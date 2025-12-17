VPX bổ nhiệm Tổng giám đốc mới

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Tư, 17/12/2025
Hà Anh
17/12/2025, 08:18
HĐQT VPBankS thông qua đơn từ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc của ông Vũ Hữu Điền và bổ nhiệm ông Nhâm Hà Hải giữ vị trí Tổng giám đốc
CTCP Chứng khoán VPBank - VPBankS (mã VPX-HOSE) vừa công bố thay đổi Tổng giám đốc - người đại diện the pháp luật.
Theo đó, HĐQT VPBankS thông qua đơn từ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc của ông Vũ Hữu Điền và bổ nhiệm ông Nhâm Hà Hải giữ vị trí Tổng giám đốc. Ông Vũ Hữu Điền được bầu giữ chức danh Phó chủ tịch HĐQT VPBankS.
Trong đơn từ nhiệm ông Điền cho biết lý do xin từ nhiệm là để tập trung thực hiện vai trò tại HĐQT của công ty, nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị, đẩy mạnh công tác chỉ đạo.
Như vậy, sau thay đổi này, HĐQT VPBankS có 4 thành viên, bao gồm Chủ tịch Hồ Thúy Ngà, Phó chủ tịch Vũ Hữu Điền, ông Nguyễn Lương Tân và thành viên độc lập là ông Nguyễn Quang Trung.
Được biết, 1,875 tỷ cổ phiếu VPX đã giao dịch trên HOSE từ ngày 11/12/2025 với giá tham chiếu 33.900 đồng/cổ phiếu. Biên độ dao động giá trong phiên giao dịch đầu tiên là +- 20% so với giá tham chiếu. Như vậy với mức giá tham chiếu 33.900 đồng/cổ phiếu, vốn hóa của VPBankS xấp xỉ 64.000 tỷ đồng (2,4 tỷ USD).
Trước đó, vào ngày 12/11, Chứng khoán VPBank đã hoàn tất thương vụ chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) có quy mô lớn nhất của một công ty chứng khoán tại Việt Nam. Công ty đã phát hành 375 triệu cổ phiếu ở mức giá 33.900 đồng/cổ phiếu, qua đó nâng vốn điều lệ từ 15.000 tỷ đồng lên 18.750 tỷ đồng.
Kết thúc quý 3/2025, Chứng khoán VPBank ghi nhận lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt tăng 594% và 595% đạt lần lượt 2.360 tỷ và hơn 1.892 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng công ty báo lãi sau thuế đạt hơn 2.600 tỷ đồng (cùng kỳ lãi hơn 672 tỷ đồng).
Nguyên nhân là do trog quý 3/2025, đánh dấu bước phát triển vượt bậc của VPBankS khi liên tiếp tung ra thị trường nhiều sản phẩm thu hút khách hàng dẫn đến thị phần môi giới cùng dư nợ margin tăng rất mạnh (dư nợ tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái). Kết quả, doanh thu đến từ hoạt động môi giới và cho vay margin cũng tăng mạnh tương ứng.
Ngoài ra, Công ty cũng đẩy mạnh các nghiệp vụ tư vấn đầu tư và tự doanh chứng khoán dẫn đến các mảng doanh thu về tư vấn tài chính, lãi bán chứng khoán đều tăng lên đáng kể.
Các giao dịch sẽ được thực hiện theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận, diễn ra từ ngày 15/12 đến khi hoàn tất nghĩa vụ thanh toán hoặc đủ tỷ lệ ký quỹ đảm bảo theo quy định tại MBS.
Khoản vay này có kỳ hạn 3 năm kể từ ngày giải ngân. Bên vay có quyền trả nợ trước hạn một hoặc nhiều lần nhưng tối đa không quá 50% tổng dư nợ sau 12 tháng kể từ ngày giải ngân cuối cùng.
Thời gian dự kiến chuyển quyền sở hữu từ ngày 17/12/2025 đến ngày 15/01/2026. Việc chuyển quyền sở hữu cổ phiếu không thông qua hệ thống của Sở Giao dịch Chứng khoán.
Hội đồng quản trị TCX muốn trình cổ đông phê duyệt và ủy quyền thực hiện phương án vay chuyển đổi nước ngoài không có tài sản bảo đảm với giá trị cam kết lên đến 50 triệu USD từ DEG, kỳ hạn 5 năm kèm lãi suất 2,25%/năm.
