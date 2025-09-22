“Ông lớn” ngành bán lẻ của Hoa Kỳ muốn đẩy mạnh hợp tác đầu tư tại Việt Nam

Tại buổi làm việc với Chủ tịch nước Lương Cường, lãnh đạo Tập đoàn Costco (Hoa Kỳ) đã chia sẻ kế hoạch hợp tác lâu dài với các nhà cung cấp chính của Việt Nam, đồng thời mở rộng chuỗi cung ứng ...

Ngày 21/9/2025, trong khuôn khổ các hoạt động song phương tại Seattle (Hoa Kỳ), Chủ tịch nước Lương Cường đã có buổi làm việc với ông Ron Vachris, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Tập đoàn Costco - một trong những tập đoàn bán lẻ lớn nhất của Hoa Kỳ.

Tại buổi tiếp, ông Ron Vachris cho biết tập đoàn đang vận hành hơn 870 siêu thị trên toàn cầu, nên rất chú trọng đa dạng hóa nguồn hàng và mở rộng mạng lưới cung ứng quốc tế.

Đặc biệt, Costco mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác với các nhà cung cấp Việt Nam nhằm đưa ra thị trường những sản phẩm phù hợp, qua đó củng cố quan hệ hợp tác bền vững.

Theo ông Ron Vachris, giá trị hàng hóa Việt Nam nhập khẩu vào chuỗi cung ứng của Costco có thể đạt trên 1 tỷ USD mỗi năm, tập trung vào các mặt hàng chủ lực như dệt may, da giày, đồ gỗ, thủy sản, hạt điều và cà phê.

Để thúc đẩy chuỗi cung ứng bền vững, Costco cũng quan tâm xây dựng một khuôn khổ hợp tác chiến lược nhằm nâng cao năng lực sản xuất và cung ứng của các đối tác; đồng thời sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ áp dụng các tiêu chuẩn ESG (môi trường – xã hội – quản trị doanh nghiệp).

Chủ tịch nước Lương Cường đánh giá cao kết quả kinh doanh cũng như cam kết mở rộng thu mua hàng hóa từ Việt Nam của Costco. Chủ tịch nước nhấn mạnh: sáng kiến xây dựng khuôn khổ hợp tác chiến lược phù hợp với định hướng của Việt Nam trong việc tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, đặc biệt ở các lĩnh vực có thế mạnh như nông sản, thủy sản, dệt may, da giày và công nghiệp nhẹ.

Hoan nghênh vai trò tiên phong của Costco trong thúc đẩy tiêu chuẩn ESG, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam sẵn sàng hợp tác về chuyển giao công nghệ xanh, hỗ trợ doanh nghiệp cải tiến quy trình sản xuất, giảm phát thải, tăng sử dụng năng lượng tái tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Chủ tịch nước nhấn mạnh với quy mô gần 100 triệu dân và nhu cầu tiêu dùng không ngừng mở rộng, Việt Nam sẽ là điểm đến giàu tiềm năng; đồng thời, Chủ tịch nước hoan nghênh đề xuất của Costco về việc hiện diện chính thức và đầu tư lâu dài tại Việt Nam.

Khẳng định Việt Nam kiên định chủ trương hội nhập sâu rộng, xây dựng nền kinh tế minh bạch và bền vững, Chủ tịch nước Lương Cường cho biết Việt Nam cam kết đồng hành, tạo thuận lợi để Costco triển khai đa dạng hình thức đầu tư – từ trung tâm thu mua, kho vận, logistics đến khả năng xây dựng trung tâm phân phối khu vực.