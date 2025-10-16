Tăng cường đổi mới công tác đánh giá cán bộ trong toàn hệ thống chính trị

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Sáu, 17/10/2025
Hà Lê
16/10/2025, 21:06
Bộ Chính trị thống nhất chủ trương tiến hành đánh giá cán bộ định kỳ hằng quý, hằng năm và đột xuất khi có yêu cầu, nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý, sử dụng cán bộ trong tình hình mới.
Bộ Chính trị vừa ban hành Kết luận số 198-KL/TW, ngày 8/10/2025 về chủ trương đánh giá đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị. Kết luận số 198-KL/TW của Bộ Chính trị do ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, ký ban hành.
Theo Kết luận số 198-KL/, tại phiên họp ngày 3/10/2025, sau khi xem xét báo cáo của Ban Tổ chức Trung ương về tình hình đội ngũ cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, Bộ Chính trị thống nhất chủ trương tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả và xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng trong công tác quản lý, đánh giá cán bộ.
Bộ Chính trị xác định việc đánh giá cán bộ được thực hiện định kỳ hằng quý, hằng năm và đột xuất khi có yêu cầu, trên cơ sở các quy định hiện hành như Quy định số 366-QĐ/TW ngày 30/8/2025 về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng; Quy định số 377-QĐ/TW ngày 8/10/2025 về phân cấp quản lý và quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm đối với cán bộ, cùng các văn bản liên quan.
Đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, Bộ Chính trị giao Ban Thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và các đảng ủy khối cơ quan Trung ương (gồm Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Chính phủ, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương...) trực tiếp quản lý, tổ chức đánh giá định kỳ hằng quý.
Nội dung đánh giá tập trung vào: Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, trách nhiệm nêu gương và tinh thần đoàn kết nội bộ;
Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ; mức độ hoàn thành chỉ tiêu của cơ quan, đơn vị trong phạm vi phụ trách;
Phân tích, làm rõ nguyên nhân hạn chế, vi phạm (nếu có) và đề xuất biện pháp khắc phục.
Trên cơ sở kết quả đánh giá, các cấp có thẩm quyền xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời kiến nghị điều chuyển, bố trí công tác khác đối với cán bộ có khuyết điểm, vi phạm hoặc không hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao.
Các cơ quan, đơn vị phải báo cáo kết quả đánh giá với Bộ Chính trị, Ban Bí thư (qua Ban Tổ chức Trung ương) trước ngày 15 tháng cuối của mỗi quý.
Đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị quản lý, các cấp ủy có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc đánh giá định kỳ hằng quý theo nội dung và tiêu chí đã được định hướng.
Sau khi xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ, cấp ủy, tổ chức đảng xem xét việc điều chuyển, bố trí công tác khác đối với cán bộ có hạn chế, vi phạm hoặc không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Các đơn vị phải báo cáo kết quả đánh giá với Bộ Chính trị, Ban Bí thư (qua Văn phòng Trung ương Đảng) trước ngày 30 tháng cuối của mỗi quý, đồng thời gửi Ban Tổ chức Trung ương để theo dõi, tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền khi cần thiết.
Bộ Chính trị giao Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Trung ương, các cấp ủy, tổ chức đảng và các cơ quan liên quan tổng hợp, báo cáo định kỳ hằng quý về tình hình đánh giá, xếp loại cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; đồng thời đề xuất việc điều chuyển, bố trí công tác đối với cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ hoặc có vi phạm.
Kết luận nêu rõ: trong quá trình triển khai, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư (qua Ban Tổ chức Trung ương) để xem xét, xử lý theo quy định.
Chiều 16/10, tại tỉnh Thái Nguyên, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 1 (Bộ Quốc phòng) tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 1 (16/10/1945 - 16/10/2025) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo.
Lực lượng vũ trang Quân khu 5 kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ ba. Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương những đóng góp to lớn, đồng thời yêu cầu Quân khu 5 tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, chủ động, nhạy bén trong tình hình mới.
Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý nợ công tập trung vào việc tăng cường phân cấp thẩm quyền trong phê duyệt, ký kết và quản lý các khoản vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài, đồng thời hướng tới đơn giản hóa thủ tục, bảo đảm tính linh hoạt và hiệu quả trong huy động, sử dụng vốn vay…
Chiều 16/10, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Lễ khởi công dự án xây dựng Trường phổ thông nội trú, bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Tây Giang, xã miền núi biên giới phía Tây giáp Lào của thành phố Đà Nẵng.
Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh nguyên tắc điều hành "Kỷ cương đi trước - Nguồn lực đi cùng - Kết quả là thước đo" là chỉ đạo xuyên suốt, trong đó kỷ cương là chấp hành nghiêm các kết luận chỉ đạo, nguồn lực phải được bảo đảm đầy đủ, phân bổ đúng, trúng, hiệu quả, và kết quả cụ thể, thực chất là thước đo hiệu quả công việc nhằm giải quyết khó khăn trong công tác phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo...
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: