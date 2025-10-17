Ông Nguyễn Đình Trung giữ chức Bí thư Thành ủy Huế nhiệm kỳ 2025-2030

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Thứ Sáu, 17/10/2025
Nguyễn Thuấn
17/10/2025, 11:37
Ông Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Huế nhiệm kỳ 2025-2030.
Ngày 17/10, Ban Thường vụ Thành ủy Huế tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.
Tại hội nghị, Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng trao Quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công, chỉ định ông Nguyễn Đình Trung, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy Huế, nhiệm kỳ 2025-2030 thay ông Nguyễn Văn Phương, người được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị.
Ông Nguyễn Đình Trung sinh ngày 19/4/1973, dân tộc Kinh, quê quán xã Hợp Minh, tỉnh Nghệ An. Ông có trình độ Thạc sĩ Hành chính công, Cử nhân Luật tư pháp, Cao cấp Lý luận Chính trị.
Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng đánh giá cao quá trình rèn luyện, cống hiến và những đóng góp của ông Nguyễn Đình Trung trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền và phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương nơi ông từng công tác. Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị tân Bí thư Thành ủy Huế cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy Huế tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị; tập trung trí tuệ, nỗ lực hoàn thành các nhóm nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Huế đã đề ra.
Ông Lê Minh Hưng nhấn mạnh: "Đề nghị các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, các đồng chí lãnh đạo các cấp, các ngành trong toàn Đảng bộ thành phố Huế, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, hỗ trợ, đồng hành, ủng hộ để giúp tân Bí thư Nguyễn Đình Trung hoàn thành nhiệm vụ được Bộ Chính trị tin tưởng giao phó. Theo đó, tiếp tục đưa thành phố Huế phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới".
Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Đình Trung bày tỏ niềm vinh dự khi được Bộ Chính trị tin tưởng giao trọng trách Bí thư Thành ủy Huế. Ông cho biết sẽ cùng tập thể Thường trực, ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Huế tiếp tục kế thừa, phát huy những thành quả đạt được, đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực xây dựng thành phố Huế trở thành đô thị di sản, văn hóa, xanh và thông minh.
"Tôi xin hứa sẽ gương mẫu, giữ vững nguyên tắc, nỗ lực phấn đấu, tận tụy, trách nhiệm cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Huế và cả hệ thống chính trị đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, tạo sức bật mạnh mẽ để xây dựng thành phố Huế xanh, thông minh, giàu bản sắc”, tân Bí thư Nguyễn Đình Trung nói.
Tóm tắt quá trình công tác tân Bí thư Thành ủy Huế
- 6/2007: Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông (cũ)
- 7/2008: Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Krông Nô, tỉnh Đắk Nông (cũ)
- 6/2010 - 3/2013: Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh; Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông
- 3/2013 - 10/2015: Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh; Phó Chủ nhiệm Thường trực, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Đắk Nông
- 11/2015 - 8/2018: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Đắk Nông
- 8/2018 - 5/2019: Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông khóa XI, nhiệm kỳ 2015-2020, kiêm Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Đắk Nông
- 6/2019 - 10/2020: Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông khóa XI, nhiệm kỳ 2015-2020
- 10/2020 - 11/2020: Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025
- 11/2020 - 4/2021: Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XII, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2016-2021
- 1/2021: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XII, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2016-2021
- 4/2021: Bộ Chính trị điều động, phân công tham gia Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2020-2025.
- 1/7/2025: Sau khi sáp nhập 2 tỉnh Đắk Lắk và Phú Yên thành tỉnh Đắk Lắk mới, được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk mới.
- 30/9/2025: Tại phiên khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.
