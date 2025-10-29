OCB báo lãi quý 3 tăng gấp 3 lần cùng kỳ

Ngân hàng TMCP Phương Đông (Mã CK: OCB) vừa công bố báo cáo tài chính quý 3/2025 với lợi nhuận trước thuế đạt 1.538 tỷ đồng, tăng gấp ba lần so với cùng kỳ năm trước nhờ hoạt động kinh doanh cốt lõi tiếp tục tăng trưởng.

Tính đến 30/9/2025 tổng thu thuần của OCB đạt 2.931 tỷ đồng, tăng 27,9% so với cùng kỳ. Thu thuần từ lãi tăng mạnh đến 17,4% so với cùng kỳ năm trước, đạt 2.424 tỷ đồng nhờ vào việc tăng trưởng quy mô tín dụng, đáp ứng nhu cầu vay vốn của khách hàng.

Đối với hoạt động thu thuần ngoài lãi tiếp tục có sự cải thiện, đạt 507 tỷ đồng, tăng 123,1% so với quý 3 năm 2024. Trong đó, thu từ dịch vụ mua bán ngoại tệ (FX sales) tăng 122,9% so với cùng kỳ; thu thuần từ hoạt động khác đạt mức 260 tỷ, tăng 59,7% so với quý 2, lũy kế 9 tháng đạt 494 tỷ, tăng đến 87,1% so cùng kỳ. Kết quả này đến từ việc ngân hàng tiến hành tái cơ cấu lại danh mục kinh doanh theo hướng đa dạng nguồn thu và tích cực triển khai các giải pháp xử lý cũng như quản trị nợ.

“Trong 9 tháng đầu năm 2025, sự phục hồi của nền kinh tế đã phần nào tác động thuận lợi đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực ngân hàng, đặc biệt đối với các tổ chức có năng lực nội tại tốt về số hóa và quản trị rủi ro hiệu quả. Tại OCB, nhờ tiếp tục đầu tư mạnh mẽ về công nghệ và nhân sự - những yếu tố giúp “sinh lời” dài hạn, cùng nền tảng vững chắc, năng lực tài chính ổn định, hoạt động kinh doanh cốt lõi tiếp tục tăng trưởng ổn định trong quý 3, cho thấy ngân hàng đang hoạt động hiệu quả, tạo bước đệm phát triển bền vững cho OCB trong việc thực hiện các mục tiêu đã đề ra trong giai đoạn sắp tới”, Ông Phạm Hồng Hải – Tổng Giám đốc OCB cho biết.

Theo số liệu thống kê cho thấy, tính đến 30/9/2025, tỷ lệ giao dịch trên kênh số tại OCB đạt gần 98%. Số lượng giao dịch trên ứng dụng OCB OMNI tăng 91%. Song song đó, số lượng giao dịch kết nối Open API với ngân hàng tăng 63% so với cùng kỳ năm trước, giá trị giao dịch tăng 180%.

Nhờ việc đẩy mạnh số hóa, tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA) của ngân hàng luôn có sự tăng trưởng mỗi quý. Mảng khách hàng cá nhân, CASA qua kênh số tăng 25% và doanh số tiền gửi tiết kiệm trực tuyến tăng 36% so với cùng kỳ năm 2024. Mảng doanh nghiệp, CASA bình quân tăng 38%. Nhờ đó, tỷ lệ CASA tăng từ mức 14,9% ở cuối năm 2024 lên 16% vào cuối quý 3/2025, góp phần tiết giảm chi phí vốn huy động.

Lợi nhuận trước thuế của OCB quý 3 ghi nhận mức 1.538 tỷ đồng, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng lợi nhuận đạt 3.431 tỷ đồng, tăng 34,4% so với 9 tháng năm 2024.

Công nghệ sẽ tiếp tục là mảng cốt lõi được OCB đẩy mạnh trong thời gian tới nhằm tạo bước đệm phát triển bền vững cho ngân hàng.

Tính đến 30/9/2025, tổng tài sản của OCB đạt 315.162 tỷ đồng, có sự tăng trưởng so với đầu năm và hoàn thành 99% so với kế hoạch. Huy động thị trường 1 đạt 219.998 tỷ đồng tăng 14,3% so với đầu năm. Dư nợ tín dụng thị trường 1 ở mức 202.863 tỷ đồng, tăng 12,4% so với đầu năm.

Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng tăng đến 13,7%, đạt mức 200.054 tỷ đồng. Dư nợ tín dụng của doanh nghiệp SME liên tục tăng, quý 3 tăng 10,1% so với quý 2. Điều này cho thấy sự chủ động của ngân hàng trong việc đẩy mạnh hỗ trợ cho vay doanh nghiệp SME theo đúng chủ trương của Chính phủ trong việc thúc đẩy kinh tế tư nhân.

Cụ thể, vừa qua OCB tiếp tục nâng cấp và ra mắt sản phẩm “Vay nhanh bổ sung vốn kinh doanh” dành cho phân khúc này. Với những ưu điểm như: thời gian phê duyệt chỉ trong vòng 8 giờ làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ, hạn mức tín dụng cấp tối đa lên đến 10 tỷ đồng, ưu đãi giảm 0,5% lãi suất so với mức thông thường, thời gian linh hoạt với kỳ hạn tối đa lên đến 36 tháng… sản phẩm này được xem là giải pháp tài chính phù hợp với đặc thù các doanh nghiệp SME đang có nhu cầu bổ sung vốn lưu động, tài trợ thương mại, phát hành bảo lãnh…

Mới đây, OCB cũng đã chính thức phát hành Báo cáo Phát triển bền vững độc lập 2024 với chủ đề Hành trình kiến tạo Tương lai Xanh, đánh dấu năm thứ hai liên tiếp ngân hàng công bố báo cáo chuyên biệt lĩnh vực này. Điều này đã cho thấy hành trình chuyển đổi mạnh mẽ và hiệu quả của ngân hàng trong Chiến lược Phát triển bền vững, xanh hóa toàn diện các hoạt động và thúc đẩy mục tiêu Ngân hàng Xanh tiên phong, đồng hành cùng Chính phủ trên lộ trình hướng tới mục tiêu Net Zero.

Trong lĩnh vực tín dụng xanh và tài chính bền vững, OCB không ngừng mở rộng danh mục cho vay đối với các dự án phát triển bền vững trong nhiều lĩnh vực. Theo đó, dư nợ tín dụng xanh của ngân hàng năm 2024 đạt mốc tăng trưởng gần 30% so với năm 2023, tập trung vào các dự án năng lượng tái tạo, công trình xanh và nông nghiệp bền bền vững.

Điều này thể hiện minh chứng rõ nét về nỗ lực hướng dòng vốn vào những lĩnh vực có ảnh hưởng tích cực đến môi trường, cộng đồng và xã hội. Nhiều sáng kiến cộng đồng và môi trường ý nghĩa như chiến dịch OCB Pin Hunter: "Pin cũ hóa xanh – Trái đất thêm lành", các hoạt động trồng rừng, xây trường học, hỗ trợ cộng đồng và khắc phục thiên tai... đã liên tục được triển khai.

Được biết, trong giai đoạn tới, OCB sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả toàn diện về quản trị ngân hàng, quản trị rủi ro, phát triển năng lực đội ngũ nhân sự, văn hóa tổ chức, an sinh và môi trường xã hội theo chuẩn mực quốc tế. Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện khung chính sách, đẩy mạnh các sản phẩm tín dụng xanh, tài chính bền vững cũng như chú trọng vào việc đẩy mạnh chuyển đổi số để vận hành một cách minh bạch, xanh hóa và hiệu quả.