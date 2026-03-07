38% tiền điện tử ngoài Bitcoin giao dịch gần chạm đáy lịch sử
Hạ Chi
07/03/2026, 09:00
Chuyên gia của CryptoQuant cho rằng dòng tiền đang rời khỏi altcoin để chuyển sang cổ phiếu và hàng hóa...
Theo nhà phân tích Darkfost của CryptoQuant, khoảng 38% altcoin hiện đang giao dịch sát mức thấp nhất mọi thời đại, tệ hơn cả giai đoạn thị trường lao dốc sau sự kiện FTX. Điều này có nghĩa cứ 10 đồng altcoin thì gần 4 đồng đang ở vùng giá gần chạm đáy.
Ông cho rằng bối cảnh hiện nay “không thuận lợi” đối với các tài sản rủi ro, trong đó tiền điện tử thường là nhóm chịu tác động đầu tiên khi nhà đầu tư chuyển sang trạng thái phòng thủ.
“Chỉ số này từng đạt 35% vào tháng 4/2025 và 37,8% ngay sau khi FTX sụp đổ. Biểu đồ này phản ánh khá rõ tình hình hiện tại của thị trường altcoin. Nhà đầu tư vẫn thận trọng và tiếp tục giảm hứng thú với nhóm tài sản này”, Darkfost nhận định.
Altcoin là thuật ngữ chỉ các đồng tiền điện tử ngoài Bitcoin như Cardano, Polkadot hay Polygon,...
Đồng ADA của Cardano đang giao dịch quanh mức 0,27 USD, chỉ cao hơn khoảng 0,10 USD so với mức đáy lịch sử 0,17 USD. Polkadot từng chạm đáy 1,13 USD vào tháng 2 nhưng đã phục hồi khoảng 33%, lên khoảng 1,53 USD. Trong khi đó, Polygon đang giao dịch quanh mức 0,10 USD, chỉ cao hơn khoảng 0,02 USD so với mức thấp nhất mọi thời đại là 0,08 USD.
Darkfost cho rằng dòng tiền đang rời khỏi altcoin để chuyển sang cổ phiếu và hàng hóa. Dữ liệu từ CoinMarketCap cho thấy khối lượng giao dịch tiền điện tử từng đạt 417 tỷ USD vào ngày 10/10/2025. Trong khi đó, sang tháng 2 và tháng 3/2026, khối lượng giao dịch hàng ngày chỉ dao động trong khoảng 49,4–268 tỷ USD.
Darkfost cho rằng làn sóng rút vốn khỏi altcoin hiện nay có thể xem là “đợt thoái lui lớn nhất” trong chu kỳ thị trường tài sản mã hoá hiện tại. Tuy vậy, theo ông, giai đoạn suy giảm sâu này cũng có thể mở ra cơ hội tích lũy đối với các nhà đầu tư dài hạn.
Dữ liệu từ nền tảng phân tích tâm lý thị trường tiền điện tử Santiment cho thấy mức độ thảo luận về altcoin trên các mạng xã hội đã giảm xuống mức thấp nhất trong hai năm.
Theo số liệu của Google Trends, lượng tìm kiếm từ khóa “altcoin” trên toàn cầu cũng rơi xuống mức thấp nhất trong năm, chỉ đạt 4/100.
Ông Jimmy Xue, đồng sáng lập nền tảng thanh khoản Axis, nhận định các altcoin đang phải đối mặt với tình trạng “cạn kiệt thanh khoản”, trong đó chỉ cần những thay đổi nhỏ về tâm lý thị trường cũng có thể kích hoạt các đợt bán tháo mạnh.
Theo ông, nguyên nhân là altcoin không có được sự hậu thuẫn của các tổ chức lớn cũng như câu chuyện “vàng kỹ thuật số” mà Bitcoin đang sở hữu.
Ngoài ra, nhiều nhà phân tích cho rằng sự suy yếu của altcoin còn xuất phát từ việc có quá nhiều token cạnh tranh cùng lúc, trong khi nhà đầu tư ngày càng hạn chế giao dịch.
Hiện có hơn 36,8 triệu token tiền điện tử khác nhau được niêm yết trên CoinMarketCap. Con số khổng lồ này khiến nguồn vốn trên thị trường bị phân tán mạnh, góp phần làm gia tăng áp lực đối với các altcoin.
