Chủ Nhật, 02/11/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Doanh nghiệp

Nghệ An triển khai chiến dịch chuyển đổi mô hình thuế

Nguyễn Thuấn

02/11/2025, 21:40

Hưởng ứng Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị và Đề án 3389 của Bộ Tài chính, Nghệ An triển khai chiến dịch chuyển đổi mô hình quản lý thuế, hướng đến xây dựng hệ thống thuế hiện đại, minh bạch, góp phần nâng cao hiệu quả thu ngân sách và cải thiện môi trường kinh doanh.

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động chiến dịch tại buổi lễ. Ảnh: Quang An
Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động chiến dịch tại buổi lễ. Ảnh: Quang An

Thuế tỉnh Nghệ An vừa tổ chức Lễ phát động “Chiến dịch 30 ngày đêm chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán”. Đây là hoạt động cụ thể hóa Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân và Đề án 3389 của Bộ Tài chính về chuyển đổi mô hình quản lý thuế, hướng tới mục tiêu hiện đại hóa, minh bạch hóa công tác quản lý thuế, góp phần nâng cao hiệu quả thu ngân sách Nhà nước.

Hiện Nghệ An có hơn 67.600 hộ kinh doanh, trong đó hơn 1.100 hộ đã chuyển sang nộp thuế theo phương pháp kê khai; gần 29.000 hộ vẫn nộp thuế theo phương pháp khoán; khoảng 1.300 hộ đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Việc triển khai “Chiến dịch 30 ngày đêm” được xem là bước đi mạnh mẽ nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi toàn diện sang mô hình quản lý thuế hiện đại.

Theo kế hoạch, chiến dịch được thực hiện từ ngày 1 đến 30/11, đặt ra các mục tiêu cụ thể: 100% hộ kinh doanh thuộc diện bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền đăng ký và sử dụng đúng quy định; 80% hộ kinh doanh tại địa bàn khó khăn và 100% hộ ở khu vực còn lại cài đặt, sử dụng ứng dụng Etax Mobile; 100% hộ có doanh thu từ 1 tỷ đồng/năm trở lên hoàn thành chuyển đổi sang phương pháp kê khai trước ngày 30/11/2025; sẵn sàng chuyển đổi toàn bộ hộ kinh doanh từ thuế khoán sang kê khai trước ngày 1/1/2026.

Tại lễ phát động, đại diện các xã, phường và hộ kinh doanh bày tỏ sự đồng thuận, thống nhất cao với chủ trương mới của ngành Thuế. Nhiều ý kiến cho rằng việc chuyển sang phương pháp kê khai và sử dụng hóa đơn điện tử sẽ giúp hộ kinh doanh minh bạch hơn trong hoạt động, thuận tiện trong quản lý doanh thu, đồng thời nâng cao uy tín và năng lực cạnh tranh trên thị trường. Một số ý kiến cũng kiến nghị ngành Thuế tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật, hướng dẫn chi tiết để người dân dễ dàng tiếp cận trong giai đoạn đầu chuyển đổi.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An Bùi Thanh An đề nghị ngành Thuế đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn cụ thể để hộ kinh doanh hiểu rõ lợi ích của việc chuyển đổi mô hình quản lý thuế. Đồng thời, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần phối hợp chặt chẽ, huy động tối đa nhân lực, triển khai chiến dịch quyết liệt, hiệu quả.

Theo chỉ đạo, trong tháng 11, chính quyền 130 xã, phường sẽ thành lập Ban chỉ đạo, hỗ trợ cơ quan thuế về cơ sở vật chất, tuyên truyền sâu rộng đến từng khối, xóm. Lực lượng công an đảm bảo an ninh, trật tự trong quá trình triển khai; các sở, ngành liên quan thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, tạo điều kiện thuận lợi để cơ quan thuế hoàn thành mục tiêu đề ra.

Nghệ An: 21 thủ tục hành chính mới, mở “cửa thông thoáng” cho doanh nghiệp

08:31, 30/10/2025

Nghệ An: 21 thủ tục hành chính mới, mở “cửa thông thoáng” cho doanh nghiệp

Nghệ An có 268.700 lao động nông thôn tham gia hợp tác xã

19:34, 29/10/2025

Nghệ An có 268.700 lao động nông thôn tham gia hợp tác xã

Nghệ An: Thêm một dự án công nghiệp công nghệ cao đi vào hoạt động

08:27, 29/10/2025

Nghệ An: Thêm một dự án công nghiệp công nghệ cao đi vào hoạt động

Từ khóa:

Chiến dịch chuyển đổi quản lý thuế Đề án 3389 của Bộ Tài chính hóa đơn điện tử nghệ an Nghị quyết số 68 quản lý thuế hiện đại thuế khoán

Đọc thêm

Từ tro tàn đến biểu tượng Burger Singapore: Hành trình của doanh nhân trẻ Lee Syafiq

Từ tro tàn đến biểu tượng Burger Singapore: Hành trình của doanh nhân trẻ Lee Syafiq

Giữa trung tâm Singapore - nơi những tòa nhà kính phản chiếu nhịp sống hối hả - có một câu chuyện khởi nghiệp mang đậm tinh thần kiên cường và sáng tạo. Đó là hành trình của Lee Syafiq Muhammad Ridzuan Lee, người sáng lập chuỗi burger Ashes Burnnit - thương hiệu được xem là “biểu tượng mới” của ẩm thực đường phố Singapore.

Tạo đột phá trong phát triển kinh tế tư nhân – động lực quan trọng của nền kinh tế

Tạo đột phá trong phát triển kinh tế tư nhân – động lực quan trọng của nền kinh tế

Phiên họp lần thứ hai của Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân đã đánh giá tiến độ, kết quả đạt được và định hướng nhiệm vụ thời gian tới, nhằm tạo bước đột phá trong phát triển khu vực kinh tế tư nhân – động lực quan trọng của nền kinh tế.

Gần 85% thủ tục hành chính được thực hiện trực tuyến sau 4 tháng vận hành chính quyền 2 cấp

Gần 85% thủ tục hành chính được thực hiện trực tuyến sau 4 tháng vận hành chính quyền 2 cấp

Số lượng hồ sơ được thực hiện trực tuyến trong 4 tháng qua đã tăng gần 2,9 triệu hồ sơ so với giai đoạn trước...

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 44-2025

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 44-2025

Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 44-2025 phát hành ngày 03/11/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...

Mô hình tài chính chuỗi: Cơ hội mở dòng vốn cho doanh nghiệp SME

Mô hình tài chính chuỗi: Cơ hội mở dòng vốn cho doanh nghiệp SME

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu biến động và chuỗi cung ứng tái cấu trúc, nhu cầu tiếp cận vốn của khối doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) đang trở thành một trong những điểm nghẽn lớn nhất của tăng trưởng...

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Thị trường đất hiếm toàn cầu 30 năm qua

Thế giới

Thị trường đất hiếm toàn cầu 30 năm qua

Tỷ lệ nợ công trên GDP tại các quốc gia trên thế giới, Nhật Bản cao nhất

Thế giới

Tỷ lệ nợ công trên GDP tại các quốc gia trên thế giới, Nhật Bản cao nhất

Nền kinh tế toàn cầu năm 2026 qua một biểu đồ

Thế giới

Nền kinh tế toàn cầu năm 2026 qua một biểu đồ

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Chủ tịch SMC đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu

Doanh nghiệp niêm yết

2

Hướng tới kỷ nguyên mới của nông dân Việt Nam

Thị trường

3

Bộ Xây dựng chỉ rõ 5 nguyên nhân chính gây ngập úng đô thị

Đầu tư

4

Nhiều dự án cao tốc phải chạy đua tiến độ để kịp hoàn thành trước ngày 19/12

Đầu tư

5

Bầu không khí sạch là “thị thực xanh” hấp dẫn khách quốc tế, "điểm đến" của nhà đầu tư

Kinh tế xanh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy