Thứ Năm, 23/10/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tài chính

Báo động tình trạng cấp tín dụng tiền đặt cọc mua bất động sản tại sàn môi giới

Phan Linh

22/10/2025, 14:02

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Khu vực 2 vừa ban hành văn bản cảnh báo các rủi ro pháp lý, tín dụng và uy tín có thể phát sinh từ hoạt động cho vay thanh toán tiền đặt cọc mua bất động sản thông qua các Văn bản thỏa thuận với các đơn vị tư vấn, môi giới…

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Ngân hàng Nhà nước Khu vực 2 (TP. Hồ Chí Minh và Đồng Nai) cho biết thời gian qua, thường xuyên nhận được đơn thư từ công dân phản ánh về việc các ngân hàng cho vay để thanh toán tiền đặt cọc đối với các đơn vị môi giới bất động sản. Nội dung đơn thể hiện sự bức xúc, cho rằng các ngân hàng thiếu thận trọng khi cấp tín dụng cho các mục đích tiềm ẩn rủi ro pháp lý và không bảo đảm quyền lợi khách hàng.

Đặc biệt, các văn bản thỏa thuận giữa khách hàng và đơn vị tư vấn, môi giới thường không đáp ứng đầy đủ điều kiện pháp lý, dẫn đến nguy cơ vô hiệu, phát sinh tranh chấp và thiệt hại tài chính không nhỏ.

Ngân hàng Nhà nước Khu vực 2 phân tích ba nhóm rủi ro chính trong hoạt động cho vay này.

Thứ nhất, rủi ro pháp lý và tranh chấp hợp đồng. Một số Văn bản thỏa thuận bị Tòa án tuyên vô hiệu do vi phạm quy định pháp luật. Cụ thể, Tòa án Nhân dân Khu vực 7 TP. Hồ Chí Minh từng xét xử một vụ án (chưa có hiệu lực pháp luật do còn kháng nghị) và kết luận rằng các điều khoản về đặt cọc, thời hạn, phương thức nộp và xử lý tiền đặt cọc trong Văn bản thỏa thuận là trái quy định tại Điều 117 và 123 Bộ luật Dân sự năm 2015.

Thêm vào đó, Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh đã xử phạt hành chính một số công ty môi giới bất động sản vì ký kết các văn bản đặt cọc khi dự án chưa đủ điều kiện kinh doanh. Sở này cũng yêu cầu doanh nghiệp không được ủy quyền cho tổ chức hoặc cá nhân khác ký hợp đồng đặt cọc, mua bán, cho thuê mua bất động sản. Tương tự, Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận cũng yêu cầu chấn chỉnh tình trạng “giữ chỗ”, “đặt chỗ” trái phép khi dự án chưa được phép giao dịch. 

Thứ hai, rủi ro tín dụng và thiệt hại tài chính. Hoạt động cho vay để thanh toán tiền đặt cọc hoàn toàn phụ thuộc vào tiến độ và năng lực triển khai dự án của chủ đầu tư. Nếu dự án bị trì hoãn, dừng triển khai hoặc không đủ điều kiện pháp lý, ngân hàng sẽ khó thu hồi vốn. Nguy cơ nợ xấu và thiệt hại tài chính là hiện hữu, nhất là khi ngân hàng chưa đánh giá đầy đủ năng lực tài chính của đơn vị môi giới, chưa kiểm soát dòng tiền giải ngân hoặc thiếu các biện pháp bảo đảm khả năng thu hồi tiền cọc.

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng thương mại: (1) Cung cấp đầy đủ thông tin và khuyến cáo rủi ro cho khách hàng về việc sử dụng vốn để đặt cọc khi bất động sản chưa đủ điều kiện giao dịch. (2) Đưa điều khoản phong tỏa số tiền đặt cọc vào Hợp đồng tín dụng và Văn bản thỏa thuận, nhằm đảm bảo khoản tiền này được sử dụng đúng mục đích và có thể thu hồi nếu vi phạm xảy ra.

Thứ ba, rủi ro uy tín và hoạt động. Thực tế cho thấy, nhiều tranh chấp phát sinh giữa khách hàng và đơn vị môi giới khiến công dân hiểu nhầm rằng ngân hàng có liên kết, thỏa thuận với bên môi giới nhằm che giấu rủi ro hoặc cố tình hợp tác sai phạm. Một số trường hợp người dân tập trung đông tại trụ sở ngân hàng để phản đối, yêu cầu bồi hoàn, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh và hoạt động của tổ chức tín dụng.

Từ thực tế trên, Ngân hàng Nhà nước Khu vực 2 yêu cầu các ngân hàng thương mại trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh và Đồng Nai tạm dừng cho vay đối với các giao dịch đặt cọc mua bất động sản qua Văn bản thỏa thuận cho đến khi có kết luận chính thức từ cơ quan có thẩm quyền. Nếu cơ quan chức năng xác định văn bản không vi phạm pháp luật, việc tiếp tục cho vay phải được thực hiện thông qua quy trình kiểm soát rủi ro chặt chẽ.

Đối với các khoản vay đã giải ngân, các ngân hàng thương mại chủ động làm việc với khách hàng, đơn vị môi giới và chủ đầu tư để rà soát, xử lý tranh chấp trên cơ sở bảo vệ quyền lợi hợp pháp của khách hàng, đồng thời ngăn ngừa tình trạng khiếu kiện vượt cấp, tập trung đông người.

Trong trường hợp tiếp tục cho vay, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng thương mại: (1) Cung cấp đầy đủ thông tin và khuyến cáo rủi ro cho khách hàng về việc sử dụng vốn để đặt cọc khi bất động sản chưa đủ điều kiện giao dịch. (2) Đưa điều khoản phong tỏa số tiền đặt cọc vào Hợp đồng tín dụng và Văn bản thỏa thuận, nhằm đảm bảo khoản tiền này được sử dụng đúng mục đích và có thể thu hồi nếu vi phạm xảy ra.

Tín dụng bất động sản được siết chặt, ưu tiên dòng vốn vào nhà ở xã hội

08:18, 08/10/2025

Tín dụng bất động sản được siết chặt, ưu tiên dòng vốn vào nhà ở xã hội

Tín dụng bất động sản TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai tăng 10,9%

14:42, 06/10/2025

Tín dụng bất động sản TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai tăng 10,9%

Tốc độ tăng trưởng tín dụng bất động sản và chứng khoán giai đoạn 2021-2025

09:04, 17/09/2025

Tốc độ tăng trưởng tín dụng bất động sản và chứng khoán giai đoạn 2021-2025

Từ khóa:

bất động sản ngân hàng rủi ro pháp lý tạm dừng cho vay thanh toán tiền đặt cọc mua bất động sản tín dụng

Đọc thêm

Quý 3/2025: ACB duy trì tăng trưởng ổn định, năng lực quản trị rủi ro hàng đầu

Quý 3/2025: ACB duy trì tăng trưởng ổn định, năng lực quản trị rủi ro hàng đầu

Kết quả kinh doanh quý 3/2025 tiếp tục khẳng định vị thế của ACB là ngân hàng tư nhân có năng lực quản trị rủi ro hàng đầu và chất lượng tài sản vững chắc, với tỷ lệ nợ xấu duy trì ở mức thấp nhất ngành trong nhiều năm liên tiếp. Trên nền tảng đó, ACB vẫn đảm bảo đà tăng trưởng ổn định, hiệu quả và bền vững, hướng đến giai đoạn phát triển chiến lược mới…

Phó Thủ tướng yêu cầu hoàn thiện mô hình tổ chức Trung tâm tài chính quốc tế

Phó Thủ tướng yêu cầu hoàn thiện mô hình tổ chức Trung tâm tài chính quốc tế

Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình yêu cầu Bộ Tài chính cùng các bộ, ngành, đặc biệt là TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng tiếp tục phối hợp hoàn thiện dự thảo Nghị định của Chính phủ về thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, tạo nền tảng cho việc hình thành khung pháp lý đồng bộ…

Siết chặt thẩm định nguồn vốn và tăng quyền điều chỉnh kế hoạch đầu tư công

Siết chặt thẩm định nguồn vốn và tăng quyền điều chỉnh kế hoạch đầu tư công

Nghị định số 275/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 85/2025/NĐ-CP theo hướng làm rõ hạn mức cân đối vốn giữa các giai đoạn và trao thêm thẩm quyền cho Chính phủ trong việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công…

Lãi suất liên ngân hàng tăng lên 6,28%, Ngân hàng Nhà nước bơm ròng 46.000 tỷ đồng

Lãi suất liên ngân hàng tăng lên 6,28%, Ngân hàng Nhà nước bơm ròng 46.000 tỷ đồng

Ngày 22/10, Ngân hàng Nhà nước bơm ròng 46.000 tỷ đồng qua nghiệp vụ mua kỳ hạn (reverse repo), đánh dấu phiên bơm ròng lớn thứ ba trong năm 2025. Đáng chú ý, kỳ hạn 91 ngày thường "ế" đã ghi nhận sự tham gia của 9 tổ chức tín dụng, phản ánh nhu cầu thanh khoản kỳ hạn dài bắt đầu tăng lên trong hệ thống…

Nợ công năm 2025 thấp xa ngưỡng trần, nhu cầu vay năm 2026 tăng gần 19%

Nợ công năm 2025 thấp xa ngưỡng trần, nhu cầu vay năm 2026 tăng gần 19%

Chính phủ cho biết các chỉ tiêu nợ công đến cuối năm 2025 vẫn duy trì trong ngưỡng an toàn, với tỷ lệ 35–36% GDP, thấp xa so với mức trần. Sang 2026, tổng nhu cầu vay của Chính phủ dự kiến tăng lên 970.000 tỷ đồng, chủ yếu để bù đắp bội chi và trả nợ gốc, song vẫn trong khả năng kiểm soát...

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Công nghệ lượng tử là tương lai

eMagazine

Công nghệ lượng tử là tương lai

Các ngân hàng trung ương đang nắm nhiều vàng hơn trái phiếu chính phủ Mỹ

Thế giới

Các ngân hàng trung ương đang nắm nhiều vàng hơn trái phiếu chính phủ Mỹ

Vinh danh 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Hành trình Đất nước Đổi mới - Hội nhập - Vươn tầm

eMagazine

Vinh danh 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Hành trình Đất nước Đổi mới - Hội nhập - Vươn tầm

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Quý 3/2025: ACB duy trì tăng trưởng ổn định, năng lực quản trị rủi ro hàng đầu

Tài chính

2

Dòng tiền tổ chức mua mạnh qua khớp lệnh

Chứng khoán

3

SSI Research: VN-Index sẽ đạt 1.800 điểm vào năm 2026

Chứng khoán

4

Khắc phục tình trạng sản phẩm khoa học công nghệ “nghiên cứu xong để đó”

Thị trường

5

Doanh nghiệp đại chúng được chủ động mua lại cổ phiếu, không cần chờ Uỷ ban Chứng khoán xem xét

Khung pháp lý

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy