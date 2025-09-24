Nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện: Hướng phát triển kinh tế bền vững của bà con miền núi
Nguyễn Thuấn
24/09/2025, 11:19
Giữa bạt ngàn núi rừng, những lồng cá trên mặt hồ thủy điện đang trở thành điểm nhấn trong bức tranh kinh tế của vùng cao Thanh Hóa. Từ vài hộ thử nghiệm ban đầu, nay hàng trăm gia đình đã có thu nhập khá, từng bước khẳng định nghề nuôi cá lồng là hướng phát triển bền vững...
Sáng sớm, con đường dẫn vào xã
Trung Hạ còn phủ mờ sương núi. Khi mặt trời vừa ló rạng, hồ thủy điện Trung
Xuân hiện ra trước mắt tôi như một tấm gương khổng lồ xanh biếc, lặng lẽ nằm giữa
đại ngàn. Trên mặt hồ tĩnh lặng, những dãy lồng cá nối tiếp nhau, neo chắc chắn
bằng những sợi dây lớn, xung quanh là những chiếc thuyền nhỏ khua sóng. Bức tranh bình yên ấy không chỉ là cảnh sắc
thiên nhiên, mà còn phản ánh sự đổi thay trong sinh kế của người dân miền núi.
TỪ Ý TƯỞNG NHỎ THÀNH NGUỒN THU LỚN
Bên những lồng cá được
chăng chắn kỹ lưỡng, ông Lò Văn Minh với làn da rám nắng, gương
mặt hằn rõ dấu vết của nắng gió hồ hởi kể lại hành trình khởi nghiệp.
“Trước đây, gia đình tôi trông chờ
vào vài sào ruộng, nương rẫy. Năm nào mưa thuận gió hòa thì tạm đủ ăn, nhưng
cũng có khi mất mùa, cái đói rình rập. Khi hồ thủy điện tích nước, tôi cứ nghĩ
nguồn lợi lớn thế này mà bỏ không thì phí. Tôi bàn với gia đình, mạnh dạn vay vốn
làm thử mấy lồng nuôi cá".
"Ban đầu, tôi cũng cảm thấy lo lắng vì nghề này còn mới mẻ và tiềm ẩn nhiều rủi ro. Tuy nhiên, tôi đã quyết tâm tìm hiểu và nâng cao kiến thức của mình bằng cách tham gia các lớp tập huấn, đọc sách báo và tìm kiếm thông tin trên internet. Sau đó, tôi bắt đầu thử nghiệm nuôi cá trắm và rô phi. Đặc biệt, tôi đã mạnh dạn đưa cá lăng vào mô hình nuôi, một loại cá không chỉ lớn nhanh mà còn ít bị dịch bệnh và có giá trị kinh tế cao. Chỉ sau một năm, tình hình kinh tế gia đình tôi đã có sự chuyển biến rõ rệt," ông Minh chia sẻ.
Những lồng cá của ông Minh giờ
đây có cả trắm cỏ, trắm đen, rô phi đơn tính, cá nheo và cá lăng. Mỗi loài được
nuôi xen kẽ, tận dụng nguồn thức ăn có sẵn từ cỏ, lá chuối quanh bản. Nhờ vậy,
chi phí giảm, cá phát triển tốt. Ông Minh bảo: “Nghề nuôi cá lồng không chỉ
mang lại cái ăn cái mặc, mà còn giúp bà con dần thay đổi cách nghĩ, dám thử sức
với cái mới.”
Điều đáng mừng là từ một vài hộ
tiên phong, đến nay xã Trung Hạ đã có gần 80 hộ nuôi cá với khoảng 90 lồng, sản
lượng mỗi năm đạt khoảng 15 tấn, doanh thu gần 1,5 tỷ đồng.
Ông Trần Văn Bồi, Phó Chủ tịch
UBND xã Trung Hạ, cho biết “Nghề nuôi cá lồng bắt đầu
từ năm 2019, ban đầu người dân còn e dè. Nhưng khi thấy hiệu quả rõ rệt, nhiều
hộ đã mạnh dạn làm theo. Chúng tôi thành lập Tổ hợp tác nuôi cá lồng để hướng dẫn
kỹ thuật, hỗ trợ tiêu thụ. Đặc biệt, nguồn vốn tín chấp từ Ngân hàng Chính sách
xã hội giúp bà con có vốn mở rộng sản xuất. Quan trọng hơn cả, nghề này đã tạo
việc làm tại chỗ, góp phần giảm nghèo.”
