Nhà đầu tư nước ngoài tăng cường hiện diện trên thị trường bán lẻ Việt Nam
Phương Nhi
03/09/2025, 21:33
Sở hữu tiềm năng tăng trưởng vượt bậc, ngành bán lẻ Việt Nam đang thu hút ngày càng nhiều nhà đầu tư nước ngoài mở rộng sự hiện diện, khẳng định sức hấp dẫn đặc biệt của một thị trường gần 100 triệu dân với nhu cầu tiêu dùng không ngừng bùng nổ...
Cùng với sự phát triển của các ngành kinh tế trọng điểm,
lĩnh vực bán lẻ Việt Nam thời gian qua tiếp tục khẳng định đà tăng trưởng vững
vàng với nhiều dấu ấn nổi bật.
Theo số liệu từ Cục Thống kê (NSO), sự khởi sắc của các hoạt
động kinh tế đã góp phần đưa tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu
dùng trong 7 tháng đầu năm 2025 ước đạt hơn 3,9 triệu tỷ đồng, tăng 9,3% so với
cùng kỳ năm 2024. Trong đó, riêng doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt
hơn 3,05 triệu tỷ đồng, chiếm 76,4% tổng mức và tăng 7,8% so với cùng kỳ
năm 2024, cho thấy sức mua của thị trường nội địa tiếp tục được duy trì ổn định
và tăng trưởng bền vững.
“SÂN CHƠI” SÔI ĐỘNG CỦA
NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Với những con số thống kê về mức tăng trưởng, thị trường
bán lẻ của Việt Nam tiếp tục là thị trường hấp dẫn không chỉ đối với doanh nghiệp
trong nước mà còn đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Chỉ trong 7 tháng đầu năm
2025, tổng vốn FDI đăng ký vào lĩnh vực bán buôn, bán lẻ; sửa chữa ôtô, môtô,
xe máy của Việt Nam đạt hơn 1,14 tỷ USD, tăng 53,6% so với cùng kỳ năm 2024, với
757 dự án mới. Tính lũy kế đến nay, lĩnh vực này đã thu hút hơn 12,57 tỷ USD vốn
đầu tư với 8.744 dự án, đứng thứ 5 về tổng vốn và thứ 2 về số lượng dự án FDI
trên cả nước.
Không chỉ sở hữu tốc độ tăng trưởng ấn tượng, nhờ nền kinh tế
năng động cùng sức mua ngày càng mở rộng, Việt Nam đã và đang trở thành “sân
chơi” đầy tiềm năng cho nhiều tập đoàn bán lẻ quốc tế lớn như Lotte (Hàn Quốc),
Aeon (Nhật Bản), hay Central Retail (Thái Lan)...
Đáng chú ý, Tập đoàn Aeon của Nhật Bản vừa công bố sẽ chính
thức khai trương Trung tâm thương mại Aeon Tân An tại tỉnh Tây Ninh vào đầu
tháng 10 năm nay. Với tổng vốn đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng (tương đương 38 triệu
USD), đây là trung tâm thương mại thứ 8 của “đại gia bán lẻ” của Nhật Bản tại
Việt Nam và cũng là trung tâm đầu tiên tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Sau
hơn một thập kỷ hiện diện, Aeon đã rót hơn 1,5 tỷ USD vào Việt Nam và đặt mục
tiêu đến năm 2030 sẽ tăng gấp ba lần quy mô hiện tại.
Tập đoàn Central Retail của Thái Lan cũng cho thấy tham vọng
mở rộng sự hiện diện của mình chính thức khai trương trung tâm thương mại GO!
Hưng Yên với tổng vốn đầu hơn 16 triệu USD vào tháng 7/2025. Đây là trung tâm
thương mại thứ 43 của tập đoàn tại Việt Nam. Trước đó, “ông lớn” bán lẻ Thái
Lan này đã từng công bố kế hoạch rót 50 tỷ Baht (1,45 tỷ USD) vào Việt Nam
trong giai đoạn 2023 - 2027.
Không đứng ngoài cuộc, Công ty TNHH MM Mega Market Việt Nam
thuộc Tập đoàn TCC (Thái Lan) cũng đang xúc tiến dự án xây dựng đại siêu thị tại
tỉnh Vĩnh Phúc (nay đã được sát nhập thành tỉnh Phú Thọ), nhằm mở rộng mạng lưới
kinh doanh.
Nhiều tập đoàn bán lẻ quốc tế cũng đã để lại dấu ấn rõ nét tại
thị trường Việt Nam. Tiêu biểu là Lotte Mart - thành viên của Tập đoàn Lotte
(Hàn Quốc), hiện đang vận hành 15 trung tâm thương mại tại các đô thị lớn trên
cả nước. Không dừng lại ở đó, “ông lớn” này tiếp tục thể hiện tham vọng mở rộng
hiện diện khi ưu tiên triển khai dự án siêu thị Lotte tại Thái Nguyên trong thời
gian tới.
Trước đó, Lotte cũng đã khẳng định vị thế tại Việt Nam với những dự
án quy mô lớn như Lotte Mall Tây Hồ (Hà Nội) trị giá hơn 600 triệu USD, cho thấy
chiến lược đầu tư lâu dài và coi Việt Nam là một trong những thị trường chiến
lược trọng điểm tại khu vực.
Bức tranh sôi động này cho thấy sức hút mạnh mẽ của thị trường
bán lẻ Việt Nam không chỉ ở tiềm năng tăng trưởng doanh thu mà còn ở triển vọng
dài hạn, khi các tập đoàn bán lẻ hàng đầu thế giới đang coi đây là một trong những
thị trường chiến lược trong khu vực
TỪ TIỀM NĂNG TĂNG TRƯỞNG ĐẾN THỊ TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC
Theo báo cáo của Mordor Intelligence, quy mô thị trường bán
lẻ Việt Nam ước đạt 309,67 tỷ USD vào năm 2025 và có thể tăng lên 546,97 tỷ USD
vào năm 2030, tương ứng với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) đạt 12,05%
trong giai đoạn 2025 - 2030. Với tiềm năng này, không khó hiểu khi ngày càng
nhiều tập đoàn bán lẻ quốc tế mở rộng quy mô hoạt động tại Việt Nam.
Một trong những động lực chính giúp cho thị trường bán lẻ của
Việt Nam hấp dẫn nhà đầu tư nước ngoài đó là quá trình đô thị hóa nhanh chóng,
kéo theo nhu cầu phát triển các mô hình bán lẻ hiện đại như siêu thị mini, cửa
hàng tiện lợi, trung tâm thương mại.
Song song với đó, người tiêu dùng Việt
ngày càng chú trọng đến trải nghiệm mua sắm trọn gói không chỉ mua hàng, mà còn
kết hợp ăn uống, giải trí, thư giãn, tạo dư địa lớn cho các dự án trung tâm
thương mại tích hợp...
