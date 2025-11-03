TCFIN và TCRES: Lợi thế đầu tư quỹ từ hai ngành trụ cột

Các quỹ cổ phiếu chuyên ngành đang cho thấy hiệu quả vượt trội so với mặt bằng chung. Nổi bật trong số đó là quỹ TCFIN và TCRES do Techcom Capital quản lý, tập trung khai thác tiềm năng tăng trưởng của hai lĩnh vực then chốt trong nền kinh tế Việt Nam: Ngân hàng - tài chính và Bất động sản.

Thị trường chứng khoán Việt Nam đang bước vào giai đoạn khởi sắc khi các yếu tố vĩ mô đồng thuận: Tăng trưởng GDP trên 8%, lãi suất tiền gửi duy trì ở vùng thấp nhất 15 năm gần đây, cùng kỳ vọng nâng hạng thị trường trong giai đoạn 2025–2026. Đây được xem là tiền đề cho chu kỳ tăng trưởng mới, mở ra cơ hội sinh lời hấp dẫn cho các nhà đầu tư trung và dài hạn.

Trong 15 năm qua, VN-Index đã hai lần ghi nhận “sóng tăng” trên 100% trong giai đoạn hơn 20 tháng (2016 - 2018 và 2020 - 2022), và nhiều tín hiệu hiện nay đang tái hiện một giai đoạn tương tự. Chính phủ đang đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, duy trì chính sách tiền tệ linh hoạt và định hướng vốn hóa thị trường chứng khoán đạt 120% GDP vào năm 2030, tương đương mức tăng khoảng 70% so với hiện tại.

Các chu kỳ của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Trong bối cảnh đó, hai nhóm ngành Ngân hàng và Bất động sản được đánh giá là “cặp trụ” của chu kỳ tăng trưởng mới, vừa có vai trò dẫn dắt nền kinh tế, vừa mở ra cơ hội đầu tư hấp dẫn cho dòng vốn dài hạn.

NGÂN HÀNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN – ĐỘNG LỰC PHỤC HỒI KÉP CỦA NỀN KINH TẾ

Ngành Ngân hàng – Tài chính đang có những động lực tăng trưởng rõ ràng sau giai đoạn tái cấu trúc toàn hệ thống. Luật Tổ chức tín dụng sửa đổi và Nghị định 245 đã tháo gỡ nhiều rào cản pháp lý, giúp các ngân hàng mở rộng tín dụng an toàn và minh bạch hơn. Làn sóng tăng vốn, IPO và chuyển sàn của các định chế tài chính lớn như TCBS, Nông nghiệp Hòa Phát, VPBankS, VPS hay Gelex Infra… không chỉ củng cố năng lực vốn mà còn tạo ra cơ hội tăng trưởng bền vững dài hạn, nâng cao chuẩn mực quản trị.

Song song, ngành Bất động sản – Xây dựng đang có dấu hiệu hồi phục mạnh. Tính đến 31/7/2025, dư nợ tín dụng bất động sản đạt hơn 4,1 triệu tỷ đồng, tăng 17% so với cuối 2024, chiếm gần 24% tổng dư nợ nền kinh tế. Cùng với đó, giải ngân đầu tư công 8 tháng đầu năm đạt 409 nghìn tỷ đồng, tăng tới 50% so với cùng kỳ, trở thành động lực kích thích mạnh mẽ cho nhóm ngành xây dựng và vật liệu xây dựng.

Luật Đất đai và Luật Quy hoạch sửa đổi, dự kiến thông qua cuối năm 2025, sẽ tiếp tục tháo gỡ điểm nghẽn pháp lý, mở đường cho nguồn cung bất động sản mới, đồng thời tạo hiệu ứng lan tỏa cho các doanh nghiệp niêm yết trong ngành.

Trước triển vọng phục hồi rõ nét của hai nhóm ngành trụ cột, nhà đầu tư ngày càng quan tâm đến các kênh đầu tư có trọng tâm, giúp tập trung nắm bắt cơ hội từ những lĩnh vực tăng trưởng mạnh trong quá trình phân bổ tài sản đầu tư của mình. Một trong những lựa chọn nổi bật là các quỹ cổ phiếu chuyên ngành – nơi dòng vốn được quản lý bài bản, tập trung vào các doanh nghiệp đầu ngành có nền tảng vững và tiềm năng sinh lời cao.

TCFIN VÀ TCRES – LỢI THẾ ĐẦU TƯ QUỸ CỔ PHIẾU TỪ HAI NGÀNH TRỤ CỘT

Trên thị trường hiện nay, hai quỹ cổ phiếu chuyên ngành do Công ty Quản lý quỹ Techcom Capital quản lý đang được nhiều nhà đầu tư chú ý nhờ hiệu quả vượt trội và chiến lược rõ ràng là Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Ngân hàng và Tài chính Techcom (TCFIN) và Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Bất động sản Techcom (TCRES).

Đại diện Techcom Capital chia sẻ “Điểm khác biệt lớn nhất của các quỹ đầu tư theo ngành là khả năng tập trung nguồn lực vào những lĩnh vực có triển vọng tăng trưởng rõ ràng, được hỗ trợ bởi yếu tố pháp lý, chính sách và xu hướng kinh tế vĩ mô. Khi tập trung vào một ngành cụ thể, đội ngũ quản lý quỹ Techcom Capital có điều kiện phân tích chuyên sâu hơn, từ đó chọn lọc được những doanh nghiệp đầu ngành có nền tảng tài chính vững và tiềm năng sinh lời cao.”

Mặt khác, quỹ đầu tư theo ngành mang đến câu chuyện đầu tư rõ ràng, dễ hiểu, giúp nhà đầu tư dễ dàng định vị lĩnh vực mình tin tưởng, giúp họ có thể tự tin ra quyết định và theo đuổi chiến lược đầu tư dài hạn một cách kỷ luật hơn”.

Hai quỹ TCFIN và TCRES được phân phối thông qua Fundmart – nền tảng giao dịch quỹ thông minh hàng đầu Việt Nam trên TCInvest, của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS, mã TCX), giúp nhà đầu tư tiếp cận, theo dõi và đầu tư trực tuyến dễ dàng, minh bạch và hiệu quả.

Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Ngân hàng và Tài chính Techcom (TCFIN) được phân phối tại Fundmart trên TCInvest.

TCFIN hướng đến nhóm cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm và dịch vụ tài chính, những doanh nghiệp giữ vai trò huyết mạch của nền kinh tế. Quỹ ưu tiên các cổ phiếu có nền tảng vốn vững, lợi nhuận ổn định, khả năng tăng trưởng dài hạn và hưởng lợi từ xu hướng nới room tín dụng, phát triển tài chính số. Tính đến ngày 30/9/2025, TCFIN ghi nhận tỷ suất sinh lời 24,5%, nằm trong Top 5 quỹ cổ phiếu có hiệu suất cao nhất trên Fundmart.

Trong khi đó, TCRES tập trung vào nhóm cổ phiếu bất động sản, xây dựng và vật liệu xây dựng, những lĩnh vực được hưởng lợi trực tiếp từ đà giải ngân đầu tư công và khung pháp lý mới. Quỹ lựa chọn các doanh nghiệp đầu ngành sở hữu quỹ đất sạch, tình hình tài chính lành mạnh và chiến lược phát triển bền vững. Đến 30/9/2025, TCRES đạt tỷ suất sinh lời 32,2%, mức cao nhất trên Fundmart, vượt cả mức tăng VNIndex (+31,2%) và trung bình nhóm quỹ cổ phiếu (+22,6%) trong cùng kỳ (theo FiinGroup).

Với hơn 15.000 tỷ đồng tài sản đang quản lý, Techcom Capital hiện là một trong những công ty quản lý quỹ hàng đầu tại Việt Nam, tiên phong phát triển danh mục sản phẩm đa dạng từ quỹ theo chiến lược, loại tài sản, ngành, quỹ đầu tư thụ động... Trong nhiều năm qua, TCC liên tục được vinh danh là “Công ty quản lý quỹ tiêu biểu” (2023–2025) bởi Trung tâm Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và “Dịch vụ Quản lý tài sản tiêu biểu” 3 năm liên tiếp do Diễn đàn Cấp cao Cố vấn tài chính Việt Nam (VWAS) trao tặng.