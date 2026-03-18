Ngành y tế TP.HCM triển khai hiệu quả “cực y tế chuyên sâu” tại các xã đảo
Hoài Phương
18/03/2026, 16:04
Đầu tháng 9/2025, TP.HCM triển khai chương trình luân phiên bác sĩ chuyên khoa tay nghề cao từ các bệnh viện hàng đầu ra công tác tại Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo. Đến nay, sau gần sáu tháng triển khai, chương trình đã mang lại nhiều kết quả tích cực…
Trưa ngày 15/3, một du khách nam đến từ Thái Nguyên khi đang chuẩn
bị ăn trưa thì đánh rơi đũa, yếu tay phải, méo miệng và nói khó. Tại khoa cấp cứu
Trung tâm Y tế Quân Dân Y Đặc khu Côn Đảo, nhóm bác sĩ luân phiên của Sở Y tế
TP.HCM ghi nhận hình ảnh chụp CT sọ não có dấu hiệu tăng đậm độ động mạch não giữa,
gợi ý cục máu đông lớn đang chặn dòng máu lên não.
ThS.BSCKI. Nguyễn Quốc Trung hội chẩn từ xa qua hệ thống
Telemedicine với PGS.TS.BS Nguyễn Huy Thắng, Trưởng khoa Bệnh lý mạch máu não,
Bệnh viện Nhân dân 115 và được chỉ định thuốc
tiêu sợi huyết nhằm tái thông mạch máu não khẩn cấp. Các bác sĩ túc trực không
rời mắt khỏi bệnh nhân trong suốt quá trình truyền thuốc.
Khoảng 45 phút sau, tình trạng bệnh nhân đột ngột xấu đi, mất
hoàn toàn khả năng nói, liệt nửa người phải. Điểm đột quỵ NIHSS tăng vọt từ 4
lên 20, cho thấy vùng não thiếu máu đang lan rộng rất nhanh. Sau khi chụp CT sọ não lại để loại trừ xuất
huyết, êkíp quyết định hoàn tất liều thuốc tiêu sợi huyết tối đa theo phác đồ,
đồng thời kích hoạt chuyển viện khẩn cấp.
Côn Đảo cách TP.HCM hơn 200 km đường biển, do đó trực thăng
là phương án nhanh nhất. Dưới sự chỉ đạo của BSCKII. Lê Công Thọ, Giám đốc
Trung tâm Y tế Quân Dân Y Đặc khu Côn Đảo, một chuyến trực thăng y tế với chi
phí hơn 300 triệu đồng được điều động khẩn cấp. Trực thăng y tế hoạt động như một
phòng hồi sức tích cực di động trên không.
Trong suốt hành trình bay, bệnh nhân được theo dõi sát và tiếp
tục truyền thuốc theo chiến lược "Drip-and-Ship" (vừa truyền thuốc vừa
chuyển viện) nhằm tận dụng tối đa giờ vàng. Ngay khi trực thăng hạ cánh, Trung
tâm Cấp cứu 115 TP.HCM túc trực sẵn xe để đưa người bệnh thẳng đến Bệnh viện Nhân
dân 115. Kết quả chụp mạch máu não (DSA) cho thấy cục máu đông đã được tái
thông một phần nhờ thuốc từ tuyến đảo. Êkíp can thiệp nội mạch lập tức lấy huyết
khối, giúp tái thông hoàn toàn mạch máu não.
Trước đó, một ê kíp bác sĩ luân phiên từ các bệnh viện đầu
ngành của thành phố ra công tác tại Côn Đảo cũng đã thực hiện thành công cuộc
phẫu thuật phức tạp cho ngư dân bị chấn thương nghiêm trọng mà không cần chuyển
vào đất liền. Bệnh nhân là nam ngư dân trong quá trình đánh bắt hải sản đã
không may bị tai nạn dẫn tới chấn thương nghiêm trọng vùng đùi, mất máu nhiều,
nguy cơ phải đoạn chi.
Ê kíp các bác sĩ
đang luân phiên công tác trên đảo đến từ Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh
viện Bình Dân, Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố, Bệnh viện Lãnh Binh Thăng đã phối
hợp cùng Trung tâm Y tế Quân Dân Y Đặc khu Côn Đảo thực hiện cuộc phẫu thuật
cho người bệnh. Cuộc phẫu thuật cấp cứu diễn ra thành công đã giúp bảo tồn được
chi thể và kiểm soát các biến chứng nguy hiểm cho người bệnh.
Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Tăng Chí Thượng đánh giá các ca bệnh trên là minh chứng cho hiệu quả phối hợp giữa y tế biển đảo và các trung tâm chuyên sâu trên đất liền. Thành công này cũng cho thấy giá trị của chương trình luân phiên bác sĩ và hệ thống Telemedicine, giúp người dân cùng du khách trên đảo tiếp cận các quyết định điều trị sống còn ngay tại chỗ.
Tương tự, trước thực trạng người dân đảo Phú Quý phải chi trả
hàng trăm triệu đồng để thuê trực thăng cấp cứu đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) đã
quyết định hỗ trợ toàn diện về chuyên môn, chuyển giao kỹ thuật tiêu huyết khối
và triển khai hệ thống Telehealth, góp phần nâng cao năng lực y tế tại chỗ.
Theo TS.BS Đào Việt Phương Phó Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh
viện Bạch Mai, mục tiêu của chương trình là giúp y tế tuyến đảo có thể triển
khai các kỹ thuật cấp cứu đột quỵ cơ bản và chuyên sâu, trong đó có kỹ thuật
tiêu huyết khối và từng bước hình thành đơn vị đột quỵ tại chỗ. Trong giai đoạn
2026 - 2028, Bệnh viện Bạch Mai sẽ triển khai gói hỗ trợ đồng bộ cho y tế Phú
Quý, tập trung vào ba trụ cột chính.
Thứ nhất là đào tạo nhân lực. Thứ hai
là kết nối chuyên môn không khoảng cách. Hệ thống Telemedicine hiện đại sẽ
được tài trợ và lắp đặt, cho phép các bác sĩ tại Phú Quý hội chẩn trực tuyến
24/7 với các chuyên gia đột quỵ hàng đầu của Bệnh viện Bạch Mai, qua đó đưa ra
quyết định điều trị kịp thời, chính xác trong “giờ vàng”. Thứ ba là đầu tư trang thiết bị, từng bước hoàn thiện hệ sinh thái cấp cứu đột quỵ tại đảo.
PGS. Tăng Chí Thượng nhận định
sau khi mở rộng không gian quản lý trên cơ sở sáp nhập các địa phương, ngành y tế không thể
tiếp tục tư duy y tế biển đảo chỉ dừng ở chăm sóc ban đầu hay “chờ chuyển tuyến”.
Muốn bảo đảm an sinh và chất lượng sống cho người dân, y tế đảo buộc phải được
nâng tầm, đủ khả năng xử trí phần lớn các tình huống cấp cứu và điều trị thường
gặp ngay tại chỗ.
Để thực hiện mục tiêu trên, ông Tăng Chí Thượng cho biết,
ngành y tế thành phố phát triển y tế biển đảo theo hướng tận dụng tối đa nguồn
lực chuyên môn của hệ thống bệnh viện tuyến cuối. Thay vì chờ đợi đầu tư hạ tầng
quy mô lớn hay bổ sung nhân sự cố định trong thời gian dài, thành phố lựa chọn
giải pháp linh hoạt và khả thi hơn, liên tục đưa đội ngũ bác sĩ chuyên khoa giỏi,
giàu kinh nghiệm ra đảo công tác luân phiên.
Lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM cho biết, việc hình thành “cực y tế chuyên
sâu” tại Côn Đảo nói riêng và các xã đảo trên toàn quốc nói chung không chỉ nhằm
giải quyết bài toán nhân lực trước mắt, mà còn hướng tới mục tiêu chuyển giao kỹ
thuật, nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ y tế tại chỗ. Thông qua mô hình
này, các kỹ thuật chẩn đoán, điều trị và phẫu thuật từng bước được triển khai
ngay trên đảo, với sự hỗ trợ chuyên môn từ xa của các bệnh viện đầu ngành.
Trong giai đoạn tới, ngành y tế TP.HCM đặt mục tiêu tiếp tục
mở rộng phạm vi chuyên khoa tại Côn Đảo, ưu tiên các lĩnh vực cấp cứu – hồi sức,
nội khoa, ngoại khoa, sản, nhi và chẩn đoán hình ảnh. Song song đó là lộ trình
triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử cho toàn bộ người dân trên đảo, tổ chức khám
sức khỏe định kỳ và xây dựng cơ chế đãi ngộ đặc thù nhằm thu hút nguồn nhân lực
y tế chất lượng cao gắn bó lâu dài với biển đảo.
Khám sàng lọc trước sinh: Biện pháp quan trọng để nâng cao chất lượng dân số
Theo thống kê của Bộ Y tế, mỗi năm cả nước có trên 40.000 trẻ sơ sinh mắc bệnh, tật bẩm sinh, chiếm tỉ lệ khoảng 3% tổng số trẻ sơ sinh. Đây là một con số rất lớn, để lại hậu quả nặng nề cho bản thân trẻ, gia đình và toàn xã hội…
Tổn thương khớp ở người trẻ nguy hiểm nhưng khó nhận ra
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo bệnh lý cơ xương khớp là nguyên nhân hàng đầu gây giảm khả năng vận động ở người trẻ trong bối cảnh xã hội ít vận động và sử dụng thiết bị công nghệ ngày càng nhiều…
Người dân hưởng lợi từ chuyển đổi số trong ngành y tế
Với sự tham gia chủ động, sáng tạo của đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học và các thầy thuốc, ngành y tế Việt Nam được kỳ vọng sẽ từng bước tiệm cận và chinh phục những đỉnh cao y học hiện đại, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân…
Một số bệnh viện Việt Nam có thêm thiết bị hiện đại điều trị ung thư
Đại diện Bệnh viện K cho biết, các thiết bị hiện đại phục vụ chẩn đoán, điều trị đều được bảo hiểm y tế chi trả theo mức hưởng quy định, bảo đảm quyền lợi người bệnh ung thư có thẻ bảo hiểm y tế...
Sâm Ngọc Linh: Tinh hoa dược liệu Việt Nam vươn tầm quốc tế
Sâm Ngọc Linh, một loại dược liệu quý hiếm được mệnh danh là "quốc bảo" của Việt Nam, không chỉ là niềm tự hào của người dân mà còn là biểu tượng cho sự phong phú và đa dạng của hệ sinh thái dược liệu nước ta...
