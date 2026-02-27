Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh giữ chức Bí thư Đảng ủy Liên hiệp hội nhiệm kỳ 2025-2030
Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp hội) nhiệm kỳ 2025-2030.
Sáng 27/2, tại Hà Nội, Đảng ủy Liên hiệp các hội Khoa học và
Kỹ thuật Việt Nam (Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương) tổ chức Hội
nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể
Trung ương về công tác cán bộ.
Theo đó, Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh, Bí thư Đảng ủy, Chủ
tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam được chỉ định tham gia Ban Chấp
hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Bí thư Đảng ủy Liên hiệp các hội Khoa học
và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp hội) nhiệm kỳ 2025-2030.
Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Phi Long, Ủy viên Trung
ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương cho biết
với 40 năm công tác tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; trong đó
có 18 năm đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Viện, Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh được
đánh giá là cán bộ có bề dày kinh nghiệm, am hiểu sâu sắc hoạt động khoa học và
công nghệ, có uy tín trong giới trí thức.
Ông Nguyễn Phi Long kỳ vọng trên cương vị mới, Giáo sư, Viện
sĩ Châu Văn Minh sẽ tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm thực tiễn, cùng tập
thể lãnh đạo Liên hiệp hội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển
mới. Trong thời gian tới, khi tổ chức Đại hội, Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh sẽ
được giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch Liên hiệp hội theo quy định.
Ông Nguyễn Phi Long đề nghị thời gian tới, Đảng ủy và Ban
Thường vụ Liên hiệp hội cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm
vụ trọng tâm.
Theo đó, hoàn thiện quy chế và kiện toàn tổ chức bộ máy của
Liên hiệp hội, Đảng ủy Liên hiệp hội trên cơ sở mô hình tổ chức mới đã được sắp
xếp từ năm 2025; xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng
toàn quốc lần thứ XIV với tinh thần đổi mới, sáng tạo;
Khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện Kết luận số
230-KL/TW, ngày 5/1/2026 về Đề án sắp xếp, tinh gọn các hội quần chúng do Đảng,
Nhà nước giao nhiệm vụ bảo đảm đồng bộ, chặt chẽ, phù hợp thực tiễn; góp phần
nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống hội trong tình hình mới.
Cùng với đó, tiếp tục quan tâm đào tạo bồi dưỡng, phát triển
tổ chức hội, hội viên và quan tâm chăm lo đến đội ngũ cán bộ chuyên trách của Đảng
ủy và của Liên hiệp hội đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.
Phát biểu nhận nhiệm vụ, Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh bày
tỏ vinh dự khi được lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương tin tưởng
giao trọng trách; đồng thời ý thức sâu sắc trách nhiệm trước Ban Chấp hành, Ban
Thường vụ Đảng ủy Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.
Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh đánh giá truyền thống hơn 40
năm xây dựng và phát triển của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
là nền tảng vững chắc để toàn thể cán bộ tiếp bước với khát vọng mới; đóng góp
ngày càng nhiều hơn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh khẳng định sẽ cùng tập thể
lãnh đạo và toàn thể cán bộ, viên chức Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật
Việt Nam đoàn kết, xây dựng Đảng bộ liên hiệp trong sạch, vững mạnh, hoàn thành
tốt các nhiệm vụ mà Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương giao phó.
Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh sinh năm 1961, quê quán tại
thành phố Huế. Ông là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực hóa sinh các hợp chất
thiên nhiên với gần 500 công trình khoa học, công bố hơn 40 sáng chế và giải
pháp hữu ích.
Từ năm 1985-2007, Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh làm việc tại
Viện Hóa học các Hợp chất thiên nhiên, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam (nay
là Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam). Năm 2007, ông được bổ nhiệm giữ
chức Phó Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Từ năm 2008 đến nay, ông giữ cương vị Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Ông là Ủy viên Ban Chấp hành Trung
ương Đảng các khóa: XI, XII, XIII, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ khóa
I.
Trên cương vị Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt
Nam, ông đã lãnh đạo triển khai nhiều chương trình khoa học, công nghệ trọng điểm
quốc gia như: Chương trình Tây Nguyên 3, chương trình phát triển vệ tinh quan
sát Trái đất của Việt Nam, hệ thống bảo tàng thiên nhiên quốc gia, dự án phát
triển Trường đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH).
