Ông Đỗ Văn Chiến được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội...

Sáng 4/11/2025, tại Nhà Quốc hội, Tổng Bí thư Tô Lâm đã dự và trao Quyết định của Bộ Chính trị về công tác nhân sự. Theo quyết định của Bộ Chính trị, ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thôi tham gia Ban Bí thư khóa XIII, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025.

Bộ Chính trị đồng thời điều động, phân công, chỉ định ông Đỗ Văn Chiến tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2020-2025.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ công bố quyết định của Bộ Chính trị về nhân sự Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội.

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao quyết định, tặng hoa chúc mừng ông Đỗ Văn Chiến được Trung ương, Bộ Chính trị giao trọng trách mới. Tổng Bí thư nhấn mạnh việc điều động, phân công, chỉ định ông Đỗ Văn Chiến giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2020-2025 nhằm thực hiện chủ trương của Đảng, chuẩn bị thật tốt cho việc tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Theo Tổng Bí thư, ông Đỗ Văn Chiến đã có quá trình tham gia cách mạng và trưởng thành từ hoạt động thực tiễn, từ cơ sở; đã có nhiều kinh nghiệm trong công tác tập hợp, vận động quần chúng. Ông cũng tham gia Ban Chấp hành Trung ương nhiều khóa, tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cùng với Bộ Chính trị, Ban Bí thư tham gia lãnh đạo các mặt công tác của Đảng, của đất nước trong thời gian dài.

Việc điều động, phân công, chỉ định ông Đỗ Văn Chiến giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, góp phần làm cho Quốc hội ngày càng phát huy vai trò, vị thế trong hệ thống chính trị, thực hiện hiệu quả việc thể chế hóa các chủ trương, chính sách của Đảng.

Tổng Bí thư mong ông Đỗ Văn Chiến với cương vị công tác mới sẽ tiếp tục đoàn kết, thống nhất với các thành viên trong Đảng ủy Quốc hội, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội để lãnh đạo Quốc hội hoàn thành các nhiệm vụ công tác, tổ chức triển khai thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và quyết sách của Quốc hội trong thời gian tới.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Đỗ Văn Chiến bày tỏ xúc động được Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt Bộ Chính trị trao quyết định phân công, chỉ định giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội. Ông chia sẻ, đây vừa là niềm vinh dự lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm mới, bản thân phải nỗ lực phấn đấu hoàn thành thật tốt; đồng thời cam kết sẽ không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, hoàn thiện phương pháp công tác, đoàn kết, tận tụy hoàn thành thật tốt mọi nhiệm vụ của cơ quan.