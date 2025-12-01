Thứ Hai, 01/12/2025

Trang chủ Doanh nghiệp

Samsung Việt Nam bổ nhiệm lãnh đạo cấp cao đầu tiên là người Việt Nam

Việt An

01/12/2025, 14:59

Đây là lần đầu tiên nhân sự của nước sở tại giữ chức Phó Tổng Giám đốc tại pháp nhân sản xuất điện thoại thông minh của Samsung Điện tử trên toàn cầu...

Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Hoàng Giang.
Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Hoàng Giang.

Ngày 1/12, Samsung Việt Nam công bố quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Giang vào ban lãnh đạo cấp cao (Phó Tổng Giám đốc) Công ty Trách nhiệm hữu hạn Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên (SEVT).

Đây không chỉ là người Việt Nam đầu tiên được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Giám đốc tại pháp nhân sản xuất của Samsung tại Việt Nam mà còn là nhân sự của nước sở tại đầu tiên giữ chức Phó Tổng Giám đốc tại pháp nhân sản xuất điện thoại thông minh của Samsung Điện tử trên toàn cầu.

Với nền tảng chuyên môn, khả năng điều hành tổ chức và tầm nhìn chiến lược xuất sắc, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Hoàng Giang đã có nhiều thành tựu to lớn trong việc cải tiến quy trình, tiêu chuẩn chất lượng, nâng cao hiệu suất vận hành.

Trong thời gian tới, ông Nguyễn Hoàng Giang sẽ đảm nhận vai trò quan trọng trong các hoạt động của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Samsung Electronics Việt Nam (SEV) và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên (SEVT).

Ông Na Ki Hong, Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam nhấn mạnh: "Tôi vô cùng vui mừng khi lần đầu tiên một nhân sự của nước sở tại được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc tại pháp nhân sản xuất điện thoại thông minh của Samsung Điện tử trên toàn cầu là người Việt Nam. Đây là minh chứng cho thấy tầm quan trọng và sự ưu tú của nhân lực thuộc pháp nhân sản xuất tại Việt Nam."

“Trong 30 năm qua, nhờ có sự ủng hộ của Chính phủ và người dân Việt Nam, Samsung đã phát triển trở thành doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lớn nhất tại Việt Nam. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực nhằm đóng góp vào sự phát triển kinh tế và các hoạt động bồi dưỡng nhân tài tại Việt Nam", ông Na Ki Hong cũng cho biết.

Tóm tắt quá trình công tác của Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Hoàng Giang:

Năm 2010: gia nhập Công ty Trách nhiệm hữu hạn Samsung Electronics Việt Nam (SEV)

Năm 2013 - 2014: Giám đốc Bộ phận Sản xuất Điện thoại thông minh, SEV

Năm 2015 đến nay: Giám đốc Bộ phận Sản xuất Linh kiện; Giám đốc Bộ phận Công nghệ tạo màu sản phẩm, SEVT.

1

Phụ nữ Việt Nam: Những "nữ chiến binh thầm lặng" trong kinh tế tư nhân

Doanh nghiệp

2

3 dòng chảy thịnh vượng hội tụ tại Izumi Canaria

Bất động sản

3

GGI và Goldwind hợp tác phát triển ngành công nghiệp lưu trữ năng lượng

Nhà đầu tư

4

Hải Phòng: Đẩy nhanh tốc độ giải phóng mặt bằng dự án chung cư thương mại 40 tầng

Bất động sản

5

TP. Hồ Chí Minh: Chính thức giới thiệu ứng dụng An sinh xã hội số

Dân sinh

