Đầu tư

Hoàn thành sân bay Long Thành giai đoạn 1 trong nửa đầu 2026

Minh Kiệt

27/02/2026, 14:54

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo các bộ, cơ quan, đặc biệt là Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), khẩn trương hoàn thành Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 trong nửa đầu năm 2026...

Công trường thi công cảng HKQT Long Thành
Công trường thi công cảng HKQT Long Thành

Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 89/TB-VPCP ngày 26/2/2026 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo, tại Phiên họp lần thứ 23 Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải...

Văn bản nêu rõ, đối với các dự án đường bộ cao tốc đã thông xe kỹ thuật dịp 19/12/2025, TP.HCM và các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Tuyên Quang, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Đồng Nai, Đồng Tháp, Cần Thơ, An Giang, Tây Ninh xác định việc hoàn thành dự án là nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Chỉ đạo chủ đầu tư, nhà thầu huy động tối đa nguồn lực, tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp”, hoàn thành sớm nhất các hạng mục còn lại.

Bộ Xây dựng được giao chỉ đạo các chủ đầu tư, nhà thầu hoàn thiện đồng bộ các hạng mục đường gom, trạm dừng nghỉ, trạm thu phí, hệ thống kiểm soát tải trọng, ITS tại các dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông và các tuyến đã thông xe kỹ thuật, bảo đảm điều kiện khai thác.

Đối với Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, các bộ, cơ quan, đặc biệt là Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), khẩn trương rà soát khối lượng còn lại, xây dựng kế hoạch chi tiết, tổ chức thi công khoa học, bảo đảm hoàn thành trong nửa đầu năm 2026. Chịu trách nhiệm trước Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và nhân dân về tiến độ, chất lượng, an toàn dự án; xử lý nghiêm sai phạm theo quy định pháp luật, không để ách tắc trong quá trình triển khai.

Đối với các công trình phục vụ APEC, Thủ tướng yêu cầu TP.Hà Nội và tỉnh Bắc Ninh hoàn thành phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đường nối sân bay Gia Bình trong tháng 2/2026. Bộ Công an, Bộ Xây dựng chỉ đạo nhà đầu tư hoàn tất thủ tục phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án sân bay Gia Bình trong tháng 2/2026.

Tỉnh An Giang được yêu cầu kiểm soát chặt chất lượng, an toàn lao động, đẩy nhanh tiến độ dự án mở rộng, nâng cấp Cảng hàng không Phú Quốc.

TP.Hà Nội và các tỉnh Bắc Ninh, An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long thực hiện cơ chế đặc thù cấp phép khai thác, nâng công suất mỏ vật liệu xây dựng thông thường để bảo đảm nguồn vật liệu cho các dự án Vành đai 4 vùng Thủ đô, cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng và Mỹ Thuận – Cần Thơ. TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh Đồng Nai, An Giang, Vĩnh Long tiếp tục ưu tiên hỗ trợ nguồn đá cho các dự án dự kiến hoàn thành năm 2026.

Bộ Xây dựng chỉ đạo tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp” tại các dự án đã thông xe kỹ thuật; tiếp tục đôn đốc tiến độ các dự án còn lại. Các địa phương rà soát tiến độ, chủ động nguồn vật liệu, bù lại phần chậm do yếu tố thời tiết.

UBND các tỉnh có dự án cao tốc đi qua phối hợp Bộ Công an bảo đảm an ninh, an toàn công trình; xử lý nghiêm hành vi trộm cắp tài sản tại công trường.

Đối với các dự án cảng biển như Cái Mép – Thị Vải, Lạch Huyện, Liên Chiểu, các địa phương đẩy nhanh giải phóng mặt bằng. Các dự án cải tạo, mở rộng sân bay Quảng Trị, Phù Cát, Côn Đảo, Thổ Chu được yêu cầu triển khai bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn bay.

Thủ tướng: Phải hoàn thành báo cáo khả thi dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam trong Quý 4/2026

09:55, 01/02/2026

Thủ tướng: Phải hoàn thành báo cáo khả thi dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam trong Quý 4/2026

Thủ tướng: Triển khai quyết liệt các dự án giao thông trọng điểm ngay từ đầu nhiệm kỳ

15:28, 30/01/2026

Thủ tướng: Triển khai quyết liệt các dự án giao thông trọng điểm ngay từ đầu nhiệm kỳ

Thủ tướng kiểm tra, đôn đốc tiến độ các dự án phục vụ APEC tại Phú Quốc

11:24, 29/01/2026

Thủ tướng kiểm tra, đôn đốc tiến độ các dự án phục vụ APEC tại Phú Quốc

cao tốc Bắc - Nam đầu tư hạ tầng - giao thông sân bay Long Thành thủ tướng

Đọc thêm

Nghệ An: Từ cao tốc đến cảng biển, các dự án trọng điểm chạy đua với thời gian

Nghệ An: Từ cao tốc đến cảng biển, các dự án trọng điểm chạy đua với thời gian

Từ đường bộ cao tốc, cảng biển đến các dự án đô thị và năng lượng, Nghệ An đang bước vào giai đoạn tăng tốc thi công. Áp lực về thời gian đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, trong đó công tác bồi thường, tái định cư được xác định là khâu then chốt.

Cà Mau: Đề xuất đầu tư hơn 5.400 tỷ đồng nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh đoạn Năm Căn - Đất Mũi

Cà Mau: Đề xuất đầu tư hơn 5.400 tỷ đồng nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh đoạn Năm Căn - Đất Mũi

Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh đề xuất đầu tư hơn 5.400 tỷ đồng để nâng cấp, mở rộng đoạn Năm Căn - Đất Mũi dài gần 58,5 km, nhằm hoàn thiện hạ tầng giao thông và nâng cao năng lực khai thác tuyến...

Thanh Hóa: Triển khai thi công tuyến đường dài gần 12km nối ngã ba Voi với Sầm Sơn

Thanh Hóa: Triển khai thi công tuyến đường dài gần 12km nối ngã ba Voi với Sầm Sơn

Tuyến đường dài 11,74 km nối ngã ba Voi với Sầm Sơn chính thức được ra quân thi công đầu năm Bính Ngọ 2026, kỳ vọng giảm áp lực cho Quốc lộ 47, Đại lộ Nam Sông Mã và mở rộng không gian phát triển đô thị ven biển Thanh Hóa.

Đề xuất mở rộng cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng lên 6 làn xe từ năm 2027

Đề xuất mở rộng cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng lên 6 làn xe từ năm 2027

TP. Cần Thơ và tỉnh An Giang đề xuất đầu tư gần 30.000 tỷ đồng để mở rộng cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng lên quy mô 6 làn xe, nhằm bảo đảm khai thác đồng bộ và đáp ứng nhu cầu vận tải trong giai đoạn tới...

5 tuyến cao tốc của VEC phục vụ 2,68 triệu lượt xe dịp Tết, tăng gần 19%

5 tuyến cao tốc của VEC phục vụ 2,68 triệu lượt xe dịp Tết, tăng gần 19%

Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, 5 tuyến cao tốc do VEC quản lý khai thác đã phục vụ khoảng 2,68 triệu lượt phương tiện, tăng 18,68% so với cùng kỳ năm trước, ghi nhận nhiều mốc lưu lượng kỷ lục mới...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Mỹ thâm hụt thương mại hàng hóa với những nền kinh tế nào nhiều nhất năm 2025?

Thế giới

Mỹ thâm hụt thương mại hàng hóa với những nền kinh tế nào nhiều nhất năm 2025?

[Phóng sự ảnh]: Người dân xếp hàng sớm mua vàng ngày vía Thần tài

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh]: Người dân xếp hàng sớm mua vàng ngày vía Thần tài

Xây dựng “phòng tuyến kép” cho không gian số

eMagazine

Xây dựng “phòng tuyến kép” cho không gian số

1

Doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh cần tuyển gần 60.000 việc làm sau Tết

Dân sinh

2

TP. Hồ Chí Minh tăng cường quản lý nhà đất tại doanh nghiệp Nhà nước

Bất động sản

3

Giá vàng trong nước đi ngang sau ngày Vía Thần tài

Tài chính

4

Giá bán USD tại các ngân hàng thấp hơn ngưỡng trần 30-60 VND/USD

Tài chính

5

Thị trường tiếp tục “xanh vỏ”, tiền dịch chuyển sang cổ phiếu vừa và nhỏ

Chứng khoán

