Nghệ An triển khai chiến dịch chuyển đổi mô hình thuế

Hưởng ứng Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị và Đề án 3389 của Bộ Tài chính, Nghệ An triển khai chiến dịch chuyển đổi mô hình quản lý thuế, hướng đến xây dựng hệ thống thuế hiện đại, minh bạch, góp phần nâng cao hiệu quả thu ngân sách và cải thiện môi trường kinh doanh.

Thuế tỉnh Nghệ An vừa tổ chức Lễ phát động “Chiến dịch 30 ngày đêm chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán”. Đây là hoạt động cụ thể hóa Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân và Đề án 3389 của Bộ Tài chính về chuyển đổi mô hình quản lý thuế, hướng tới mục tiêu hiện đại hóa, minh bạch hóa công tác quản lý thuế, góp phần nâng cao hiệu quả thu ngân sách Nhà nước.

Hiện Nghệ An có hơn 67.600 hộ kinh doanh, trong đó hơn 1.100 hộ đã chuyển sang nộp thuế theo phương pháp kê khai; gần 29.000 hộ vẫn nộp thuế theo phương pháp khoán; khoảng 1.300 hộ đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Việc triển khai “Chiến dịch 30 ngày đêm” được xem là bước đi mạnh mẽ nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi toàn diện sang mô hình quản lý thuế hiện đại.

Theo kế hoạch, chiến dịch được thực hiện từ ngày 1 đến 30/11, đặt ra các mục tiêu cụ thể: 100% hộ kinh doanh thuộc diện bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền đăng ký và sử dụng đúng quy định; 80% hộ kinh doanh tại địa bàn khó khăn và 100% hộ ở khu vực còn lại cài đặt, sử dụng ứng dụng Etax Mobile; 100% hộ có doanh thu từ 1 tỷ đồng/năm trở lên hoàn thành chuyển đổi sang phương pháp kê khai trước ngày 30/11/2025; sẵn sàng chuyển đổi toàn bộ hộ kinh doanh từ thuế khoán sang kê khai trước ngày 1/1/2026.

Tại lễ phát động, đại diện các xã, phường và hộ kinh doanh bày tỏ sự đồng thuận, thống nhất cao với chủ trương mới của ngành Thuế. Nhiều ý kiến cho rằng việc chuyển sang phương pháp kê khai và sử dụng hóa đơn điện tử sẽ giúp hộ kinh doanh minh bạch hơn trong hoạt động, thuận tiện trong quản lý doanh thu, đồng thời nâng cao uy tín và năng lực cạnh tranh trên thị trường. Một số ý kiến cũng kiến nghị ngành Thuế tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật, hướng dẫn chi tiết để người dân dễ dàng tiếp cận trong giai đoạn đầu chuyển đổi.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An Bùi Thanh An đề nghị ngành Thuế đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn cụ thể để hộ kinh doanh hiểu rõ lợi ích của việc chuyển đổi mô hình quản lý thuế. Đồng thời, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần phối hợp chặt chẽ, huy động tối đa nhân lực, triển khai chiến dịch quyết liệt, hiệu quả.

Theo chỉ đạo, trong tháng 11, chính quyền 130 xã, phường sẽ thành lập Ban chỉ đạo, hỗ trợ cơ quan thuế về cơ sở vật chất, tuyên truyền sâu rộng đến từng khối, xóm. Lực lượng công an đảm bảo an ninh, trật tự trong quá trình triển khai; các sở, ngành liên quan thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, tạo điều kiện thuận lợi để cơ quan thuế hoàn thành mục tiêu đề ra.