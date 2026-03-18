Khám sàng lọc trước sinh: Biện pháp quan trọng để nâng cao chất lượng dân số
Hoài Phương
18/03/2026, 11:16
Theo thống kê của Bộ Y tế, mỗi năm cả nước có trên 40.000 trẻ sơ sinh mắc bệnh, tật bẩm sinh, chiếm tỉ lệ khoảng 3% tổng số trẻ sơ sinh. Đây là một con số rất lớn, để lại hậu quả nặng nề cho bản thân trẻ, gia đình và toàn xã hội…
Sàng lọc trước sinh là biện pháp
quan trọng giúp phát hiện sớm các bất thường nhiễm sắc thể, dị tật bẩm sinh và
nguy cơ bệnh lý di truyền ở thai nhi, từ đó xây dựng kế hoạch theo dõi và can
thiệp phù hợp, giúp giảm rủi ro và nâng cao cơ hội sinh con khỏe mạnh, đồng thời
mang lại sự an tâm cho mẹ bầu trong suốt thai kỳ.
Điển hình, vợ chồng chị G., ở Hà Nội, đều phát hiện mang đột
biến SEA dị hợp tử trên gen HBA - một dạng đột biến liên quan đến bệnh tan máu
bẩm sinh Thalassemia. Thai phụ 28 tuổi này cho biết trong lần mang thai đầu tiên,
chị đã khám tại bệnh viện và được bác sĩ tư vấn làm xét nghiệm sàng lọc trước
sinh cho con, cùng xét nghiệm tổng phân tích máu để phát hiện bệnh tan máu bẩm
sinh.
Khi xét nghiệm phát hiện thể tích hồng cầu (MCV) rất nhỏ, bác sĩ đã hướng
dẫn chị làm xét nghiệm sàng lọc gen tan máu. Tuy nhiên, thời điểm đó siêu âm
thai bình thường, chị chủ quan và chưa thực hiện. Chỉ đến tuần thai thứ 20, siêu âm phát hiện thai nhi có nhiều
bất thường như tim to, tràn dịch ngoài tim, phù thai - rau. Lúc này, thai nhi
được chẩn đoán mang đồng hợp tử SEA và bác sĩ chỉ định chấm dứt thai kỳ.
Trước
khi mang thai lần hai, vợ chồng chị G. đã chủ động khám tiền sản. Lần này,
thai kỳ của chị G. được quản lý chặt chẽ. Tại tuần thứ 16, chị được tư vấn chọc
ối chẩn đoán trước sinh để loại trừ nguy cơ di truyền. Kết quả may mắn cho thấy thai nhi không mang gen và nhiễm sắc
thể bình thường.
Ths.Nguyễn Thị Hiền, chuyên khoa Sản phụ khoa, Bệnh viện đa
khoa Medlatec, cho biết với tiền sử cả hai vợ chồng đều mang SEA dị hợp tử,
nguy cơ thai nhi mắc α-Thalassemia thể nặng là 25%, thai mang gen bệnh là 50%
và thai hoàn toàn khỏe mạnh 25%. Khi kết quả chọc ối hoàn toàn bình thường, sản phụ chỉ cần theo dõi thai kỳ
như các trường hợp khác.
ThS.BS Nguyễn Phương Thảo, Trung tâm Y học bào thai, Bệnh viện
Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, cho biết các bệnh di truyền lặn trên nhiễm sắc thể thường,
hoặc liên kết với nhiễm sắc thể giới tính X, ảnh hưởng đến tỷ lệ 1/300 thai kỳ,
làm tăng gánh nặng bệnh tật cho trẻ em trên thế giới. Khoảng 20% trẻ sơ sinh tử
vong do những bệnh này, trường hợp sống sót có thể cần điều trị suốt đời bằng
liệu pháp hỗ trợ chuyên biệt, với chi phí cao.
Một trường hợp khác là chị T.,
35 tuổi, có con trai thường xuyên bị ngã, mệt mỏi, yếu cơ do mắc bệnh loạn dưỡng
cơ Duchenne. Đây là bệnh thần kinh cơ di truyền phổ biến, gây thoái hóa cơ tiến
triển, người bệnh có nguy cơ tử vong ở độ tuổi 20 do suy yếu cơ hô hấp hoặc bệnh
cơ tim.
Kết quả phân tích di truyền hai mẹ con ghi nhận bé mang một
bản sao đột biến gene DMD thừa hưởng từ mẹ. Gene này di truyền theo kiểu lặn
liên kết nhiễm sắc thể giới tính X, tức là ở nam giới (XY), một bản sao bị đột
biến sẽ gây bệnh, còn ở nữ giới (XX), bệnh xảy ra khi cả hai bản sao của gene đột
biến.
Chị T. mang một biến thể chứa gene bệnh, bản sao còn lại
bình thường nên không có triệu chứng bệnh song có thể di truyền gene cho con. Lần này, chị mang thai bé trai, bác sĩ Thảo chọc ối ở tuần thai 16
xác định bé không mang đột biến gene DMD gây bệnh, theo dõi thai định kỳ, hiện
thai 32 tuần diễn tiến thuận lợi.
Theo bác sĩ Thảo, những tiến bộ gần đây trong công nghệ giải
trình tự thế hệ mới (NGS) cho phép sàng lọc đồng thời nhiều bệnh lý chỉ trong một
lần xét nghiệm, với chi phí phù hợp. Xét nghiệm di truyền tiền hôn nhân, trước
mang thai với các xét nghiệm sàng lọc gene mở rộng giúp dự đoán nguy cơ, từ đó có phương
pháp can thiệp phù hợp, góp phần cải thiện chất lượng dân số.
Bên cạnh đó, nhiều cha mẹ vẫn nghĩ rằng, chỉ cần một thai kỳ
khỏe mạnh, sinh nở an toàn thì đồng nghĩa trẻ sẽ phát triển bình thường. Thực tế,
theo các bác sĩ chuyên khoa, quan niệm này mới chỉ đúng một nửa. Bởi có nhiều bệnh
lý bẩm sinh, rối loạn chuyển hóa hay mất thính lực… chỉ xuất hiện sau khi trẻ
chào đời, nằm ngoài khả năng phát hiện của sàng lọc trước sinh.
TS.BS Đinh Thúy Linh, Phó Giám đốc Trung tâm Sàng lọc, Chẩn
đoán trước sinh và sơ sinh, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, cho biết sàng lọc sơ sinh
là cũng bước quan trọng để bảo vệ sức khỏe trẻ. Sàng lọc sơ sinh thường được thực
hiện trong 72 giờ đầu sau sinh. Những trẻ có kết quả sàng lọc nghi ngờ sẽ được
chuyển tới các bệnh viện chuyên khoa như Bệnh viện Nhi Trung ương để được thăm
khám chuyên sâu và chẩn đoán, điều trị.
Hiện tại, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội triển khai 3 nhóm xét
nghiệm chính: Sàng lọc thính lực (phát hiện sớm nguy cơ mất thính lực bẩm
sinh); Sàng lọc tim bẩm sinh (phát hiện thêm khoảng 20% các ca dị tật tim mà siêu
âm trước sinh chưa ghi nhận); Sàng lọc rối loạn chuyển hóa qua máu gót chân (phát
hiện hàng chục bệnh lý như suy giáp bẩm sinh, thiếu men G6PD, rối loạn chuyển
hóa axit amin…)
BS Đinh Thúy Linh nhấn mạnh: “Ví dụ tim bẩm sinh chiếm
khoảng 1% số trẻ sơ sinh. Nhờ sàng lọc sau sinh, nhiều bé đã được phát hiện sớm
và lên lịch phẫu thuật kịp thời. Với bệnh suy giáp bẩm sinh, tỷ lệ khoảng
1/4000 trẻ, nếu điều trị ngay từ giai đoạn sơ sinh, trẻ vẫn có thể phát triển
hoàn toàn bình thường. Nhưng nếu bỏ qua ‘giai đoạn vàng’ thì hậu quả sẽ là chậm
phát triển trí tuệ, không thể hồi phục”.
Tại Việt Nam, Đề án Quốc gia về sàng lọc, chẩn đoán trước
sinh và sơ sinh đã được triển khai từ năm 2010, đến nay đang ngày càng được
nhân rộng. Hiện Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư ban hành danh mục bệnh
bẩm sinh cần sàng lọc trước sinh và sơ sinh, với đề xuất mở rộng phạm vi tầm
soát lên khoảng 90 bệnh.
Động thái này được kỳ vọng giúp phát hiện sớm nhiều bệnh lý
di truyền và rối loạn chuyển hóa ngay từ giai đoạn bào thai hoặc những ngày đầu
đời, tạo cơ hội can thiệp kịp thời, giảm nguy cơ tàn tật và nâng cao chất lượng
dân số.
Dù vậy, để chương trình sàng lọc phát huy hiệu quả khi mở rộng danh
mục bệnh, nhiều chuyên gia cho rằng cần có các giải pháp đồng bộ. Trước hết là
tăng cường đầu tư trang thiết bị và công nghệ xét nghiệm cho hệ thống y tế, đặc
biệt tại tuyến tỉnh và tuyến khu vực. Song song với đó là đào tạo nguồn nhân lực
chuyên sâu trong lĩnh vực di truyền học, xét nghiệm sinh học phân tử và tư vấn
di truyền.
Bên cạnh đó, cần nâng cao nhận thức của người
dân về ý nghĩa của việc tầm soát bệnh bẩm sinh. Khi phụ nữ mang thai và các gia
đình hiểu rõ lợi ích của sàng lọc trước sinh và sơ sinh, người dân sẽ chủ động tham
gia các chương trình khám và xét nghiệm, từ đó giúp việc phát hiện bệnh sớm trở
nên hiệu quả hơn.
Để giải quyết rào cản tài chính và khuyến khích người dân chủ
động tiếp cận dịch vụ y tế dự phòng, dự thảo Nghị định quy định rõ mức hỗ trợ
tài chính trực tiếp từ nguồn ngân sách. Đối với sàng lọc trước sinh, mức hỗ trợ
tài chính là 900.000 đồng/lần sàng lọc/người đối với phụ nữ mang thai tham gia
khám sàng lọc đủ 4 bệnh gồm hội chứng Edwards, hội chứng Down, hội chứng Patau
và tan máu bẩm sinh Thalassemia.
Đối với sàng lọc sơ sinh, mức hỗ trợ tài chính là 600.000 đồng/lần
sàng lọc/người đối với trẻ sơ sinh tham gia khám sàng lọc đủ 5 bệnh gồm suy
giáp trạng bẩm sinh, thiếu men G6PD, tăng sản thượng thận bẩm sinh, khiếm thính
bẩm sinh và bất thường tim bẩm sinh.
Kinh phí chi trả cho chính sách này được trích từ
nguồn chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển
giai đoạn 2026-2035, quỹ BHYT và các nguồn kinh phí hợp pháp khác. Người
dân có thể nhận tiền hỗ trợ một lần trọn gói bằng tiền mặt hoặc thông qua chuyển
khoản.
Người dân hưởng lợi từ chuyển đổi số trong ngành y tế
12:29, 12/03/2026
Một số bệnh viện Việt Nam có thêm thiết bị hiện đại điều trị ung thư
05:25, 12/03/2026
Trí tuệ nhân tạo hỗ trợ chẩn đoán ca bệnh phức tạp
Tổn thương khớp ở người trẻ nguy hiểm nhưng khó nhận ra
Tổn thương khớp ở người trẻ nguy hiểm nhưng khó nhận ra
Người dân hưởng lợi từ chuyển đổi số trong ngành y tế
Người dân hưởng lợi từ chuyển đổi số trong ngành y tế
Một số bệnh viện Việt Nam có thêm thiết bị hiện đại điều trị ung thư
Một số bệnh viện Việt Nam có thêm thiết bị hiện đại điều trị ung thư
Sâm Ngọc Linh: Tinh hoa dược liệu Việt Nam vươn tầm quốc tế
Sâm Ngọc Linh: Tinh hoa dược liệu Việt Nam vươn tầm quốc tế
Trí tuệ nhân tạo hỗ trợ chẩn đoán ca bệnh phức tạp
Trí tuệ nhân tạo hỗ trợ chẩn đoán ca bệnh phức tạp
