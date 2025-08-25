OCB công bố 35 khách hàng trúng giải đợt 2 chương trình “Cùng OCB rinh quà thịnh vượng”
Khánh Huyền
25/08/2025, 08:35
Mới đây, Ngân hàng Phương Đông (OCB) tiếp tục tổ chức lễ quay số trúng thưởng đợt 2 chương trình “Cùng OCB rinh quà thịnh vượng” và tìm ra 35 khách hàng may mắn trúng giải.
Theo đó, những khách hàng chưa trúng thưởng khi tham gia đợt 1 (từ 9/6 đến 30/6) đều tiếp tục được quay số trong trong đợt này. Với sự hỗ trợ của phần mềm tự động, công khai và minh bạch, 35 khách hàng may mắn trúng giải khi tham gia chương trình từ 9/6/2025 đến hết ngày 31/7/2025 đã được tìm ra và công bố với 5 Giải Nhất – mỗi giải là một thẻ tiết kiệm trị giá 29 triệu đồng và 30 Giải Nhì - mỗi giải là thẻ tiết kiệm 2,9 triệu đồng. OCB sẽ liên hệ, tổ chức trao giải trực tiếp đến khách hàng tại các chi nhánh, phòng giao dịch trên toàn quốc trong thời gian sớm nhất.
Sau 2 đợt quay số, chương trình đã tìm ra 70 chủ nhân của các phần thưởng giá trị từ OCB, đợt quay số lần 3 dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 15/9 để tìm ra các khách hàng may mắn tham gia chương trình trong giai đoạn từ 1/8 cho đến 31/8 và các khách hàng đã đủ điều kiện tham gia quay số nhưng chưa trúng thưởng của đợt 1 và đợt 2 từ 9/6 đến 31/7.
Được biết, đây là một trong những hoạt động nổi bật nằm trong chuỗi sự kiện tri ân khách hàng nhân dịp kỉ niệm 29 năm thành lập của ngân hàng và thu hút sự quan tâm lớn từ khách hàng. Theo số liệu thống kê cho thấy, chỉ sau hơn 2 tháng triển khai đã có hơn 5 triệu lượt tham gia và có 660.000 mã số dự thưởng (MSDT) đã được phát hành.
Thông qua việc sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của OCB như tiền gửi, gói tài khoản OCB, ngân hàng số OCB OMNI, thẻ tín dụng và vay thế chấp, khách hàng sẽ nhận được mã số dự thưởng với mỗi giao dịch thỏa điều kiện tham gia, chương trình được áp dụng cho đến hết ngày 31/8.
Bên cạnh đó, OCB còn mang đến hoạt động “Đập hộp may mắn” trên ứng dụng OCB OMNI đã trao tặng hàng triệu phần quà điện tử hấp dẫn như voucher Urbox, tiền mặt và OMNI Coins, mang đến trải nghiệm ngân hàng số tiện lợi, nhanh chóng và ngập tràn quà tặng cho người dùng. Chương trình được đánh giá cao bởi cách thức tham gia đơn giản, tích hợp trực tiếp vào các hoạt động giao dịch hàng ngày của khách hàng tại OCB.
Chị Lê Thanh Hoa (28 tuổi, TP.HCM), một trong những khách hàng vừa trúng thưởng trong đợt quay số lần 2, chia sẻ: “Tôi đã sử dụng OCB OMNI từ lâu và rất hài lòng vì sự tiện lợi mà ứng dụng mang lại, nhưng lần này tôi thật sự rất ấn tượng với các ưu đãi mà OCB đang triển khai. Đặc biệt, với chương trình “Đập hộp may mắn” trên ứng dụng, tôi đã nhận ngay được phần quà giá trị và rất hữu ích. Đây không chỉ là một món quà, mà còn là niềm vui bất ngờ và một sự tri ân rất tinh tế từ ngân hàng.”
“Sự hưởng ứng tích cực của khách hàng trên toàn quốc là minh chứng rõ nét cho sự thành công của chương trình. Chúng tôi xem đây là động lực để tiếp tục đổi mới và sáng tạo, nhằm mang đến những ưu đãi thiết thực, tạo thêm giá trị vượt trội trong từng giao dịch cho khách hàng”, đại diện OCB chia sẻ.
Thông qua các chương trình ưu đãi, OCB kỳ vọng sẽ đưa những dịch vụ tài chính tiện lợi, an toàn và dịch vụ chất lượng cao đến gần hơn với khách hàng.
Được biết, chương trình khuyến mại “Cùng OCB rinh quà thịnh vượng” vẫn đang được tiếp tục diễn ra để tìm ra khách hàng may mắn đợt 3 của các giải thưởng với tổng giá trị của chương trình lên đến 4 tỷ đồng.
Giải pháp tài chính toàn diện cho doanh nghiệp tư vấn du học và xuất khẩu lao động
Với các gói tài chính ưu đãi, doanh nghiệp và du học sinh, lao động Việt Nam có thêm cơ hội học tập, lập nghiệp và phát triển nơi xứ người.
Bên trong Big 5 MB: Cách làm đặc biệt giúp “cỗ máy ngân hàng” tăng trưởng thần tốc hơn cả startup
Trong thế giới tài chính, tốc độ và sự sáng tạo đang dần thay thế những quy trình cứng nhắc. Câu chuyện của những "gã khổng lồ" tăng trưởng như startup không còn là một mục tiêu, mà là một thực tế đang định hình lại toàn bộ cuộc chơi. Bí quyết nào đã giúp MB làm được điều đó?
Giá bán vàng miếng SJC chạm ngưỡng gần 127 triệu đồng mỗi lượng
Trong 2 phiên (23 - 25/8), giá mua/bán vàng miếng SJC đồng loạt điều chỉnh tăng 600 nghìn – 1,5 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều. Giá mua/bán vàng nhẫn cũng bám sát giá vàng miếng…
Tín hiệu giảm lãi suất từ Jackson Hole hay trạng thái mong manh của kinh tế Mỹ?
Giọng điệu thận trọng của ông Powell phản ánh những động lực kinh tế phức tạp mà Fed đang phải đối mặt...
Vàng trượt giá nhẹ, giới phân tích vẫn thận trọng dù “cửa” hạ lãi suất rộng hơn
Giá vàng thế giới giảm nhẹ khi khởi động tuần giao dịch mới vào sáng nay (25/8) tại thị trường châu Á...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: