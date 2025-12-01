Samsung Việt Nam bổ nhiệm lãnh đạo cấp cao đầu tiên là người Việt Nam

Giá vàng trong nước và thế giới
Đây là lần đầu tiên nhân sự của nước sở tại giữ chức Phó Tổng Giám đốc tại pháp nhân sản xuất điện thoại thông minh của Samsung Điện tử trên toàn cầu...
Ngày 1/12, Samsung Việt Nam công bố quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Giang vào ban lãnh đạo cấp cao (Phó Tổng Giám đốc) Công ty Trách nhiệm hữu hạn Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên (SEVT).
Đây không chỉ là người Việt Nam đầu tiên được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Giám đốc tại pháp nhân sản xuất của Samsung tại Việt Nam mà còn là nhân sự của nước sở tại đầu tiên giữ chức Phó Tổng Giám đốc tại pháp nhân sản xuất điện thoại thông minh của Samsung Điện tử trên toàn cầu.
Với nền tảng chuyên môn, khả năng điều hành tổ chức và tầm nhìn chiến lược xuất sắc, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Hoàng Giang đã có nhiều thành tựu to lớn trong việc cải tiến quy trình, tiêu chuẩn chất lượng, nâng cao hiệu suất vận hành.
Trong thời gian tới, ông Nguyễn Hoàng Giang sẽ đảm nhận vai trò quan trọng trong các hoạt động của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Samsung Electronics Việt Nam (SEV) và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên (SEVT).
Ông Na Ki Hong, Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam nhấn mạnh: "Tôi vô cùng vui mừng khi lần đầu tiên một nhân sự của nước sở tại được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc tại pháp nhân sản xuất điện thoại thông minh của Samsung Điện tử trên toàn cầu là người Việt Nam. Đây là minh chứng cho thấy tầm quan trọng và sự ưu tú của nhân lực thuộc pháp nhân sản xuất tại Việt Nam."
“Trong 30 năm qua, nhờ có sự ủng hộ của Chính phủ và người dân Việt Nam, Samsung đã phát triển trở thành doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lớn nhất tại Việt Nam. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực nhằm đóng góp vào sự phát triển kinh tế và các hoạt động bồi dưỡng nhân tài tại Việt Nam", ông Na Ki Hong cũng cho biết.
Tóm tắt quá trình công tác của Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Hoàng Giang:
Năm 2010: gia nhập Công ty Trách nhiệm hữu hạn Samsung Electronics Việt Nam (SEV)
Năm 2013 - 2014: Giám đốc Bộ phận Sản xuất Điện thoại thông minh, SEV
Năm 2015 đến nay: Giám đốc Bộ phận Sản xuất Linh kiện; Giám đốc Bộ phận Công nghệ tạo màu sản phẩm, SEVT.
Với vai trò là trụ cột năng lượng quốc gia, TKV đang quản lý khối lượng tài sản rất lớn của Nhà nước. Hoạt động thanh tra lần này là bước thực hiện chức năng quản lý nhà nước theo kế hoạch, nhằm xem xét và đánh giá lại bức tranh tổng thể về công tác quản lý vốn, tài sản tại đơn vị.
Việc sửa đổi Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công – tư (PPP) mới đây đánh dấu bước chuyển quan trọng, mở rộng phạm vi lĩnh vực, tăng quyền cho địa phương và bổ sung cơ chế chia sẻ rủi ro, qua đó tạo môi trường thuận lợi hơn để khu vực tư nhân tham gia phát triển hạ tầng quốc gia...
Từ đầu mùa mưa bão đến nay, nhiều tỉnh thành miền Bắc và miền Trung đã chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ, gây thiệt hại lớn cho đời sống người dân.
Sáng 30/11/2025, Hội nghị Tổng kết Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025 (Đề án 939) và triển khai Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026 - 2035 (Đề án 2415) và biểu dương các điển hình hợp tác xã do phụ nữ quản lý năm 2025 đã diễn ra tại Hà Nội với sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và trực tuyến với 34 điểm cầu khắp cả nước.
Quảng Trị đang đứng trước áp lực xử lý gần 1.000 tấn rác thải sinh hoạt mỗi ngày. Để giải quyết triệt để vấn đề ô nhiễm, tỉnh kêu gọi các nhà đầu tư xây dựng nhà máy điện rác công nghệ hiện đại, vừa giảm diện tích chôn lấp, vừa tạo nguồn năng lượng tái tạo...
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: