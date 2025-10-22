Người mua vàng nhẫn lỗ gần 4,5 triệu đồng/lượng sau một ngày

Trong phiên sáng ngày 22/10, giá vàng miếng bán ra đồng loạt giảm 4 triệu đồng/lượng. Trong đó, tuỳ từng thương hiệu, giá vàng nhẫn “4 số 9” giảm từ 2 triệu – 4,4 triệu đồng/lượng so với giá chốt phiên hôm qua (21/10)…

Sau khi ghi nhận 2 phiên tăng tăng liên tiếp (20 – 21/10), giá mua, bán vàng miếng SJC tại tất cả các thương hiệu kinh doanh đồng loạt giảm mạnh trong phiên sáng ngày 22/10/2025.

Mở cửa phiên sáng, Công ty SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Mạnh Hải và Ngọc Thẩm đều niêm yết giá mua vào vàng miếng SJC ở mức 146,5 triệu đồng/lượng còng giá vàng miếng bán ra là 148,5 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên sáng, các thương hiệu trên vẫn duy trì mức giá giao dịch trên.

So với giá chốt phiên hôm qua (21/10), giá giao dịch vàng miếng SJC giảm 5 đồng/lượng đối với chiều mua và giảm 4 triệu đồng/lượng đối với chiều bán.

Trong phiên giao dịch sáng 22/10, tất cả các đơn vị kinh doanh đồng loạt giảm mạnh chiều mua hơn chiều bán, kéo khoảng cách giữa vgias mua và giá bán vàng miếng SJC nới rộng lên mức 1,5 triệu – 2,5 triệu đồng/lượng, từ mức 500 nghìn – 1,6 triệu đồng/lượng.

Riêng tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá mua, bán vàng miếng SJC giảm lần lượt 5,5 triệu đồng lượng và 4 triệu đồng/lượng.

Trong suốt phiên sáng, Bảo Tín Minh Châu và Mi Hồng cùng niêm yết giá mua, bán vàng SJC ở mức 147 triệu – 148,5 triệu đồng/lượng.

So với giá chốt phiên 21/10, giá vàng miếng bán ra tại hai thương hiệu này đều giảm 4 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng miếng mua vào giảm lần lượt 5 triệu và 4,5 triệu đồng/lượng.

Tại Phú Quý, thương hiệu này cũng niêm yết giá vàng miếng bán ra ở mức 148,5 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng miếng mua vào chỉ đặt ở mức 146 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 21/10, giá vàng miếng giảm 4,9 triệu đồng/lượng đối với chiều mua trong khi giá bán ra giảm 4 triệu đồng/lượng.

Cùng chung xu hướng, các hệ thống lớn trên toàn quốc cũng ghi nhận xu hướng giảm đối với giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9”. Tuy nhiên, biên độ giảm tại các đơn vị kinh doanh có sự phân hóa rõ nét.

Giá giao dịch vàng miếng tại các thương hiệu trong phiên 22/10. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp

Sau khi khi nhận 4 nhịp giảm liên tiếp với tổng mức giảm là 4,1 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và 3,8 triệu đồng/lượng đối với chiều bán, Công ty SJC đặt giá mua vào vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 145,5 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra ở mức 148 triệu đồng/lượng. Chốt phiên sáng, mức giá giao dịch trên vẫn không đổi.

Trong phiên sáng, DOJI ghi nhận 1 lần điều chỉnh giảm đối với chiều bán và 2 lần tăng giảm đan xen đối với chiều mua.

Mở cửa phiên sáng, DOJI niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 144,5 triệu – 148 triệu đồng/lượng, giảm lần lượt 4,3 triệu và 4,4 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.

Sau 5 phút mở cửa, thương hiệu này vẫn giữ nguyên giá bán ra nhưng tăng thêm 500 nghìn đồng/lượng đối với giá mua, niêm yết ở mức 145 triệu – 148 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên sáng, thương hiệu này vẫn giữ nguyên mức giá giao dịch trên.

