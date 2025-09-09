NVL chốt ngày phát hành cổ phiếu ESOP và cổ phiếu thưởng

Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu ESOP và phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động từ ngày 5/9/2025 đến ngày 30/9/2025.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (mã NVL-HOSE) thông báo liên quan đến thông báo phát hành cổ phiếu ESOP của công ty.

Theo đó, Novaland dự kiến chào bán gần 48,8 triệu cổ phiếu ESOP cho cán bộ nhân viên, chiếm 2,5% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành theo quy định.

Với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, Novaland dự kiến thu về hơn 487,5 tỷ đồng, sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn lực cho các hoạt động kinh doanh, vốn lưu động của công ty.

Đồng thời, Novaland cũng sẽ phát hành gần 48,8 triệu cổ phiếu ESOP thưởng cho cán bộ nhân viên của công ty. Cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm.

Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá hơn 487,5 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện được trích từ nguồn thặng dư vốn cổ phần, căn cứ trên Báo cáo tài chính riêng năm 2024 đã được kiểm toán.

Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu ESOP và phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động từ ngày 5/9/2025 đến ngày 30/9/2025.

Mục đích của các đợt phát hành cổ phiếu ESOP của Novaland lần này nhằm ghi nhận sự đóng góp của người lao động trong quá trình hoạt động kinh doanh của công ty.

Đồng thời thu hút và khuyến khích sự gắn bó lâu dài của người lao động có năng lực và kinh nghiệm làm việc tại công ty; tạo động lực cho người lao động cùng góp sức vào sự phát triển vững mạnh của công ty và cùng hưởng những thành quả đã đạt được.

Trong danh sách người lao động tham gia chương trình chào bán ESOP lần này, ông Dương Văn Bắc- Tổng Giám đốc của Novaland dự kiến được mua gần 4,2 triệu cổ ESOP, hai Phó Tổng Giám đốc gồm bà Trần Thị Thanh Vân và ông Cao Trần Duy Nam mỗi người được mua gần 2,7 triệu cổ phiếu...

Nếu hoàn tất các đợt phát hành nêu trên, số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Novaland sẽ tăng từ hơn 1,95 tỷ cổ phiếu lên gần 2,05 tỷ cổ phiếu, tương đương vốn điều lệ tăng từ hơn 19.501 tỷ đồng lên hơn 20.476 tỷ đồng.

Theo dữ liệu trên HNX, ngày 3/9/2025 vừa qua, Novaland phải thực hiện thanh toán gần 833 tỷ đồng tiền gốc cho lô trái phiếu mã NVLH2123011. Tuy nhiên, doanh nghiệp mới thanh toán chậm được hơn 8,8 tỷ đồng, còn lại hơn 824,1 tỷ đồng chưa được thanh toán.

NVL cho biết, do chưa thu xếp được nguồn tiền nên đã chậm thanh toán số tiền nêu trên. Đồng thời, đang thương thảo với nhà đầu tư về việc thanh toán dư nợ của lô trái phiếu này.

Được biết, lô trái phiếu mã NVLH2123011 gồm 10 triệu trái phiếu, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng, được phát hành từ ngày 1/9/2021. Với kỳ hạn 2 năm, lô trái phiếu dự kiến đáo hạn ngày 1/9/2023.

Số tiền thu được từ đợt chào bán được Novaland sử dụng để thực hiện góp vốn, hợp tác đầu tư phát triển dự án Khu đô thị tại Cù lao Phước Hưng (tên thương mại là Dự án Đảo Phượng Hoàng) tại tỉnh Đồng Nai và các dự án đầu tư khác của công ty.

Theo báo cáo tài chính NVL vừa công bố, tính đến ngày 30/6/2025, NVL ghi nhận lỗ 6 tháng đầu năm 2025 là -666 tỷ đồng, cùng kỳ -7.327 tỷ đồng.



Nguyên nhân là trong 6 tháng đầu năm 2024 Tập đoàn đã trích lập dự phòng tiền thuê đất, tiền sử dụng đất phải nộp và tiền chậm nộp tiền thuê đất, sử dụng đất vào giá vốn hàng bán và chi phí khác với tổng số tiền là 4.370 tỷ đồng, liên quan đến dự án 30,106ha Nam Rạch Chiếc, Phường Binh Trưng, TP.HCM (Dự án Lakeview City) như đã được trình bày tại mục Nợ tiềm tàng trong BCTC các kỳ trước. Đây là khoản tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của dự án được tính theo phương án giá đất tại thời điểm tháng 04/2017. Novaland không đồng ý với việc xác định thời điểm tính tiền sử dụng đất là tháng 04/2017 do đây là dự án Novaland được hoán đổi với dự án 30,224ha tại Phường An Khánh, TP.HCM - dự án mà Novaland đã hoàn tẩt bồi thường giải phóng mặt bằng vào năm 2008 và hoán đổi dự án này cho Nhà nước, đồng thời kiến nghị đến ủy ban Nhân dân TP.HCM cùng các Sở, ngành xem xét xử lý.

Ngày 30/11/2024, Quốc Hội đã ban hành Nghị quyết số 170/2024/QH15 hiệu lực áp dụng từ ngày 01/4/2025, theo đó đối với phần diện tích đất hoán đổi với khu đất 30,224ha phường An Khánh thì thời điểm xác định giá đất là thời điểm hoàn thành việc thu hồi đất, bồi thường khu đất 30,224ha phường An Khánh (ngày 20/11/2008), đối với phần diện tích đất chưa nộp tiền sử dụng đất thì thời điểm xác định giá đất là thời điểm Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành quyết định giao đất khu đất 30,106ha Nam Rạch Chiếc (ngày 18/4/2017).

Do đó, tổng số tiền thuê đất và tiền thuế sử dụng đất phải nộp của dự án 30,106ha Nam Rạch Chiếc, Phường Bình Trưng, TP.HCM sẽ được xác định lại.

Đang chú ý bên kiểm toán cũng đưa ra vấn đề cần nhấn mạnh trên báo cáo này là: BCTC hợp nhất soát xét bán niên 2025 của Tập đoàn được lập trên cơ sở Tập đoàn có thể thực hiện một số các giả định và đây là ý kiến được đơn vị kiểm toán độc lập đưa ra trên quan điểm thận trọng trong các BCTC kiểm toán được phát hành từ năm 2022 cho đến thời điểm hiện tại.



Trên thực tế, trong suốt giai đoạn này Novaland vẫn tiếp tục hoạt động và tái cấu trúc toàn diện. Cụ thể:

Tại BCTC hợp nhất soát xét bán niên 2025, nhiều kết quả đạt được trong các giả định hoạt động liên tục đã được đơn vị kiểm toán độc lập ghi nhận:

- Đàm phán với các bên cho vay và trái chủ đế tái cấu trúc lại các khoản nợ gốc và lãi khi đến hạn: Tập đoàn đã đạt được một số thỏa thuận tái cấu trúc ban đầu với chủ nợ và trái chủ với tổng số tiền là 14.484 tỷ đồng. Các chủ nợ vẫn sẵn sàng thương thảo về việc chấp thuận gia hạn và cho phép Tập đoàn thời gian để khắc phục.

- Thanh lý tài sản theo mức giá bán dự kiến: Trong kể hoạch thanh lý tài sản với tổng số tiền là 28.380 tỷ đồng - trong đó, 7 tài sản đã được Tập đoàn bán thành công và thu về 13.506 tỷ đồng; Tập đoàn đã ký các hợp đồng nguyên tắc cho việc bán 5 tài sản với tổng giá trị 7.667 tỷ đồng; Tập đoàn đã ký các biên bản ghi nhớ cho việc bán 2 tài sản với tổng giá trị 3.400 tỷ đồng; Tập đoàn đã nhận được các thư đề nghị không ràng buộc từ người mua cho việc bán 4 tài sản với tổng giá trị 1.915 tỷ đồng....

- Thu tiền từ các sản phẩm đã bán và dự kiến bán được thuộc các dự án đang triển khai: sau khi được tháo gỡ những khó khăn chinh về pháp lý cho các dự án trọng điểm, Tập đoàn đang nhanh chóng hoàn thiện các thủ tục còn lại, tích cực chuẩn bị nguồn vốn triển khai xây dựng dự án, và kỳ vọng sẽ đạt được các mốc pháp lý cần thiết trong năm 2025 cho mục tiêu bán hàng trong 12 tháng tiếp theo.

- Nhận được tín dụng bổ sung từ các ngân hàng: Tập đoàn đã được phê duyệt tín dụng là 15.050 tỷ đồng thông qua các hợp đồng tin dụng mới từ các ngân hàng và từ thời điểm cấp tín dụng đến nay đã giải ngân số tiền là 4.640 tỷ đồng. Giá trị hạn mức còn lại sẽ tiếp tục được giải ngân để triển khai dự án trong 12 tháng tiếp theo.

- Nhận được sự hỗ trợ về tài chính từ các cổ đông lớn khi cần thiết: Các cổ đông lớn của Tập đoàn đã có văn bản xác nhận tiếp tục đồng hành và hỗ trự để giúp Tập đoàn thanh toán các khoản nợ đến hạn khi cần thiết trong hoạt động kinh doanh để duy trì hoạt động liên tục ít nhất trong 12 tháng tiếp theo.

Cuối cùng, các giả định khác, trong đó có nội dung thuế TP.HCM đã ban hành Quyết định chấm dứt hiệu lực quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế để chờ kết quả giải quyết về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của cơ quan có thẩm quyền đối với Công ty TNHH Phát triển Quốc tế Thế kỷ 21 ("C21”).

Ngoài ra, ngày 1/4/2025, Chính Phủ ban hành Nghị định số 76/2025/NĐ-CP quy định chi tiết Nghị quyết số 170/2024/QH15 của Quốc Hội về cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án, đất đai trong kết luận thanh tra, kiểm tra tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và tỉnh Khánh Hòa.

Ngày 22/4/2025, Kế hoạch số 2768/KH-UBND của UBND TPHCM triển khai thực hiện Nghị định số 76/2025/NĐ-CP, trong đó giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì cùng phối họp với các Sở, ban, ngành liên quan thực hiện việc xác định lại giá đất đối với Dự án Lakeview City trước ngày 30/9/2025 và đây là cơ sở để lãnh đạo công ty cho rằng công ty không phải thanh toán 6.707 tỷ đồng tiền thuê đất và tiền sử dụng đất trong 12 tháng tiếp theo và nội dung về nghĩa vụ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất liên quan đến C21 cũng đã được Tập đoàn trình bày tại mục Nợ tiềm tàng trong BCTC các kỳ trước.