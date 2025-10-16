Tăng cường đổi mới công tác đánh giá cán bộ trong toàn hệ thống chính trị

Bộ Chính trị thống nhất chủ trương tiến hành đánh giá cán bộ định kỳ hằng quý, hằng năm và đột xuất khi có yêu cầu, nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý, sử dụng cán bộ trong tình hình mới.

Bộ Chính trị vừa ban hành Kết luận số 198-KL/TW, ngày 8/10/2025 về chủ trương đánh giá đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị. Kết luận số 198-KL/TW của Bộ Chính trị do ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, ký ban hành.

Theo Kết luận số 198-KL/, tại phiên họp ngày 3/10/2025, sau khi xem xét báo cáo của Ban Tổ chức Trung ương về tình hình đội ngũ cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, Bộ Chính trị thống nhất chủ trương tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả và xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng trong công tác quản lý, đánh giá cán bộ.

Bộ Chính trị xác định việc đánh giá cán bộ được thực hiện định kỳ hằng quý, hằng năm và đột xuất khi có yêu cầu, trên cơ sở các quy định hiện hành như Quy định số 366-QĐ/TW ngày 30/8/2025 về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng; Quy định số 377-QĐ/TW ngày 8/10/2025 về phân cấp quản lý và quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm đối với cán bộ, cùng các văn bản liên quan.

Đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, Bộ Chính trị giao Ban Thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và các đảng ủy khối cơ quan Trung ương (gồm Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Chính phủ, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương...) trực tiếp quản lý, tổ chức đánh giá định kỳ hằng quý.

Nội dung đánh giá tập trung vào: Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, trách nhiệm nêu gương và tinh thần đoàn kết nội bộ;

Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ; mức độ hoàn thành chỉ tiêu của cơ quan, đơn vị trong phạm vi phụ trách;

Phân tích, làm rõ nguyên nhân hạn chế, vi phạm (nếu có) và đề xuất biện pháp khắc phục.

Trên cơ sở kết quả đánh giá, các cấp có thẩm quyền xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời kiến nghị điều chuyển, bố trí công tác khác đối với cán bộ có khuyết điểm, vi phạm hoặc không hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao.

Các cơ quan, đơn vị phải báo cáo kết quả đánh giá với Bộ Chính trị, Ban Bí thư (qua Ban Tổ chức Trung ương) trước ngày 15 tháng cuối của mỗi quý.

Đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị quản lý, các cấp ủy có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc đánh giá định kỳ hằng quý theo nội dung và tiêu chí đã được định hướng.

Sau khi xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ, cấp ủy, tổ chức đảng xem xét việc điều chuyển, bố trí công tác khác đối với cán bộ có hạn chế, vi phạm hoặc không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Các đơn vị phải báo cáo kết quả đánh giá với Bộ Chính trị, Ban Bí thư (qua Văn phòng Trung ương Đảng) trước ngày 30 tháng cuối của mỗi quý, đồng thời gửi Ban Tổ chức Trung ương để theo dõi, tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền khi cần thiết.

Bộ Chính trị giao Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Trung ương, các cấp ủy, tổ chức đảng và các cơ quan liên quan tổng hợp, báo cáo định kỳ hằng quý về tình hình đánh giá, xếp loại cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; đồng thời đề xuất việc điều chuyển, bố trí công tác đối với cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ hoặc có vi phạm.

Kết luận nêu rõ: trong quá trình triển khai, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư (qua Ban Tổ chức Trung ương) để xem xét, xử lý theo quy định.