Tại PNJ, thương hiệu này vẫn duy trì mức giá 145,4 triệu – 148,4 triệu đồng/lượng trong suốt phiên sáng. So với giá chốt phiên 21/10, giá mua vào vàng nhẫn “4 số 9” tại PNJ giảm 4,3 triệu đồng/lượng trong khi giá bán ra giảm 4,1 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu ghi nhận 2 nhịp tăng và 1 nhịp giảm đối với cả hai chiều mua và bán đối với vàng nhẫn tròn trơn.

Chênh lệch giá mua, bán vàng nhẫn “ 4 số 9” trong phiên sáng 22/10 tiếp tục nới rộng, lên mức phổ biến là 3 triệu đồng/lượng. Đáng chú ý, sau khi lãi từ 500 nghìn – 1,6 triệu đồng/lượng kể từ phiên đầu tuần (20-21/10), người mua ngay lập tức chịu khoản lỗ lên tới hơn 4 triệu đồng đối với vàng nhẫn “4 số 9”. Đồng thời, chênh lệch giá, mua bán mở rộng càng tiềm ẩn rủi ro với người mua.

Mở cửa phiên sáng, Bảo Tín Minh Châu giảm 4 triệu đồng/lượng mỗi chiều, niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn tròn trơn ở mức 152,5 triệu – 155,5 triệu đồng/lượng.

Tuy nhiên, chỉ sau chưa đầy 30 phút mở cửa, thương hiệu này ghi nhận 2 nhịp điều chỉnh tăng liên tiếp với tổng mức tăng là 1,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Giá mua, bán vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu niêm yết tại 154 triệu – 157 triệu đồng/lượng và duy trì đến hết phiên sáng.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, thương hiệu này cũng ghi nhận 2 nhịp điều chỉnh tăng và 2 nhịp điều chỉnh giảm trong phiên sáng 21/10.

Sau khi giảm 4 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và bán, mở cửa phiên sáng, Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá mua vào vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo ở mức 152 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra ở mức 153 triệu đồng/lượng. Chỉ sau 30 phút mở cửa, thương hiệu này tiếp tục giảm thêm 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều, niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn ở mức 151 triệu – 152 triệu đồng/lượng.

Tuy nhiên, Bảo Tín Mạnh Hải nhanh chóng tăng thêm 2 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán, đặt giá mua, bán vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo ở mức 153 triệu – 154 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên được duy trì đến hết phiên sáng.

So với giá chốt phiên 21/10, giá giao dịch vàng nhẫn tại Bảo Tín Mạnh Hải ghi nhận tổng mức giảm là 3 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.

Mức chênh lệch lãi, lỗ đối với giá bán vàng nhẫn từ 20/10 - 22/10. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

Mở cửa phiên sáng, giá vàng nhẫn mua vào tại Phú Quý niêm yết ở mức 145,5 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng nhẫn bán ra niêm yết ở mức 148,5 triệu đồng/lượng. Tính đến 11 giờ, thương hiệu này vẫn giữ nguyên mức giá giao dịch trên. So với giá chốt phiên 21/10, giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” tại Phú Quý giảm 4 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.

Tại khu vực phía Nam, Ngọc Thẩm là thương hiệu ghi nhận mức điều chỉnh giảm khiêm tốn nhất so với mặt bằng chung sau khi ghi nhận 4 nhịp điều chỉnh tăng giảm đan xen trong phiên sáng.

Mở cửa phiên sáng, thương hiệu này đặt giá mua, bán vàng nhẫn ở mức 134 triệu - 140 triệu đồng/lượng, giảm lần lượt 5 triệu và 6 triệu đồng/lượng với chiều mua và chiều bán. Sau chưa gần nửa tiếng mở cửa, thương hiệu này tăng thêm 10,5 triệu đồng/lượng với chiều mua và 10 triệu đồng/lượng với chiều bán.

Tuy nhiên, Ngọc Thẩm nhanh chóng giảm 2 triệu đồng/lượng, niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn ở mức 142,5 triệu – 148 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên sáng, thương hiệu này đặt giá mua, bán vàng nhẫn ở mức 144 triệu – 148 triệu đồng/lượng.

So với giá chốt phiên 21/10, giá mua vào vàng nhẫn tại Ngọc Thẩm giảm 1 triệu đồng/lượng trong khi giá bán ra giảm 2 triệu đồng/lượng.