Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Ba, 04/11/2025
Hà Lê
04/11/2025, 14:36
Ông Đỗ Văn Chiến được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội...
Sáng 4/11/2025, tại Nhà Quốc hội, Tổng Bí thư Tô Lâm đã dự và trao Quyết định của Bộ Chính trị về công tác nhân sự. Theo quyết định của Bộ Chính trị, ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thôi tham gia Ban Bí thư khóa XIII, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025.
Bộ Chính trị đồng thời điều động, phân công, chỉ định ông Đỗ Văn Chiến tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2020-2025.
Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao quyết định, tặng hoa chúc mừng ông Đỗ Văn Chiến được Trung ương, Bộ Chính trị giao trọng trách mới. Tổng Bí thư nhấn mạnh việc điều động, phân công, chỉ định ông Đỗ Văn Chiến giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2020-2025 nhằm thực hiện chủ trương của Đảng, chuẩn bị thật tốt cho việc tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV của Đảng.
Theo Tổng Bí thư, ông Đỗ Văn Chiến đã có quá trình tham gia cách mạng và trưởng thành từ hoạt động thực tiễn, từ cơ sở; đã có nhiều kinh nghiệm trong công tác tập hợp, vận động quần chúng. Ông cũng tham gia Ban Chấp hành Trung ương nhiều khóa, tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cùng với Bộ Chính trị, Ban Bí thư tham gia lãnh đạo các mặt công tác của Đảng, của đất nước trong thời gian dài.
Việc điều động, phân công, chỉ định ông Đỗ Văn Chiến giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, góp phần làm cho Quốc hội ngày càng phát huy vai trò, vị thế trong hệ thống chính trị, thực hiện hiệu quả việc thể chế hóa các chủ trương, chính sách của Đảng.
Tổng Bí thư mong ông Đỗ Văn Chiến với cương vị công tác mới sẽ tiếp tục đoàn kết, thống nhất với các thành viên trong Đảng ủy Quốc hội, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội để lãnh đạo Quốc hội hoàn thành các nhiệm vụ công tác, tổ chức triển khai thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và quyết sách của Quốc hội trong thời gian tới.
Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Đỗ Văn Chiến bày tỏ xúc động được Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt Bộ Chính trị trao quyết định phân công, chỉ định giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội. Ông chia sẻ, đây vừa là niềm vinh dự lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm mới, bản thân phải nỗ lực phấn đấu hoàn thành thật tốt; đồng thời cam kết sẽ không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, hoàn thiện phương pháp công tác, đoàn kết, tận tụy hoàn thành thật tốt mọi nhiệm vụ của cơ quan.
Ngày 4/11/2025, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ...
Bà Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Thành ủy Hà Nội, được Bộ Chính trị điều động, phân công làm Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương.
Hưởng ứng phong trào “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, Hà Nội tổ chức Chương trình “Chung tay vì người nghèo và an sinh xã hội” năm 2025, huy động nguồn lực xã hội hỗ trợ xây nhà, trao sinh kế, lan tỏa tinh thần nhân ái, góp phần xây dựng Thủ đô văn minh, hạnh phúc.
Bộ Nội vụ đã có phản hồi kiến nghị của địa phương liên quan đến việc thực hiện chế độ tiền lương, phụ cấp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức sau sắp xếp tổ chức bộ máy, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp…
Tối 3/11, tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia, Đông Anh (Hà Nội), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ bế mạc Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất – 2025 và phát động quyên góp ủng hộ đồng bào vùng thiên tai. Sự kiện khép lại một hành trình hội tụ, sáng tạo và kết nối, mở ra hướng đi mới trong xúc tiến thương mại – đầu tư – văn hóa của Việt Nam.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: