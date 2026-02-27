Blog chứng khoán: Cần sự đồng thuận

VNI hôm nay suýt chút nữa đỏ nếu không có sự nỗ lực của VIC, GAS, BSR, FPT. Ngân hàng khá đuối và chịu sức ép gia tăng về cuối phiên khiến chỉ số đã chạm sát 1900 điểm rồi lại tụt xuống. Nếu nhóm dẫn dắt vẫn không có sự đồng thuận thì vùng cản lịch sử vẫn sẽ khó vượt.
Tỷ lệ tăng/giảm ở cổ phiếu trong VNI hôm nay là 0,65/1. Như
vậy 3 phiên cuối tuần số cổ phiếu điều chỉnh giảm đã nhiều hơn số tăng. Thống kê
trong 3 phiên này có khoảng 19% cổ phiếu điều chỉnh từ 2% trở lên, trong đó riêng
phiên này tới gần 100 mã giảm quá 1%. Như vậy mức độ điều chỉnh ngắn hạn đã rộng
hơn, hứa hẹn hấp dẫn dòng tiền quay lại bắt đáy nhiệt tình hơn.
Áp lực bán hạ giá phiên này cũng khá mạnh, nhất là buổi chiều
và có lúc VNI giảm sâu nhất 0,87% ngay 15 phút đầu tiên. Đó là thời điểm cả VIC
lẫn VHM đều bị ép xuống, trong đó VHM giảm tới 2,79% còn VIC đỏ nhẹ 0,53%. Tuy
nhiên nhịp rung này lại không đồng đều, ví dụ các cổ phiếu ngân hàng dao động rất
ít cùng thời điểm, chỉ có về cuối phiên TCB, BID, VPB, STB, MBB mới trượt giảm
rõ ràng.
Với mức giảm quanh 2% ở tỷ lệ khá thấp như mới nói ở trên
(chưa tới 30 mã giảm quá 3%), nhịp chỉnh này vẫn ở biên độ thông thường. Hoạt động
trading ở ngưỡng này có thể sẽ sôi động dần lên. Hôm nay thanh khoản khớp lệnh
hai sàn đã tăng gần 12% so với hôm qua, đạt trên 29,4k tỷ chưa tính thỏa thuận.
Kỳ vọng thanh khoản sẽ quay lại ngưỡng trên 30k tỷ bất kể là giá tăng hay giảm –
mà giảm thì tốt hơn – sẽ xác nhận dòng tiền ngắn hạn quay lại mua.
Cũng cần nhấn mạnh lại rằng việc VNI chạm vào vùng đỉnh 1900
điểm không có nghĩa là cổ phiếu cũng quay lại vùng đỉnh của nó. Rất nhiều mã mới
khởi động, thậm chí còn chưa thoát khỏi biên độ tích lũy trong 2 tuần nay nên
nhu cầu bán được trông đợi là không cao. Để kiểm chứng điều này tốt nhất là khi
thị trường giảm đồng loạt hoặc VNI xuất hiện dao động biên độ lớn do trụ.
Vẫn giữ quan điểm nhịp lùi ngắn hạn hiện tại không phù hợp với
số đông, trading không dễ với các cổ phiếu có sự chú ý của dòng tiền. Nếu danh
mục đã được lựa chọn và ổn định về phân bổ tỷ trọng thì không nhất thiết phải cố
gắng “vắt” ra 1-2% lợi nhuận. Tuy nhiên nếu muốn tái cơ cấu lại, tăng tỷ trọng
ngành này, giảm tỷ trọng ngành kia hoặc cơ cấu lại toàn bộ ngành thì vẫn có thể
giao dịch.
Thị trường phái sinh hôm nay mở rộng chiết khấu và khá bất lợi
cho Short. Khi không có khoảng mở biên độ dự kiến nào mà mức dao động quanh 10 điểm,
lại bị thiệt 5-6 điểm thì không nên giao dịch.
VN30 đóng cửa tại 2061.75, ngay tại một mốc. Cản gần nhất
phiên tới là 2071; 2085; 2097; 2104; 2113; 2127. Hỗ trợ 2051; 2040; 2031; 2025;
2014.
