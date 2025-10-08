Thuế tỉnh Quảng Trị công khai 91 đơn vị nợ thuế hơn 1.550 tỷ đồng

Ngày 6/10/2025, Thuế tỉnh Quảng Trị đã công khai danh sách 91 đơn vị còn nợ thuế và các khoản phải nộp ngân sách với tổng số tiền hơn 1.550 tỷ đồng tính đến ngày 31/8/2025, theo Thông báo số 1579/TB-QTR.

Theo Luật Quản lý thuế năm 2019 và Nghị định 126/2020/NĐ-CP, các khoản nợ quá 90 ngày đều phải công khai. Danh sách cho thấy nhiều doanh nghiệp nợ lớn, tập trung vào các lĩnh vực bất động sản, xây dựng, vật liệu, du lịch và năng lượng.

Đơn vị nợ nhiều nhất là Công ty TNHH Sơn Hải Riverside (MST 3101082614), số 117 Hữu Nghị, phường Đồng Hới, Quảng Trị, với hơn 361 tỷ đồng. Tiếp đến là Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (MST 0102683813), trụ sở tại tòa nhà FLC Landmark Tower, Hà Nội, nợ gần 226 tỷ đồng. Công ty Cổ phần Khai thác sản xuất bột đá chất lượng cao Linh Thành Quảng Bình (MST 3100487738), tầng 2 tòa nhà BIDV, Quang Trung, Quảng Trị, nợ gần 179 tỷ đồng. Công ty Cổ phần Việt Group Central (MST 3101091168), số 18 Quách Xuân Kỳ, Quảng Trị, nợ hơn 106 tỷ đồng. Công ty Cổ phần Sản xuất vật liệu và xây dựng Cosevco 1 (MST 3100279784), số 332A Quang Trung, Quảng Trị, nợ hơn 85 tỷ đồng.

Danh sách cho thấy nhiều doanh nghiệp nợ lớn, tập trung vào các lĩnh vực bất động sản, xây dựng, vật liệu, du lịch và năng lượng. Điển hình như Công ty TNHH Sơn Hải Riverside (MST 3101082614), số 117 Hữu Nghị, phường Đồng Hới, Quảng Trị, với hơn 361 tỷ đồng. Tiếp đến là Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (MST 0102683813), trụ sở tại tòa nhà FLC Landmark Tower, Hà Nội, nợ gần 226 tỷ đồng... (Thông báo số 1579/TB-QTR)

Các đơn vị khác cũng có số nợ lớn. Công ty TNHH Xây dựng Minh Tiên gần 77 tỷ đồng, xã Tân Mỹ, Quảng Trị; Công ty TNHH Xây dựng Việt Tiến gần 75 tỷ đồng, số 156 Hoàng Kế Viêm, Quảng Trị; Công ty TNHH MTV Công nghiệp Tàu thủy Quảng Bình hơn 41 tỷ đồng, xã Quảng Ninh, Quảng Trị; Công ty Cổ phần Du lịch Sài Gòn Quảng Bình hơn 38 tỷ đồng, số 20 Quách Xuân Kỳ, Quảng Trị; Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại Hưng Phát hơn 32 tỷ đồng, số 73 Lê Lợi, Quảng Trị.

Trong nhóm nợ trên 20 tỷ đồng có Công ty Cổ phần Du lịch Hà Nội Quảng Bình hơn 25 tỷ đồng, số 47 Nguyễn Hữu Cảnh, Quảng Trị; Công ty Cổ phần Đông Dương Miền Trung gần 25 tỷ đồng, phường Đồng Thuận, Quảng Trị; Công ty Cổ phần Cosevco 6 hơn 22 tỷ đồng, xã Trường Ninh, Quảng Trị; Công ty Cổ phần Xây dựng Đại Phúc Quảng Bình hơn 20 tỷ đồng, xã Đồng Lê, Quảng Trị.

Nhóm nợ từ 10 đến 20 tỷ đồng gồm Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Trường Sơn hơn 17 tỷ đồng, số 251A Quang Trung, Quảng Trị; Công ty Cổ phần Điện gió Hướng Linh 2 hơn 15 tỷ đồng, xã Hướng Phùng, Quảng Trị; Công ty Cổ phần Việt Thiên Bình gần 14 tỷ đồng, số 61 Trần Bình Trọng, Quảng Trị; Công ty TNHH Đầu tư Linh Việt Nam hơn 10 tỷ đồng, xã Nam Trạch, Quảng Trị.

Ngoài ra, Công ty TNHH Việt Hải hơn 9 tỷ đồng, xã Đông Trạch, Quảng Trị và Công ty Cổ phần Golden City gần 9 tỷ đồng, trụ sở tại Nghệ An, cũng có tên trong danh sách.

Thuế tỉnh Quảng Trị cho biết sẽ áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo quy định của Luật Quản lý thuế, gồm trích tiền từ tài khoản ngân hàng, phong tỏa tài khoản, kê biên và bán đấu giá tài sản, thu hồi quyền sử dụng hóa đơn hoặc đình chỉ hoạt động kinh doanh.

Việc thu hồi hơn 1.550 tỷ đồng nợ thuế được xác định sẽ bổ sung đáng kể cho nguồn thu ngân sách, hỗ trợ cân đối tài chính và bảo đảm công bằng giữa các doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ đúng hạn với các đơn vị nợ đọng.