Tuy vậy, thực tế vẫn không ít
gian nan. Mực nước hồ thủy điện thay đổi thất thường do lịch vận hành không cố
định, có khi lồng cá mắc cạn khiến cá chết hàng loạt. Vào mùa mưa bão, dòng nước
xiết đã từng cuốn trôi lồng bè của nhiều hộ. Chính quyền xã đang tính phương án
phối hợp với Nhà máy Thủy điện Trung Xuân để thông báo lịch vận hành, giúp người
dân chủ động hơn.
Rời Trung Hạ, tôi theo con đường
quanh co men theo sườn núi đến xã Trung Sơn. Hồ thủy điện Trung Sơn hiện ra
mênh mông với hàng chục bè cá neo dọc bờ. Trên bè, từng nhóm người đang rải thức
ăn cho đàn cá bơi lượn.
Ông Nguyễn Biên Cương, Giám đốc
HTX nuôi trồng thủy sản Cựu chiến binh Trung Sơn, tiếp tôi ngay trên chiếc bè
nuôi của gia đình. Ông Cương chia sẻ: “Ngày trước chúng tôi chỉ biết đánh bắt tự nhiên, thậm chí có lúc
tận diệt bằng lưới, bằng kích điện, cá trong hồ ngày càng cạn kiệt. Giờ thì
khác, bà con đã quen với việc nuôi cá lồng. Riêng tôi từ chỗ có 2 lồng, nay đã
lên 9 lồng, nuôi đủ loại trắm, chép, lăng đen, lăng hoa. Mỗi năm thu được 5–6 tấn
cá, mang lại khoảng 180 triệu đồng. Thấy tôi làm được, nhiều hộ trong bản cũng
theo, đến nay cả hồ đã có gần 50 hộ với hơn 110 lồng.”
Khẳng định việc nuôi cá lồng đã biến mặt nước hồ thủy điện thành nguồn
sinh kế bền vững cho địa phương, bà Hà Thị Nga, Bí thư Đảng ủy xã Trung Sơn thông tin "thời gian tới, xã sẽ khuyến khích bà con mở rộng quy mô, xây
dựng thương hiệu cá đặc sản địa phương, vừa nâng giá trị sản phẩm, vừa mở đường
tiêu thụ ra thị trường.”
HƯỚNG ĐẾN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Xã Bá Thước,
nơi ven hồ thủy điện Bá Thước 1 và 2, phong trào nuôi cá lồng cũng đang phát triển sôi động. Tại thôn Chiềng Ai, ông Trương Văn Tấn cho hay "trong những ngày đầu chỉ nuôi vài lồng,
nhưng giống cá không rõ nguồn gốc, chậm lớn, hiệu quả thấp. Từ khi tham gia Tổ
hội nông dân nghề nghiệp, được hướng dẫn kỹ thuật chọn giống, mật độ thả cá,
cách vệ sinh lồng, phòng bệnh, đàn cá khỏe mạnh hẳn. Giờ mỗi năm gia đình tôi
thu gần 6 tạ cá, thu nhập khoảng 50–70 triệu đồng.”
Không chỉ riêng ông Tấn, cả thôn
nay đã có 48 hội viên Hội Nông dân tham gia nuôi hơn 100 lồng cá. Sản lượng
trung bình mỗi năm đạt 12,5 tấn, giá bán 90.000 đồng/kg, mang lại hơn 1,1 tỷ đồng.
Người dân tận dụng phế phẩm nông nghiệp như lá sắn, cỏ, chuối làm thức ăn, vừa
tiết kiệm chi phí vừa giữ môi trường sạch.
Qua thực tế phát triển nuôi cá lồng của các hộ dân đã phản ánh rõ sự chuyển mình nơi miền núi. Từ cuộc sống phụ thuộc vào nương rẫy, nay nhiều
hộ đã có nguồn thu nhập ổn định, vươn lên thoát nghèo nhờ nuôi cá lồng. Từng bản
làng ven hồ giờ đây không chỉ có tiếng gà gáy, tiếng cối giã gạo, mà còn rộn rã
tiếng quẫy nước của đàn cá, tiếng cười nói của bà con bên những bè cá đang ngày
một đầy đặn.
