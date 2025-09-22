Thứ Hai, 22/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tiêu điểm

“Ông lớn” ngành bán lẻ của Hoa Kỳ muốn đẩy mạnh hợp tác đầu tư tại Việt Nam

Phương Hoa

22/09/2025, 16:53

Tại buổi làm việc với Chủ tịch nước Lương Cường, lãnh đạo Tập đoàn Costco (Hoa Kỳ) đã chia sẻ kế hoạch hợp tác lâu dài với các nhà cung cấp chính của Việt Nam, đồng thời mở rộng chuỗi cung ứng ...

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp ông Ron Vachris, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Tập đoàn Costco của (Hoa Kỳ). (Ảnh:TTXVN)
Chủ tịch nước Lương Cường tiếp ông Ron Vachris, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Tập đoàn Costco của (Hoa Kỳ). (Ảnh:TTXVN)

Ngày 21/9/2025, trong khuôn khổ các hoạt động song phương tại Seattle (Hoa Kỳ), Chủ tịch nước Lương Cường đã có buổi làm việc với ông Ron Vachris, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Tập đoàn Costco - một trong những tập đoàn bán lẻ lớn nhất của Hoa Kỳ.

Tại buổi tiếp, ông Ron Vachris cho biết tập đoàn đang vận hành hơn 870 siêu thị trên toàn cầu, nên rất chú trọng đa dạng hóa nguồn hàng và mở rộng mạng lưới cung ứng quốc tế.

Đặc biệt, Costco mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác với các nhà cung cấp Việt Nam nhằm đưa ra thị trường những sản phẩm phù hợp, qua đó củng cố quan hệ hợp tác bền vững.

Theo ông Ron Vachris, giá trị hàng hóa Việt Nam nhập khẩu vào chuỗi cung ứng của Costco có thể đạt trên 1 tỷ USD mỗi năm, tập trung vào các mặt hàng chủ lực như dệt may, da giày, đồ gỗ, thủy sản, hạt điều và cà phê.

Để thúc đẩy chuỗi cung ứng bền vững, Costco cũng quan tâm xây dựng một khuôn khổ hợp tác chiến lược nhằm nâng cao năng lực sản xuất và cung ứng của các đối tác; đồng thời sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ áp dụng các tiêu chuẩn ESG (môi trường – xã hội – quản trị doanh nghiệp).

Chủ tịch nước Lương Cường đánh giá cao kết quả kinh doanh cũng như cam kết mở rộng thu mua hàng hóa từ Việt Nam của Costco. Chủ tịch nước nhấn mạnh: sáng kiến xây dựng khuôn khổ hợp tác chiến lược phù hợp với định hướng của Việt Nam trong việc tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, đặc biệt ở các lĩnh vực có thế mạnh như nông sản, thủy sản, dệt may, da giày và công nghiệp nhẹ.

Hoan nghênh vai trò tiên phong của Costco trong thúc đẩy tiêu chuẩn ESG, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam sẵn sàng hợp tác về chuyển giao công nghệ xanh, hỗ trợ doanh nghiệp cải tiến quy trình sản xuất, giảm phát thải, tăng sử dụng năng lượng tái tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Chủ tịch nước nhấn mạnh với quy mô gần 100 triệu dân và nhu cầu tiêu dùng không ngừng mở rộng, Việt Nam sẽ là điểm đến giàu tiềm năng; đồng thời, Chủ tịch nước hoan nghênh đề xuất của Costco về việc hiện diện chính thức và đầu tư lâu dài tại Việt Nam.

Khẳng định Việt Nam kiên định chủ trương hội nhập sâu rộng, xây dựng nền kinh tế minh bạch và bền vững, Chủ tịch nước Lương Cường cho biết Việt Nam cam kết đồng hành, tạo thuận lợi để Costco triển khai đa dạng hình thức đầu tư – từ trung tâm thu mua, kho vận, logistics đến khả năng xây dựng trung tâm phân phối khu vực.

Nhà đầu tư nước ngoài tăng cường hiện diện trên thị trường bán lẻ Việt Nam

21:33, 03/09/2025

Nhà đầu tư nước ngoài tăng cường hiện diện trên thị trường bán lẻ Việt Nam

Tập đoàn Marubeni (Nhật Bản) lên kế hoạch mở rộng tại thị trường Việt Nam

14:50, 15/07/2025

Tập đoàn Marubeni (Nhật Bản) lên kế hoạch mở rộng tại thị trường Việt Nam

Ông lớn trong ngành bán lẻ chia sẻ chiến lược tại thị trường Việt Nam

10:45, 11/01/2025

Ông lớn trong ngành bán lẻ chia sẻ chiến lược tại thị trường Việt Nam

Từ khóa:

bán lẻ đầu tư nhà đầu tư Hoa Kỳ nhà đầu tư nước ngoài

Đọc thêm

Thủ tướng chỉ đạo tiếp tục bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô và tạo động lực tăng trưởng

Thủ tướng chỉ đạo tiếp tục bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô và tạo động lực tăng trưởng

Trong Thông báo số 499/TB-VPCP vừa ban hành, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo phải kiểm soát thị trường vàng, thúc đẩy đầu tư công, tháo gỡ vướng mắc trong lĩnh vực bất động sản, nhằm củng cố ổn định kinh tế vĩ mô và tạo động lực tăng trưởng....

Thủ tướng: Nhà nước không làm những gì mà tư nhân làm được và tốt hơn

Thủ tướng: Nhà nước không làm những gì mà tư nhân làm được và tốt hơn

Phát biểu kết luận tại cuộc họp hoàn thiện hồ sơ Đề án, dự thảo Nghị quyết về phát triển kinh tế nhà nước để chuẩn bị trình Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh nhà nước làm những gì mà tư nhân không làm được, không làm những gì mà tư nhân làm được và làm tốt hơn…

Phiên họp thứ 49 Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Hoàn thiện Luật Thương mại điện tử chống gian lận, bảo vệ người tiêu dùng

Phiên họp thứ 49 Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Hoàn thiện Luật Thương mại điện tử chống gian lận, bảo vệ người tiêu dùng

Ngày 22/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức phiên họp thứ 49 để thảo luận về dự án Luật Thương mại điện tử. Đây là một bước đi quan trọng trong việc hoàn thiện khung pháp lý cho hoạt động thương mại điện tử tại Việt Nam.

Quy định chuẩn nghèo đa chiều, định hướng lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia

Quy định chuẩn nghèo đa chiều, định hướng lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 500/TB-VPCP ngày 21/9/2025, thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp về dự thảo Nghị định quy định chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2026-2030, và Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2026-2035.

Tăng cường thực hiện phân cấp, phân quyền trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp

Tăng cường thực hiện phân cấp, phân quyền trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 168/CĐ-TTg ngày 21/9/2025 gửi Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, yêu cầu tăng cường thực hiện pháp luật về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
[Phóng sự ảnh] Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Thụy Điển

Tiêu điểm

[Phóng sự ảnh] Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Thụy Điển

[Phóng sự ảnh] Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Geneva

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh] Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Geneva

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

“150 năm di sản vươn cao” - SABECO đồng hành cùng ngành bia Việt Nam

Thị trường

2

Tập đoàn Singapore đầu tư dự án điện gió hơn 5.700 tỷ đồng tại Gia Lai

Nhà đầu tư

3

"Sốt" vàng ở Indonesia, ngân hàng nhận gửi hơn 1,3 tấn sau nửa năm

Thế giới

4

Ray Dalio khuyên nhà đầu tư phân bổ 10% danh mục vào vàng

Thế giới

5

Kế hoạch thu phí thị thực H-1B của Mỹ có thể khiến doanh nghiệp tốn thêm 14 tỷ USD/năm

Thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy