OCB công bố 35 khách hàng trúng giải đợt 2 chương trình “Cùng OCB rinh quà thịnh vượng”

Theo đó, những khách hàng chưa trúng thưởng khi tham gia đợt 1 (từ 9/6 đến 30/6) đều tiếp tục được quay số trong trong đợt này. Với sự hỗ trợ của phần mềm tự động, công khai và minh bạch, 35 khách hàng may mắn trúng giải khi tham gia chương trình từ 9/6/2025 đến hết ngày 31/7/2025 đã được tìm ra và công bố với 5 Giải Nhất – mỗi giải là một thẻ tiết kiệm trị giá 29 triệu đồng và 30 Giải Nhì - mỗi giải là thẻ tiết kiệm 2,9 triệu đồng. OCB sẽ liên hệ, tổ chức trao giải trực tiếp đến khách hàng tại các chi nhánh, phòng giao dịch trên toàn quốc trong thời gian sớm nhất.

Sau 2 đợt quay số, chương trình đã tìm ra 70 chủ nhân của các phần thưởng giá trị từ OCB, đợt quay số lần 3 dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 15/9 để tìm ra các khách hàng may mắn tham gia chương trình trong giai đoạn từ 1/8 cho đến 31/8 và các khách hàng đã đủ điều kiện tham gia quay số nhưng chưa trúng thưởng của đợt 1 và đợt 2 từ 9/6 đến 31/7.

Được biết, đây là một trong những hoạt động nổi bật nằm trong chuỗi sự kiện tri ân khách hàng nhân dịp kỉ niệm 29 năm thành lập của ngân hàng và thu hút sự quan tâm lớn từ khách hàng. Theo số liệu thống kê cho thấy, chỉ sau hơn 2 tháng triển khai đã có hơn 5 triệu lượt tham gia và có 660.000 mã số dự thưởng (MSDT) đã được phát hành.

Thông qua việc sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của OCB như tiền gửi, gói tài khoản OCB, ngân hàng số OCB OMNI, thẻ tín dụng và vay thế chấp, khách hàng sẽ nhận được mã số dự thưởng với mỗi giao dịch thỏa điều kiện tham gia, chương trình được áp dụng cho đến hết ngày 31/8.

Bên cạnh đó, OCB còn mang đến hoạt động “Đập hộp may mắn” trên ứng dụng OCB OMNI đã trao tặng hàng triệu phần quà điện tử hấp dẫn như voucher Urbox, tiền mặt và OMNI Coins, mang đến trải nghiệm ngân hàng số tiện lợi, nhanh chóng và ngập tràn quà tặng cho người dùng. Chương trình được đánh giá cao bởi cách thức tham gia đơn giản, tích hợp trực tiếp vào các hoạt động giao dịch hàng ngày của khách hàng tại OCB.

Chị Lê Thanh Hoa (28 tuổi, TP.HCM), một trong những khách hàng vừa trúng thưởng trong đợt quay số lần 2, chia sẻ: “Tôi đã sử dụng OCB OMNI từ lâu và rất hài lòng vì sự tiện lợi mà ứng dụng mang lại, nhưng lần này tôi thật sự rất ấn tượng với các ưu đãi mà OCB đang triển khai. Đặc biệt, với chương trình “Đập hộp may mắn” trên ứng dụng, tôi đã nhận ngay được phần quà giá trị và rất hữu ích. Đây không chỉ là một món quà, mà còn là niềm vui bất ngờ và một sự tri ân rất tinh tế từ ngân hàng.”

Khách hàng may mắn nhận giải thưởng giá trị từ OCB.

“Sự hưởng ứng tích cực của khách hàng trên toàn quốc là minh chứng rõ nét cho sự thành công của chương trình. Chúng tôi xem đây là động lực để tiếp tục đổi mới và sáng tạo, nhằm mang đến những ưu đãi thiết thực, tạo thêm giá trị vượt trội trong từng giao dịch cho khách hàng”, đại diện OCB chia sẻ.

Thông qua các chương trình ưu đãi, OCB kỳ vọng sẽ đưa những dịch vụ tài chính tiện lợi, an toàn và dịch vụ chất lượng cao đến gần hơn với khách hàng.

Được biết, chương trình khuyến mại “Cùng OCB rinh quà thịnh vượng” vẫn đang được tiếp tục diễn ra để tìm ra khách hàng may mắn đợt 3 của các giải thưởng với tổng giá trị của chương trình lên đến 4 tỷ đồng.