Mặc dù vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức như thiên tai và sự biến động của mực nước, nhưng người dân nơi đây có niềm tin vào tiềm năng phát triển nuôi cá lòng và cơ hội phát triển bền vững. Chính quyền địa phương đã xác định một hướng đi bền vững: tổ chức thêm các lớp tập huấn để nâng cao kỹ năng, khuyến khích mở rộng quy mô sản xuất, hỗ trợ tín dụng cho người dân, và thiết lập mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với các nhà máy thủy điện nhằm đảm bảo an toàn cho các lồng bè.
Từ mặt nước xanh biếc giữa đại
ngàn, một nghề mới đã ra đời, gắn bó với cuộc sống của bà con. Nuôi cá lồng
trên lòng hồ thủy điện không chỉ mang lại thu nhập, mà còn mở ra hy vọng về một
hướng phát triển bền vững cho vùng núi, nơi người dân đã và đang nỗ lực viết tiếp
câu chuyện làm giàu từ chính quê hương mình.
Nhằm phát triển nghề nuôi cá lồng thành ngành kinh tế mũi nhọn, ngày 28/12/2022, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 4716/QĐ-UBND, phê duyệt Đề án phát triển nuôi cá lồng giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Theo đó, đến năm 2025, toàn tỉnh phấn đấu đạt 200ha diện tích nuôi với 3.700 lồng, sản lượng 6.650 tấn cá, tạo việc làm cho hơn 5.800 lao động. Đến năm 2030, diện tích nuôi dự kiến tăng lên hơn 310ha, với quy mô sản xuất hàng hóa ngày càng chuyên nghiệp, bền vững.
Mô hình nuôi cá dầm xanh “đánh thức” kinh tế bản vùng cao Trung Sơn
10:30, 28/06/2025
Phát triển thành công mô hình nuôi cá tầm bền vững ở đầu nguồn suối Sủa
Ngày 23/9, Ủy viên Môi trường EU Jessika Roswall đã thông báo về quyết định tạm hoãn thực thi luật chống phá rừng (EUDR) thêm một năm. Quyết định này sẽ ảnh hưởng đến các quốc gia xuất khẩu, trong đó có Việt Nam, tác động sâu rộng đến thị trường toàn cầu, đặc biệt là trong bối cảnh các nhà đầu tư đang tìm kiếm cơ hội trong lĩnh vực nông sản và hàng hóa.
Thủ tướng: Quyết tâm gỡ “thẻ vàng” IUU trong năm 2025
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh phải quyết tâm gỡ “thẻ vàng” IUU trong năm 2025, đồng thời yêu cầu kiểm điểm hằng tuần, xử lý dứt điểm vi phạm, thiết lập lại trật tự quản lý đội tàu cá đúng luật, phát triển ngành thủy sản bền vững, lâu dài, nâng cao đời sống ngư dân và bảo vệ uy tín quốc gia...
Khủng hoảng ngành đậu tương Mỹ
Việc Trung Quốc ngừng đặt hàng từ tháng 2 đến nay đẩy nông dân trồng đậu tương Mỹ đến bờ vực khủng hoảng...
Ngành bò sữa Việt Nam trước ngã rẽ: “Giữ đàn hay mất sữa?”
Ngành chăn nuôi bò sữa Việt Nam đang đối diện nhiều thách thức: đàn bò suy giảm, trong khi chi phí sản xuất cao và cạnh tranh từ sữa nhập khẩu ngày càng lớn. Để đạt mục tiêu đến 2045, sản lượng sữa bình quân/người đạt trên 100 kg/năm, Nhà nước cần ban hành Chương trình quốc gia về phát triển ngành sữa bền vững, đồng thời hoàn thiện hệ thống chính sách về điều kiện sản xuất – kinh doanh, tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm sữa…
"Hồi sinh" nghề truyền thống mây tre đan, mở đường phát triển kinh tế bền vững
Không chỉ giữ lại ký ức một làng nghề xưa, hợp tác xã thủ công mỹ nghệ Tân Thọ (xã Trung Chính, Thanh Hoá) đang viết tiếp câu chuyện phát triển kinh tế nông thôn bằng sản phẩm mây tre đan, từng bước chinh phục thị trường quốc tế...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: