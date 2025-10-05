Ông chủ Amazon: AI đang bị “thổi phồng” nhưng lợi ích sẽ vượt xa tưởng tượng

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025
Chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos cho rằng trí tuệ nhân tạo (AI) hiện đang ở giai đoạn “bong bóng công nghiệp”, song ông khẳng định công nghệ này sẽ thực sự mang lại những lợi ích to lớn…
Phát biểu tại Tuần lễ Công nghệ Ý ở thành phố Turin, Jeff Bezos khi được hỏi liệu ngành AI hiện nay có đang trong tình trạng “bong bóng” hay không, ông đáp: “Đúng, đây là một dạng bong bóng công nghiệp”.
Vị tỷ phú giải thích bong bóng hình thành khi giá trị cổ phiếu hay định giá doanh nghiệp không còn gắn với thực tế, và sự hưng phấn của nhà đầu tư vượt xa nền tảng kinh doanh thực chất.
“Mọi người đang vô cùng phấn khích – giống như hiện nay với AI”, ông nói.
Theo Bezos, trong những giai đoạn như vậy, “mọi ý tưởng, dù tốt hay dở, đều dễ dàng được rót vốn đầu tư”. Chính sự phấn khích này khiến các nhà đầu tư khó phân biệt giữa ý tưởng có tiềm năng và ý tưởng viển vông.
Ông lấy ví dụ về một công ty chỉ có sáu nhân viên nhưng nhận được hàng tỷ đô la đầu tư, cho rằng đó là “hiện tượng bất thường” nhưng đang xảy ra phổ biến trong làn sóng AI.
Tuy nhiên, Bezos cho rằng bong bóng công nghiệp không phải là điều tệ hại. Ông nhắc lại bong bóng công nghệ sinh học và dược phẩm vào thập niên 1990, khi nhiều công ty phá sản, nhưng một số phát minh lại cứu sống hàng triệu người.
“Bong bóng công nghiệp không nguy hiểm như bong bóng tài chính – thậm chí có thể mang lại điều tốt. Khi bụi lắng xuống, những người trụ lại sẽ đem đến những phát minh có ích cho toàn xã hội”, ông nói.
Jeff Bezos khẳng định: “AI là công nghệ có thật, và những gì nó mang lại cho xã hội sẽ vô cùng to lớn”.
Jeff Bezos không phải là người duy nhất cảnh báo về nguy cơ “bong bóng” trong lĩnh vực AI. Trước đó, vào tháng 8, Giám đốc điều hành OpenAI Sam Altman cũng cho rằng thị trường AI đang bị thổi phồng, và nhiều nhà đầu tư đã bắt đầu bày tỏ lo ngại về xu hướng này.
Cùng quan điểm, ông David Solomon, Giám đốc điều hành Goldman Sachs, trong một sự kiện thuộc Tuần lễ Công nghệ Ý, cho biết ông quan ngại về mức tăng quá nóng của thị trường chứng khoán giữa cơn sốt AI.
“Khi nhà đầu tư quá hưng phấn, họ thường chỉ nghĩ đến điều tốt đẹp có thể xảy ra mà quên mất những rủi ro tiềm ẩn. Rồi sẽ đến lúc thị trường điều chỉnh, có thể là một cuộc ‘kiểm tra thực tế’, và dòng tiền sẽ rút đi. Mức độ ảnh hưởng sẽ phụ thuộc vào việc làn sóng này kéo dài bao lâu”, ông nói.
Trong khi đó, Karim Moussalem, Giám đốc đầu tư cổ phiếu tại Selwood Asset Management, nhận xét: “Các giao dịch liên quan đến AI đang bắt đầu mang dáng dấp của một trong những cơn sốt đầu cơ lớn nhất trong lịch sử thị trường”.
Bối cảnh và thực tiễn cho thấy thời gian tới, Việt Nam khó có thể tăng trưởng bằng con đường gia tăng quy mô hàng hóa xuất khẩu như trong nhiều năm qua, mà phải chuyển hướng sang tăng phần giá trị gia tăng tạo ra trong nước của hàng hóa.
