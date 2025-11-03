Odoo phiên bản 19 mới nhất mang đến nhiều cải tiến

Odoo phiên bản 19, với cải tiến AI mạnh mẽ, mang đến giải pháp quản lý phần mềm thông minh hơn, hiểu quả hơn. Với hơn 70 ứng dụng tích hợp từ bán hàng, kế toán, sản xuất, nhân sự, CRM, và các tính năng AI thông minh giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam chuyển đổi số nhanh chóng.

Năm 2025 đã chứng kiến một làn sóng mạnh mẽ của các doanh nghiệp Việt Nam vươn ra thị trường quốc tế, với kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 348,74 tỷ USD trong 9 tháng đầu năm, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước. Điều này không chỉ vượt xa mục tiêu tăng trưởng 12% mà còn khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của khối SME trong nền kinh tế. Tuy nhiên, đằng sau sự tăng trưởng ấn tượng này là những thách thức không nhỏ về quản trị và vận hành.

Một trong những khó khăn lớn nhất mà các SME Việt Nam đang phải đối mặt là việc vận hành bằng nhiều phần mềm rời rạc. Nhiều doanh nghiệp vẫn chưa triển khai hệ thống ERP hoặc phần mềm quản trị tích hợp, dẫn đến tình trạng dữ liệu bị phân mảnh, thông tin không đồng bộ và việc ra quyết định trở nên chậm trễ, thiếu chính xác. Điều này đặc biệt nghiêm trọng trong bối cảnh thị trường toàn cầu đầy biến động, khi mà sự linh hoạt và hiệu quả trong quản lý là yếu tố sống còn.

Các doanh nghiệp như Thế giới mỹ phẩm Skinfood và Kính mắt Anna đã nhận ra sự cần thiết của một hệ thống quản lý tập trung. Việc sử dụng nhiều phần mềm khác nhau để quản lý các khía cạnh khác nhau của doanh nghiệp không chỉ gây lãng phí nguồn lực mà còn làm tăng nguy cơ sai sót trong quy trình.

Ông Tuân Phạm, CEO của Kính mắt Anna, chia sẻ rằng mỗi lần cần tổng hợp doanh thu hay tồn kho, ông phải chờ nhân viên ghép file Excel từ ba bốn hệ thống khác nhau, rất tốn thời gian và không chính xác.

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang là xu hướng tất yếu, SME không thể đứng ngoài cuộc. Một nền tảng quản lý thông minh, tích hợp đầy đủ các chức năng từ bán hàng, kế toán, kho, sản xuất, nhân sự đến CRM, sẽ giúp SME tiết kiệm thời gian, giảm chi phí và nâng cao hiệu quả vận hành.

Theo đó, giải pháp ERP thông minh như Odoo đang được nhiều doanh nghiệp cân nhắc triển khai nhờ khả năng tích hợp toàn bộ quy trình quản lý trên một nền tảng duy nhất với chi phí minh bạch. Odoo không chỉ là một phần mềm quản lý mà còn là nền tảng giúp SME xây dựng hệ thống vận hành bài bản, có khả năng mở rộng theo quy mô doanh nghiệp.

Với hơn 15 triệu người dùng toàn cầu và hàng nghìn đối tác triển khai, Odoo đã chứng minh được hiệu quả tại nhiều thị trường Đông Nam Á, Pháp, Đức, Singapore, Trung Quốc và nhiều doanh nghiệp SME đa ngành tại Việt Nam. Các thương hiệu như Kính mắt Anna, thương hiệu thời trang BOO, Thế giới mỹ phẩm Skin Food đã và đang sử dụng Odoo để nâng cao hiệu quả quản lý, tối ưu vận hành và mở rộng kinh doanh.

Trong thời đại số, việc chậm chuyển đổi không chỉ khiến doanh nghiệp mất cơ hội mà còn dễ bị tụt lại phía sau. Với xu hướng xuất khẩu ngày càng mạnh mẽ, các SME Việt Nam không chỉ cần quản lý nội bộ hiệu quả mà còn phải đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về vận hành, kiểm soát chất lượng, truy xuất nguồn gốc và minh bạch dữ liệu.

Một chủ doanh nghiệp chuyên về xuất nhập khẩu cho biết, họ đang cân nhắc triển khai Odoo như một phần trong chiến lược chuyển đổi số, nhờ khả năng tích hợp toàn bộ quy trình quản lý trên một nền tảng duy nhất với chi phí minh bạch. Với định hướng mở rộng hoạt động quốc tế, Odoo đáp ứng tốt các yêu cầu như quản lý đa chi nhánh, giao dịch các vùng khác nhau, tùy chỉnh quy trình bằng Odoo Studio kết hợp AI, và kiểm soát sản xuất, tồn kho ở những thành phố khác nhau. Đây là giải pháp giúp doanh nghiệp vận hành linh hoạt, hiệu quả và dễ giám sát.

“Trong bối cảnh Việt Nam duy trì vị thế xuất siêu và được biết đến như một trung tâm sản xuất chi phí cạnh tranh, cơ hội để các thương hiệu Việt khẳng định tên tuổi trên thị trường quốc tế là rất lớn. Tuy nhiên, để không chỉ “đi ra thế giới” mà còn “trụ vững và tăng trưởng”, doanh nghiệp cần một nền tảng vận hành đủ mạnh. Công nghệ chính là đòn bẩy để thu hẹp khoảng cách giữa tiềm năng và thực tế”, chủ doanh nghiệp này chia sẻ.

Odoo phiên bản 19 mới nhất mang đến nhiều cải tiến: Giao diện thân thiện, dễ sử dụng cho cả người không chuyên IT. Hệ thống ứng dụng mô-đun, cho phép doanh nghiệp bắt đầu từ CRM, bán hàng, rồi mở rộng sang sản xuất, kế toán, nhân sự… tùy theo nhu cầu, dễ dàng mở rộng kinh doanh với hơn 70 ứng dụng.

Hỗ trợ tiếng Việt và có đối tác triển khai tại Việt Nam. Tích hợp trợ lí ảo AI giúp tạo nội dung, báo cáo nhanh. Chi phí minh bạch, hợp lý và phù hợp với ngân sách của SME