Thứ Sáu, 27/02/2026

Trang chủ Tiêu điểm

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương xử lý nhà, đất dôi dư, tránh lãng phí

Hà Lê

27/02/2026, 09:37

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương đẩy nhanh sắp xếp, xử lý, khai thác tài sản công sau sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, bảo đảm sử dụng hiệu quả, không để thất thoát, lãng phí.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả sắp xếp, xử lý, khai thác tài sản công sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính các cấp, tránh thất thoát, lãng phí. Ảnh: VGP
Nâng cao hiệu lực, hiệu quả sắp xếp, xử lý, khai thác tài sản công sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính các cấp, tránh thất thoát, lãng phí. Ảnh: VGP

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 19/CĐ-TTg yêu cầu các bộ, ngành, địa phương đẩy nhanh sắp xếp, xử lý và khai thác tài sản công, bảo đảm sử dụng hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí sau sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính.

Công điện nêu rõ việc tiếp tục thực hiện nghiêm các kết luận, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Đảng ủy Chính phủ nhằm nâng cao hiệu lực quản lý tài sản công trong bối cảnh sắp xếp lại hệ thống cơ quan nhà nước các cấp.

Thủ tướng yêu cầu bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ khẩn trương hoàn thành việc xử lý, đưa vào khai thác, sử dụng các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy; không để tài sản hư hỏng, xuống cấp.

Trường hợp không còn nhu cầu sử dụng, các cơ sở này phải được chuyển giao về địa phương quản lý, xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Đối với các cơ sở nhà, đất đang thực hiện tạm bàn giao, tiếp nhận trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, các cơ quan liên quan phải hoàn thiện thủ tục, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định giao, điều chuyển hoặc chuyển giao tài sản trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày tạm bàn giao.

Các trụ sở tiếp tục được sử dụng hoặc được giao, điều chuyển làm trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp phải được rà soát, bảo đảm phù hợp với tiêu chuẩn, định mức. Phần diện tích vượt tiêu chuẩn (nếu có) phải được báo cáo để điều chuyển cho đơn vị khác hoặc xử lý theo hướng tiết kiệm, hiệu quả.

Song song đó, Thủ tướng yêu cầu tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm trong bố trí, sắp xếp, khai thác trụ sở và tài sản công, không để xảy ra thất thoát, lãng phí.

Đối với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Công điện yêu cầu tiếp tục rà soát, ban hành kịp thời các văn bản thuộc thẩm quyền để triển khai đầy đủ các quy định của Trung ương, nhất là các quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công và tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư.

Các địa phương phải tổ chức sắp xếp, xử lý nhà, đất, tài sản công khi sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập đúng quy định pháp luật và hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Với các cơ sở đã chuyển đổi công năng trước khi điều chỉnh quy hoạch, địa phương phải kịp thời cập nhật, điều chỉnh quy hoạch tỉnh, quy hoạch sử dụng đất và các quy hoạch liên quan.

Thủ tướng cũng yêu cầu các địa phương khẩn trương lập phương án khai thác, xử lý đối với các cơ sở nhà, đất đã được thu hồi, chuyển giao về địa phương quản lý; sớm đưa tài sản vào khai thác hoặc xử lý dứt điểm theo phương án được phê duyệt.

Việc quản lý, khai thác nhà, đất dôi dư có thể được giao cho đơn vị sự nghiệp công lập hoặc doanh nghiệp do địa phương nắm giữ 100% vốn điều lệ theo đúng thẩm quyền.

Bên cạnh đó, các địa phương tiếp tục rà soát việc quản lý, sử dụng xe ô tô, máy móc, thiết bị theo tiêu chuẩn, định mức; kịp thời điều chuyển tài sản còn sử dụng được, thanh lý tài sản không còn giá trị sử dụng, đồng thời bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất cho mô hình tổ chức bộ máy mới, đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số.

Theo Công điện, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc việc triển khai và xử lý các vướng mắc phát sinh. Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

