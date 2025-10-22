Samsung lên kế hoạch sản xuất chip 2nm vào cuối năm nay

Samsung khẳng định quyết tâm lấy lại vị thế trong ngành bán dẫn, thông qua việc phát triển quy trình sản xuất chip thế hệ mới 2nm. Theo kế hoạch, tập đoàn này sẽ áp dụng quy trình 2nm cho bộ vi xử lý ứng dụng di động thế hệ mới Exynos 2600 vào cuối năm nay...

Trong nhiều năm qua, mảng đúc chip từng thường bị xem là “gánh nặng” đối với Samsung khi liên tục ghi nhận lỗ hàng nghìn tỷ won mỗi quý. Tuy nhiên, thời gian gần đây, bộ phận này đã cho thấy tín hiệu phục hồi rõ rệt khi giành được các đơn hàng lớn từ Tesla, Apple, Nintendo và IBM.

Theo truyền thông Hàn Quốc, tại cuộc họp do Chánh Văn phòng Chính sách của Tổng thống Hàn Quốc chủ trì mới đây, ông Song Jai-hyuk, Chủ tịch kiêm Giám đốc công nghệ (CTO) Bộ phận Giải pháp Thiết bị (DS) của Samsung Electronics, bày tỏ sự tin tưởng vào khả năng phục hồi của mảng sản xuất chip đúc của tập đoàn.

Cuộc họp vừa qua tập trung lãnh đạo các doanh nghiệp thiết bị và bán dẫn lớn Hàn Quốc cùng một số chuyên gia học thuật, đã thảo luận về tình hình ngành bán dẫn của Hàn Quốc, các thách thức đồng thời bàn về chiến lược giúp Hàn Quốc nâng cao năng lực cạnh tranh trước các đối thủ Đài Loan như TSMC.

Các nhà phân tích cho rằng phát biểu của ông Song là tín hiệu cho thấy mảng đúc chip của Samsung đang bước vào giai đoạn phục hồi sau nhiều năm trầm lắng.

Ông Song nhấn mạnh quy trình 2nm sẽ là “bước ngoặt quan trọng” trong bối cảnh đầu tư vào AI đang tăng mạnh và nhu cầu chip bán dẫn không ngừng mở rộng. Theo giới chuyên môn, chip 2nm với ưu thế về hiệu năng, tiết kiệm năng lượng và khả năng tản nhiệt sẽ là nền tảng giúp các doanh nghiệp giữ vững vị thế trong thị trường bán dẫn phục vụ AI.

Tại cuộc họp, ông Song cũng chia sẻ thêm về tình hình kinh doanh và lộ trình phát triển mảng đúc chip của Samsung, đồng thời khẳng định sự tự tin vào khả năng cạnh tranh dài hạn của công ty.

Samsung đang nỗ lực đa dạng hóa nguồn doanh thu bằng cách mở rộng hợp tác với các khách hàng lớn ở các quy trình sản xuất chip “trưởng thành” như 5nm, 7nm và 8nm, đồng thời cải thiện lợi nhuận nhờ các đơn hàng theo quy trình tiên tiến 2 nm.

Theo kế hoạch, Samsung sẽ áp dụng quy trình 2nm cho bộ vi xử lý ứng dụng di động thế hệ mới Exynos 2600 vào cuối năm nay, đồng thời sản xuất hàng loạt chip tăng tốc AI cho công ty trí tuệ nhân tạo PFN (Preferred Networks) của Nhật Bản – đơn hàng cũng được phát triển trên nền tảng 2nm.

Tập đoàn đặt mục tiêu nâng tỷ lệ lợi suất (yield rate) chip 2nm lên khoảng 70% vào cuối năm nay hoặc đầu năm sau nhằm thu hút thêm các khách hàng lớn.

Dù chưa bắt đầu sản xuất đại trà, nhưng phản hồi ban đầu từ các khách hàng thử nghiệm của Samsung đều khá tích cực.

Sau khi được Tesla lựa chọn cung cấp chip AI thế hệ mới AI6, Samsung cũng đang mở rộng hợp tác với AMD và nhiều công ty AI khác.

Ngoài ra, Tenstorrent, công ty bán dẫn AI do “huyền thoại thiết kế chip” Jim Keller dẫn dắt, được cho là đang cân nhắc lựa chọn giữa Samsung và TSMC cho việc sản xuất chip thế hệ tiếp theo.

Giới phân tích đánh giá, “cuộc đua” giành các đơn hàng 2nm dự kiến bùng nổ vào cuối năm nay sẽ là cơ hội vàng để Samsung rút ngắn khoảng cách với TSMC.

Một phép thử quan trọng chính là việc sản xuất hàng loạt chip Exynos 2600, được kỳ vọng sẽ trang bị cho dòng điện thoại Galaxy sắp tới. Exynos 2600 được thiết kế để tăng mạnh hiệu suất của đơn vị xử lý thần kinh (NPU) phục vụ tác vụ AI, và theo đánh giá nội bộ, hiệu năng của chip này vượt trội so với nhiều đối thủ. Tuy nhiên, vẫn cần thời gian để xác định liệu kết quả sản xuất hàng loạt có đạt được mức hiệu suất như kỳ vọng hay không.

Cũng trong cuộc họp, các lãnh đạo trong ngành bán dẫn Hàn Quốc đã bàn về những thách thức trong nỗ lực bắt kịp ngành công nghiệp bán dẫn Đài Loan. Ông Song Hyun-jong, Chủ tịch SK Hynix, kêu gọi Chính phủ Hàn Quốc tăng cường hỗ trợ thông qua ưu đãi thuế, nguồn vốn và chính sách đào tạo nhân lực, nhằm giúp doanh nghiệp trong nước nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường toàn cầu.