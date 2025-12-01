Samsung Việt Nam bổ nhiệm lãnh đạo cấp cao đầu tiên là người Việt Nam

Đây là lần đầu tiên nhân sự của nước sở tại giữ chức Phó Tổng Giám đốc tại pháp nhân sản xuất điện thoại thông minh của Samsung Điện tử trên toàn cầu...

Ngày 1/12, Samsung Việt Nam công bố quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Giang vào ban lãnh đạo cấp cao (Phó Tổng Giám đốc) Công ty Trách nhiệm hữu hạn Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên (SEVT).

Đây không chỉ là người Việt Nam đầu tiên được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Giám đốc tại pháp nhân sản xuất của Samsung tại Việt Nam mà còn là nhân sự của nước sở tại đầu tiên giữ chức Phó Tổng Giám đốc tại pháp nhân sản xuất điện thoại thông minh của Samsung Điện tử trên toàn cầu.

Với nền tảng chuyên môn, khả năng điều hành tổ chức và tầm nhìn chiến lược xuất sắc, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Hoàng Giang đã có nhiều thành tựu to lớn trong việc cải tiến quy trình, tiêu chuẩn chất lượng, nâng cao hiệu suất vận hành.

Trong thời gian tới, ông Nguyễn Hoàng Giang sẽ đảm nhận vai trò quan trọng trong các hoạt động của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Samsung Electronics Việt Nam (SEV) và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên (SEVT).

Ông Na Ki Hong, Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam nhấn mạnh: "Tôi vô cùng vui mừng khi lần đầu tiên một nhân sự của nước sở tại được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc tại pháp nhân sản xuất điện thoại thông minh của Samsung Điện tử trên toàn cầu là người Việt Nam. Đây là minh chứng cho thấy tầm quan trọng và sự ưu tú của nhân lực thuộc pháp nhân sản xuất tại Việt Nam."

“Trong 30 năm qua, nhờ có sự ủng hộ của Chính phủ và người dân Việt Nam, Samsung đã phát triển trở thành doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lớn nhất tại Việt Nam. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực nhằm đóng góp vào sự phát triển kinh tế và các hoạt động bồi dưỡng nhân tài tại Việt Nam", ông Na Ki Hong cũng cho biết.