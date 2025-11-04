Ông Nguyễn Duy Ngọc giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội

Ngày 4/11/2025, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ...

Tới dự Hội nghị có Tổng Bí thư Tô Lâm; các Ủy viên Bộ Chính trị: Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Cùng dự có các Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban Đảng Trung ương, Ủy ban kiểm tra Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Tổng Bí thư; lãnh đạo các vụ thuộc ban Đảng và Văn phòng Trung ương Đảng theo dõi Đảng bộ thành phố Hà Nội; lãnh đạo thành phố Hà Nội.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Theo Quyết định, ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, thôi tham gia Ban Bí thư khóa XIII; được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030.

Trước đó, sáng 4/11/2025, Bộ Chính trị cũng đã quyết định điều động bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội giữ chức Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại Hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Nguyễn Duy Ngọc.

Phát biểu chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho tân Bí thư Thành ủy Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm chúc mừng ông Nguyễn Duy Ngọc được Trung ương tín nhiệm, phân công nhận nhiệm vụ Bí thư Thành ủy Hà Nội; khẳng định đây là niềm vinh dự, tự hào của đồng chí, thể hiện sự tin tưởng của Đảng và sự kỳ vọng của nhân dân.

Ông Nguyễn Duy Ngọc là cán bộ lãnh đạo đã được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ thực tiễn; có nhiều năm công tác tại Công an thành phố Hà Nội, kinh qua nhiều vị trí, có nhiều kinh nghiệm trong tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo, đóng góp vào sự nghiệp chung của đất nước. Đặc biệt, thời gian vừa qua, đồng chí đã rất tích cực cùng Thường trực Ban Bí thư chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của đất nước, góp phần quan trọng để đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới.

Ông Nguyễn Duy Ngọc là cán bộ của Trung ương, đồng thời cũng là công dân của thành phố. Do đó, với kinh nghiệm thực tiễn, công tác từ thành phố, hiểu về thành phố, Nguyễn Duy Ngọc sẽ tiếp tục cùng Ban Thường vụ Thành ủy đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt các Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII. Trước mắt, đồng chí cần tập trung phối hợp với các cơ quan Trung ương để bảo đảm thật tốt các điều kiện cơ sở về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố, góp phần tổ chức thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng để Hà Nội xứng đáng với vị trí Thủ đô ngàn năm văn hiến, trung tâm kinh tế, chính trị, trung tâm phát triển, trung tâm tăng trưởng, trung tâm đổi mới, sáng tạo của cả nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao những đóng góp của đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội trong thành tựu chung của phát triển Thủ đô Hà Nội những năm qua. Tổng Bí thư đề nghị lãnh đạo, cán bộ, đảng viên thành phố tiếp tục ủng hộ, phối hợp, giúp đỡ ông Nguyễn Duy Ngọc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao như đã từng ủng hộ, hỗ trợ, phối hợp với bà Bùi Thị Minh Hoài.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc nhận thức rõ sự phân công này là niềm tin của Đảng, là sự giao nhiệm vụ của tổ chức và cũng là lời nhắc nhở về bổn phận phải đem hết tâm huyết, trí tuệ, trách nhiệm để phụng sự Đảng, phục vụ nhân dân, góp phần xây dựng và phát triển Thủ đô.

Nhận thức rõ việc đảm nhiệm cương vị Bí thư Thành ủy Hà Nội là một vinh dự lớn nhưng cũng là trọng trách nặng nề, tân Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc cho biết sẽ lĩnh hội đầy đủ và quán triệt sâu sắc ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của Tổng Bí thư cũng như ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư trong 4 lần làm việc với Thành ủy Hà Nội, đặc biệt là chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Hà Nội lần thứ XVIII với 2 câu hỏi chiến lược và 7 yêu cầu nhiệm vụ đồng chí đã nêu tại đại hội.

Trân trọng cảm ơn bà Bùi Thị Minh Hoài với sự cống hiến hết mình cho thành quả của Thủ đô trong những năm qua, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc bày tỏ mong muốn, sẽ tiếp tục dành tình cảm, đóng góp xây dựng Thủ đô trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Duy Ngọc sinh năm 1964, quê quán tỉnh Hưng Yên; dân tộc Kinh; trình độ lý luận chính trị Cao cấp; trình độ chuyên môn Thạc sĩ Luật.

Từ năm 2009 đến năm 2011, ông đảm nhiệm các chức vụ: Trưởng Công an huyện Thanh Trì, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt (PC27) Công an thành phố Hà Nội.

Năm 2012, ông là Đại tá, Chánh Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra (PC44). Tháng 3/2013 là Đại tá, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội.

Tháng 1/2014, ông là Đại tá, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội kiêm Thủ trưởng cơ quan Điều tra Công an thành phố Hà Nội. Tháng 11/2016 là Đại tá, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát.

Năm 2017, ông được thăng cấp bậc hàm Thiếu tướng.

Tháng 8/2018, ông giữ chức Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu. Từ ngày 15/8/2019 đến tháng 6/2024, ông đảm nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an.

Tháng 12/2019, ông kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia; tháng 1/2021, được thăng cấp bậc hàm Trung tướng.

Ngày 30/1/2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026; từ tháng 12/2023 đến tháng 6/2024, ông là Ủy viên Trung ương Đảng, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an.

Ngày 3/6/2024, Bộ Chính trị công bố Quyết định điều động, phân công Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Ngày 16/8/2024, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã bầu bổ sung Ủy viên Ban Bí thư đối với ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Tháng 1/2025, ông được bầu bổ sung vào Bộ Chính trị và giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Ngày 4/11/2025, tại Thủ đô Hà Nội, ông Nguyễn Duy Ngọc được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030.