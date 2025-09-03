Thứ Tư, 03/09/2025

VnEconomy
VnEconomy
80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới 80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Đầu tư

Nhà đầu tư nước ngoài tăng cường hiện diện trên thị trường bán lẻ Việt Nam

Phương Nhi

03/09/2025, 21:33

Sở hữu tiềm năng tăng trưởng vượt bậc, ngành bán lẻ Việt Nam đang thu hút ngày càng nhiều nhà đầu tư nước ngoài mở rộng sự hiện diện, khẳng định sức hấp dẫn đặc biệt của một thị trường gần 100 triệu dân với nhu cầu tiêu dùng không ngừng bùng nổ...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Cùng với sự phát triển của các ngành kinh tế trọng điểm, lĩnh vực bán lẻ Việt Nam thời gian qua tiếp tục khẳng định đà tăng trưởng vững vàng với nhiều dấu ấn nổi bật.

Theo số liệu từ Cục Thống kê (NSO), sự khởi sắc của các hoạt động kinh tế đã góp phần đưa tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong 7 tháng đầu năm 2025 ước đạt hơn 3,9 triệu tỷ đồng, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, riêng doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt hơn 3,05 triệu tỷ đồng, chiếm 76,4% tổng mức và tăng 7,8% so với cùng kỳ năm 2024, cho thấy sức mua của thị trường nội địa tiếp tục được duy trì ổn định và tăng trưởng bền vững.

“SÂN CHƠI” SÔI ĐỘNG  CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Với những con số thống kê về mức tăng trưởng, thị trường bán lẻ của Việt Nam tiếp tục là thị trường hấp dẫn không chỉ đối với doanh nghiệp trong nước mà còn đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Chỉ trong 7 tháng đầu năm 2025, tổng vốn FDI đăng ký vào lĩnh vực bán buôn, bán lẻ; sửa chữa ôtô, môtô, xe máy của Việt Nam đạt hơn 1,14 tỷ USD, tăng 53,6% so với cùng kỳ năm 2024, với 757 dự án mới. Tính lũy kế đến nay, lĩnh vực này đã thu hút hơn 12,57 tỷ USD vốn đầu tư với 8.744 dự án, đứng thứ 5 về tổng vốn và thứ 2 về số lượng dự án FDI trên cả nước.

Không chỉ sở hữu tốc độ tăng trưởng ấn tượng, nhờ nền kinh tế năng động cùng sức mua ngày càng mở rộng, Việt Nam đã và đang trở thành “sân chơi” đầy tiềm năng cho nhiều tập đoàn bán lẻ quốc tế lớn như Lotte (Hàn Quốc), Aeon (Nhật Bản), hay Central Retail (Thái Lan)...

Đáng chú ý, Tập đoàn Aeon của Nhật Bản vừa công bố sẽ chính thức khai trương Trung tâm thương mại Aeon Tân An tại tỉnh Tây Ninh vào đầu tháng 10 năm nay. Với tổng vốn đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng (tương đương 38 triệu USD), đây là trung tâm thương mại thứ 8 của “đại gia bán lẻ” của Nhật Bản tại Việt Nam và cũng là trung tâm đầu tiên tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Sau hơn một thập kỷ hiện diện, Aeon đã rót hơn 1,5 tỷ USD vào Việt Nam và đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ tăng gấp ba lần quy mô hiện tại.

Tập đoàn Central Retail của Thái Lan cũng cho thấy tham vọng mở rộng sự hiện diện của mình chính thức khai trương trung tâm thương mại GO! Hưng Yên với tổng vốn đầu hơn 16 triệu USD vào tháng 7/2025. Đây là trung tâm thương mại thứ 43 của tập đoàn tại Việt Nam. Trước đó, “ông lớn” bán lẻ Thái Lan này đã từng công bố kế hoạch rót 50 tỷ Baht (1,45 tỷ USD) vào Việt Nam trong giai đoạn 2023 - 2027.

Không đứng ngoài cuộc, Công ty TNHH MM Mega Market Việt Nam thuộc Tập đoàn TCC (Thái Lan) cũng đang xúc tiến dự án xây dựng đại siêu thị tại tỉnh Vĩnh Phúc (nay đã được sát nhập thành tỉnh Phú Thọ), nhằm mở rộng mạng lưới kinh doanh. 

Nhiều tập đoàn bán lẻ quốc tế cũng đã để lại dấu ấn rõ nét tại thị trường Việt Nam. Tiêu biểu là Lotte Mart - thành viên của Tập đoàn Lotte (Hàn Quốc), hiện đang vận hành 15 trung tâm thương mại tại các đô thị lớn trên cả nước. Không dừng lại ở đó, “ông lớn” này tiếp tục thể hiện tham vọng mở rộng hiện diện khi ưu tiên triển khai dự án siêu thị Lotte tại Thái Nguyên trong thời gian tới.

Trước đó, Lotte cũng đã khẳng định vị thế tại Việt Nam với những dự án quy mô lớn như Lotte Mall Tây Hồ (Hà Nội) trị giá hơn 600 triệu USD, cho thấy chiến lược đầu tư lâu dài và coi Việt Nam là một trong những thị trường chiến lược trọng điểm tại khu vực.

Bức tranh sôi động này cho thấy sức hút mạnh mẽ của thị trường bán lẻ Việt Nam không chỉ ở tiềm năng tăng trưởng doanh thu mà còn ở triển vọng dài hạn, khi các tập đoàn bán lẻ hàng đầu thế giới đang coi đây là một trong những thị trường chiến lược trong khu vực

TỪ TIỀM NĂNG TĂNG TRƯỞNG ĐẾN THỊ TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC

Theo báo cáo của Mordor Intelligence, quy mô thị trường bán lẻ Việt Nam ước đạt 309,67 tỷ USD vào năm 2025 và có thể tăng lên 546,97 tỷ USD vào năm 2030, tương ứng với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) đạt 12,05% trong giai đoạn 2025 - 2030. Với tiềm năng này, không khó hiểu khi ngày càng nhiều tập đoàn bán lẻ quốc tế mở rộng quy mô hoạt động tại Việt Nam.

Một trong những động lực chính giúp cho thị trường bán lẻ của Việt Nam hấp dẫn nhà đầu tư nước ngoài đó là quá trình đô thị hóa nhanh chóng, kéo theo nhu cầu phát triển các mô hình bán lẻ hiện đại như siêu thị mini, cửa hàng tiện lợi, trung tâm thương mại.

Song song với đó, người tiêu dùng Việt ngày càng chú trọng đến trải nghiệm mua sắm trọn gói không chỉ mua hàng, mà còn kết hợp ăn uống, giải trí, thư giãn, tạo dư địa lớn cho các dự án trung tâm thương mại tích hợp...

Nội dung đầy đủ bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 35+36-2025 phát hành ngày 01/09/2025. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tại đây:

Link: https://premium.vneconomy.vn/dat-mua/an-pham/tap-chi-kinh-te-viet-nam-so-3536-2025.html

VnEconomy

Ninh Bình mở rộng cơ hội hợp tác đầu tư với các tập đoàn lớn

19:02, 27/08/2025

Ninh Bình mở rộng cơ hội hợp tác đầu tư với các tập đoàn lớn

Nhà đầu tư Hàn Quốc khẳng định gắn bó lâu dài và đẩy mạnh đầu tư tại Hải Phòng

17:47, 27/08/2025

Nhà đầu tư Hàn Quốc khẳng định gắn bó lâu dài và đẩy mạnh đầu tư tại Hải Phòng

Thành phố Huế dự tính đầu tư 1.000 tỷ đồng chỉnh trang khu vực Cồn Hến

06:10, 27/08/2025

Thành phố Huế dự tính đầu tư 1.000 tỷ đồng chỉnh trang khu vực Cồn Hến

Từ khóa:

Đầu tư nước ngoài vào bán lẻ FDI FDI vào ngành bán lẻ nhà đầu tư nước ngoài Thị trường bán lẻ Việt Nam Vneconomy

Chủ đề:

Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 35+36-2025

Đọc thêm

Kỳ tích nông thôn mới và khát vọng thịnh vượng

Kỳ tích nông thôn mới và khát vọng thịnh vượng

Mươi năm về trước, mỗi khi nhắc về Thanh Hóa, nhiều người lại nhớ đến câu ca “ăn rau má, phá đường tàu”. Một cách nói nửa đùa nửa thật, vừa tự trào vừa chất chứa nỗi buồn. Người Thanh Hóa vốn thẳng thắn, tự hào, nhưng cũng chẳng giấu nổi những khúc quanh cay đắng của quê hương mình.

Hà Nội hướng tới mục tiêu tăng trưởng GDRP quý 3 đạt 8,85%

Hà Nội hướng tới mục tiêu tăng trưởng GDRP quý 3 đạt 8,85%

Thành phố Hà Nội đặt trọng tâm phát triển kinh tế trên địa bàn với “bốn trụ cột” chính bao gồm: khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; hội nhập quốc tế; xây dựng, thực thi pháp luật; phát triển kinh tế tư nhân...

Động lực tăng trưởng mới từ các khu kinh tế của Hà Tĩnh

Động lực tăng trưởng mới từ các khu kinh tế của Hà Tĩnh

Với hai khu kinh tế trọng điểm là Vũng Áng và Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Hà Tĩnh đang trở thành điểm đến hấp dẫn của nhiều tập đoàn, doanh nghiệp trong và ngoài nước. Hạ tầng được đầu tư đồng bộ, môi trường kinh doanh cải thiện đã giúp các khu kinh tế này phát huy vai trò động lực, đóng góp lớn vào tăng trưởng kinh tế - xã hội của địa phương...

Đề xuất hơn 1.450 tỷ đồng xây dựng Trung tâm quản lý giao thông thông minh cấp quốc gia

Đề xuất hơn 1.450 tỷ đồng xây dựng Trung tâm quản lý giao thông thông minh cấp quốc gia

Cục Đường bộ Việt Nam đề xuất đầu tư hơn 1.450 tỷ đồng xây dựng Trung tâm quản lý giao thông thông minh quốc gia, nhằm tích hợp dữ liệu, giám sát và điều hành toàn bộ hệ thống cao tốc, ứng dụng AI và Big Data để dự báo, tối ưu vận hành…

Đà Nẵng “cất cánh” từ vị thế mới

Đà Nẵng “cất cánh” từ vị thế mới

Sau hơn 28 năm chia tách, ngày 01/07/2025, thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam chính thức sáp nhập trở lại, với tên gọi Thành phố Đà Nẵng. Thành phố mới có diện tích lớn nhất trong số 6 thành phố trực thuộc Trung ương, được cộng hưởng thêm nhiều dư địa để phát triển thành “siêu đô thị” ven biển, dẫn dắt sự phát triển của toàn Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
[Phóng sự ảnh] Cả nước hướng về Ba Đình: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh] Cả nước hướng về Ba Đình: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

[Phóng sự ảnh]: Tuyệt đẹp những hình ảnh diễu binh trên biển

Multimedia

[Phóng sự ảnh]: Tuyệt đẹp những hình ảnh diễu binh trên biển

[Trực tiếp]: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9/2025

Video

[Trực tiếp]: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9/2025

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Khối ngoại xả ồ ạt nhóm vốn hóa lớn, bán ròng thêm gần 3.000 tỷ phiên nay

Chứng khoán

2

KBC góp 1.350 tỷ đồng thành lập công ty con

Thế giới

3

Rút ngắn 50% thời gian xử lý thủ tục hải quan và tăng cường số hoá

Tài chính

4

Nợ công hạ xuống mức 34% GDP, cách xa trần quy định

Tài chính

5

Làm sao để ngăn chặn "chảy máu" ngoại tệ ra nước ngoài khám chữa bệnh 3-4 tỷ mỗi năm?

Chứng khoán

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: