Thuế tỉnh Quảng Trị công khai 91 đơn vị nợ thuế hơn 1.550 tỷ đồng

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Tư, 08/10/2025
Thiên Anh
08/10/2025, 12:33
Ngày 6/10/2025, Thuế tỉnh Quảng Trị đã công khai danh sách 91 đơn vị còn nợ thuế và các khoản phải nộp ngân sách với tổng số tiền hơn 1.550 tỷ đồng tính đến ngày 31/8/2025, theo Thông báo số 1579/TB-QTR.
Theo Luật Quản lý thuế năm 2019 và Nghị định 126/2020/NĐ-CP, các khoản nợ quá 90 ngày đều phải công khai. Danh sách cho thấy nhiều doanh nghiệp nợ lớn, tập trung vào các lĩnh vực bất động sản, xây dựng, vật liệu, du lịch và năng lượng.
Đơn vị nợ nhiều nhất là Công ty TNHH Sơn Hải Riverside (MST 3101082614), số 117 Hữu Nghị, phường Đồng Hới, Quảng Trị, với hơn 361 tỷ đồng. Tiếp đến là Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (MST 0102683813), trụ sở tại tòa nhà FLC Landmark Tower, Hà Nội, nợ gần 226 tỷ đồng. Công ty Cổ phần Khai thác sản xuất bột đá chất lượng cao Linh Thành Quảng Bình (MST 3100487738), tầng 2 tòa nhà BIDV, Quang Trung, Quảng Trị, nợ gần 179 tỷ đồng. Công ty Cổ phần Việt Group Central (MST 3101091168), số 18 Quách Xuân Kỳ, Quảng Trị, nợ hơn 106 tỷ đồng. Công ty Cổ phần Sản xuất vật liệu và xây dựng Cosevco 1 (MST 3100279784), số 332A Quang Trung, Quảng Trị, nợ hơn 85 tỷ đồng.
Danh sách cho thấy nhiều doanh nghiệp nợ lớn, tập trung vào các lĩnh vực bất động sản, xây dựng, vật liệu, du lịch và năng lượng. Điển hình như Công ty TNHH Sơn Hải Riverside (MST 3101082614), số 117 Hữu Nghị, phường Đồng Hới, Quảng Trị, với hơn 361 tỷ đồng. Tiếp đến là Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (MST 0102683813), trụ sở tại tòa nhà FLC Landmark Tower, Hà Nội, nợ gần 226 tỷ đồng...
(Thông báo số 1579/TB-QTR)
Các đơn vị khác cũng có số nợ lớn. Công ty TNHH Xây dựng Minh Tiên gần 77 tỷ đồng, xã Tân Mỹ, Quảng Trị; Công ty TNHH Xây dựng Việt Tiến gần 75 tỷ đồng, số 156 Hoàng Kế Viêm, Quảng Trị; Công ty TNHH MTV Công nghiệp Tàu thủy Quảng Bình hơn 41 tỷ đồng, xã Quảng Ninh, Quảng Trị; Công ty Cổ phần Du lịch Sài Gòn Quảng Bình hơn 38 tỷ đồng, số 20 Quách Xuân Kỳ, Quảng Trị; Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại Hưng Phát hơn 32 tỷ đồng, số 73 Lê Lợi, Quảng Trị.
Trong nhóm nợ trên 20 tỷ đồng có Công ty Cổ phần Du lịch Hà Nội Quảng Bình hơn 25 tỷ đồng, số 47 Nguyễn Hữu Cảnh, Quảng Trị; Công ty Cổ phần Đông Dương Miền Trung gần 25 tỷ đồng, phường Đồng Thuận, Quảng Trị; Công ty Cổ phần Cosevco 6 hơn 22 tỷ đồng, xã Trường Ninh, Quảng Trị; Công ty Cổ phần Xây dựng Đại Phúc Quảng Bình hơn 20 tỷ đồng, xã Đồng Lê, Quảng Trị.
Nhóm nợ từ 10 đến 20 tỷ đồng gồm Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Trường Sơn hơn 17 tỷ đồng, số 251A Quang Trung, Quảng Trị; Công ty Cổ phần Điện gió Hướng Linh 2 hơn 15 tỷ đồng, xã Hướng Phùng, Quảng Trị; Công ty Cổ phần Việt Thiên Bình gần 14 tỷ đồng, số 61 Trần Bình Trọng, Quảng Trị; Công ty TNHH Đầu tư Linh Việt Nam hơn 10 tỷ đồng, xã Nam Trạch, Quảng Trị.
Ngoài ra, Công ty TNHH Việt Hải hơn 9 tỷ đồng, xã Đông Trạch, Quảng Trị và Công ty Cổ phần Golden City gần 9 tỷ đồng, trụ sở tại Nghệ An, cũng có tên trong danh sách.
Thuế tỉnh Quảng Trị cho biết sẽ áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo quy định của Luật Quản lý thuế, gồm trích tiền từ tài khoản ngân hàng, phong tỏa tài khoản, kê biên và bán đấu giá tài sản, thu hồi quyền sử dụng hóa đơn hoặc đình chỉ hoạt động kinh doanh.
Việc thu hồi hơn 1.550 tỷ đồng nợ thuế được xác định sẽ bổ sung đáng kể cho nguồn thu ngân sách, hỗ trợ cân đối tài chính và bảo đảm công bằng giữa các doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ đúng hạn với các đơn vị nợ đọng.
Theo Cục Thuế (Bộ Tài chính), nguồn thu từ thương mại điện tử trong năm nay tăng vọt tới 60% nhờ đẩy mạnh truy thu các năm trước và siết chặt quản lý dữ liệu giao dịch trực tuyến…
“Vàng là một tài sản tuyệt vời để đa dạng hóa danh mục. Nếu nhìn từ góc độ phân bổ tài sản chiến lược, nhà đầu tư có lẽ nên rót 15% giá trị danh mục vào vàng"...
Với mong muốn tri ân các khách hàng thân thiết, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) triển khai chương trình khuyến mại “Niềm tin song hành, X2 ưu đãi” - nhân đôi giá trị quà tặng E-voucher dành cho khách hàng đổi điểm PVOne trên ứng dụng PVConnect từ nay đến hết ngày 31/10/2025.
Từ ngày nay đến ngày 25/11, Bảo hiểm Bảo Việt triển khai chương trình ưu đãi “Tiết kiệm hơn – Bảo vệ nhiều hơn”, giúp khách hàng giảm chi phí đến 30% đồng thời gia tăng lớp bảo vệ toàn diện cho sức khỏe, tài sản và gia đình.
Tại Công điện số 190/CĐ-TTg ngày 7/10/2025, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước kiểm soát chặt dòng vốn vào bất động sản và hướng dòng vốn vào phân khúc nhà ở xã hội và các dự án phục vụ nhu cầu thật của người dân để ổn định thị trường và bảo đảm an sinh…
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
VnEconomy Interactive
Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy
Thị trường
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: