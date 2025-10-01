Huế công khai danh tính doanh nghiệp nợ thuế lớn, kéo dài

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Thứ Tư, 01/10/2025
Thiên Anh
01/10/2025, 10:28
Tháng 9/2025, cơ quan thuế trên địa bàn Thành phố Huế đã công khai danh sách 343 người nộp thuế nợ tổng số tiền hơn 221,5 tỷ đồng, trong đó nhiều doanh nghiệp có khoản nợ hàng chục tỷ đồng.
Trong tháng 9/2025, Cục Thuế Thành phố Huế và hai chi cục thuế cơ sở trực thuộc đã phát hành năm thông báo công khai danh sách người nộp thuế nợ thuế, căn cứ theo Điều 100 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và Điều 29 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP. Theo quy định, các trường hợp nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đã quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế sẽ bị công khai tên. Tổng hợp từ 3 đơn vị, số liệu cho thấy có 343 người nộp thuế bị công khai, với tổng số nợ khoảng 221,53 tỷ đồng.
Tại Thuế thành phố Huế, danh sách có 61 người nộp thuế, với số nợ lên tới 144,88 tỷ đồng. Trong đó, số nợ đã quá 90 ngày và thuộc diện cưỡng chế là 132,39 tỷ đồng, chiếm hơn 91% tổng nợ. Đây chủ yếu là các doanh nghiệp quy mô lớn trong lĩnh vực khách sạn, thương mại, tập đoàn và xây dựng.
Tại Thuế Cơ sở 2, có 75 người nộp thuế bị công khai, nợ 35,18 tỷ đồng, tập trung ở lĩnh vực xây dựng và may mặc. Tại Thuế Cơ sở 3, danh sách gồm 207 người nộp thuế với tổng nợ 41,47 tỷ đồng, đây là đơn vị có số lượng người nộp thuế bị công khai nhiều nhất, song phần lớn là nợ nhỏ, từ vài triệu đến vài chục triệu đồng, xen kẽ một số khoản nợ trên 1 tỷ đồng.
Nhóm doanh nghiệp nợ lớn từ 10 tỷ đồng trở lên, chủ yếu thuộc quản lý của Thuế thành phố Huế, chiếm khoảng 30% tổng số nợ. Một số đơn vị tiêu biểu gồm Công ty Cổ phần Khách sạn Hoàng Cung nợ 15,36 tỷ đồng; Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh Thương mại Asiana nợ 14,14 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Tập đoàn IUC nợ 12,84 tỷ đồng; Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh Thương mại Asiana – Chi nhánh Nhà máy chế biến lâm sản nợ 12,65 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Tập đoàn DTA Group Miền Trung nợ 10,84 tỷ đồng.
Ngoài ra, nhóm doanh nghiệp nợ từ 1 đến 10 tỷ đồng trải rộng ở nhiều ngành nghề như xây dựng, công nghiệp thực phẩm, hạ tầng, may mặc, khai thác đá, thủy điện. Trong số này có Công ty Cổ phần 1-5 nợ 7,44 tỷ đồng, Công ty Cổ phần Công nghiệp Thực phẩm Huế nợ 5,38 tỷ đồng, Công ty Cổ phần Hạ tầng Đông Á nợ 5,18 tỷ đồng, Chi nhánh Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông Thừa Thiên Huế tại Hương Điền nợ 4,01 tỷ đồng, Công ty Cổ phần May mặc Triều Phủ nợ 3 tỷ đồng, Công ty TNHH MTV Đại Ngọc nợ hơn 1 tỷ đồng.
Các doanh nghiệp bị công khai chủ yếu là công ty cổ phần và công ty trách nhiệm hữu hạn, tập trung trong các lĩnh vực xây dựng, khách sạn, dịch vụ, sản xuất – chế biến, khai thác và năng lượng. Trong đó, nhóm khách sạn và dịch vụ gắn với những khoản nợ lớn nhất, còn nhóm xây dựng và cơ sở hạ tầng chiếm tỷ trọng nhiều về số lượng với các khoản nợ từ vài trăm triệu đến vài tỷ đồng.
Cơ quan thuế cho biết, mức độ nghiêm trọng của tình hình nợ thể hiện rõ ở tỷ lệ nợ đã quá 90 ngày, buộc phải đưa vào diện cưỡng chế. Việc công khai tên người nộp thuế nợ thuế chỉ là một bước trong quy trình xử lý. Sau khi công khai, cơ quan thuế sẽ tiếp tục áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo Luật Quản lý thuế, bao gồm trích tiền từ tài khoản, phong tỏa tài khoản của người nộp thuế tại ngân hàng và kho bạc; thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng; kê biên tài sản và bán đấu giá tài sản kê biên; thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy phép thành lập và hoạt động.
Tổng số nợ thuế được công khai trong tháng 9/2025 trên địa bàn Thành phố Huế là 221,53 tỷ đồng từ 343 người nộp thuế, trong đó phần lớn đã thuộc diện cưỡng chế. Cơ quan thuế khuyến nghị các doanh nghiệp và tổ chức có tên trong danh sách cần chủ động rà soát, cân đối nguồn lực tài chính và khẩn trương thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước để tránh những biện pháp cưỡng chế tiếp theo ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh và uy tín doanh nghiệp.
Ngày 1/10, tại thành phố Hà Tĩnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030 chính thức khai mạc. Báo cáo chính trị do Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm trình bày đã khẳng định kết quả ấn tượng giai đoạn 2020-2025 với mức tăng trưởng kinh tế bình quân 6,4%/năm, GRDP bình quân đầu người đạt 94 triệu đồng, kim ngạch xuất khẩu 11 tỷ USD.
