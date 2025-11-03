Nhiều startup HealTech dừng hoạt động tại việt nam

Nhiều cái tên trong lĩnh vực HealTech đã dừng hoạt động tại Việt Nam trong thời gian qua...

Theo tìm hiểu của Deal Street Asia, Công ty cổ phần Med247, startup HealTech Việt từng giành được nhiều sự quan tâm của các quỹ đầu tư mạo hiểm, đã giải thể, chính thức ngừng hoạt động từ ngày 31/7/2025.

Ông Trương Vũ Tuấn, đồng sáng lập Med247, đã rời hội đồng quản trị và thôi giữ chức đại diện pháp luật của công ty từ năm 2024. Trên trang LinkedIn cá nhân, ông cũng cho biết đã kết thúc công việc tại Med247 vào tháng 3/2025.

Thành lập năm 2019, Med247 vận hành hệ thống phòng khám kết hợp ứng dụng trực tuyến, cho phép người dùng đặt lịch hẹn, tư vấn từ xa, theo dõi hồ sơ bệnh án và kết quả xét nghiệm.

Startup này từng gọi vốn thành công 4,5 triệu USD trong vòng Series A vào năm 2022, do Altara Ventures dẫn dắt, cùng sự tham gia của Pavilion Capital và East Ventures.

Một cái tên đáng chú ý khác là Doctor Anywhere (DA), nền tảng y tế số đến từ Singapore, cũng được cho là đã dừng hoạt động tại Việt Nam.

Cựu Tổng giám đốc Lê Ngọc Hải đã rời công ty từ năm 2024, hiện là đồng sáng lập kiêm Giám đốc điều hành của nền tảng chăm sóc sức khỏe TrueDoc.

Trước đó, The Business Times đưa tin Doctor Anywhere đã giải thể văn phòng tại Việt Nam, đồng thời xóa khoản nợ xấu 3 triệu USD của công ty con trong nước. Theo nguồn tin của DealStreetAsia, hiện Doctor Anywhere không còn hoạt động tại Việt Nam.

Doctor Anywhere từng gây chú ý khi huy động được 40,8 triệu USD trong vòng Series C1 mở rộng năm 2023, với sự tham gia của Square Peg và Novo Holdings.

Trước đó, tháng 12/2022, công ty này cũng hoàn tất vòng Series C trị giá 38,8 triệu USD, do Novo Holdings dẫn dắt, cùng các cổ đông khác gồm Asia Partners, Kamet Capital, Square Peg, IHH Healthcare, EDBI và OSK-SBI Venture Partners.

DealStreetAsia cho hay thị trường chăm sóc sức khỏe tư nhân tại Việt Nam đang chứng kiến nhiều doanh nghiệp chuyển hướng chiến lược để tồn tại. Chẳng hạn, eDoctor, startup công nghệ y tế đã ngừng mảng dịch vụ cho khách hàng cá nhân (B2C) để tập trung vào khách hàng doanh nghiệp (B2B).

eDoctor được thành lập từ năm 2014, từng được xem là một trong những nền tảng tiên phong kết nối người dùng với bác sĩ trực tuyến tại Việt Nam. Năm 2020, công ty đã huy động vốn từ CyberAgent Capital và Genesia Ventures (Nhật Bản), cùng với hai quỹ đầu tư giai đoạn đầu đến từ Hàn Quốc là Bon Angels và Nextrans.

Những trường hợp này đang phản ánh bức tranh đầu tư ảm đạm của lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam. Theo Báo cáo Đổi mới sáng tạo và Khu vực tư nhân Việt Nam do VPCA, BCG và NIC công bố, nguồn vốn đầu tư mạo hiểm vào y tế năm 2024 đã giảm 75% so với cùng kỳ năm trước, chỉ còn 46 triệu USD.

Sau hai năm tăng trưởng mạnh nhờ nhu cầu bùng nổ trong đại dịch, các nền tảng y tế số bắt đầu chững lại khi dịch vụ khám chữa bệnh trực tiếp phục hồi.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Khôi, Giám đốc điều hành Koru Capital, ngành chăm sóc sức khỏe vẫn rất tiềm năng, đặc biệt khi Việt Nam sẽ bước vào giai đoạn dân số già trong chưa đầy một thập kỷ tới. Điều này chắc chắn kéo theo nhu cầu chăm sóc y tế tăng cao.

“Tuy nhiên, các chỉ số cơ bản như tỷ lệ giường bệnh hay chi tiêu y tế bình quân đầu người của Việt Nam vẫn ở mức thấp. Với các startup, thách thức lớn nhất là chưa giải quyết được "điểm đau" thật sự của thị trường, hoặc bài toán mà họ hướng đến chưa đủ lớn để tạo ra một mô hình kinh doanh bền vững”, ông Khôi nói.