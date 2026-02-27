Hoàn thành sân bay Long Thành giai đoạn 1 trong nửa đầu 2026

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo các bộ, cơ quan, đặc biệt là Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), khẩn trương hoàn thành Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 trong nửa đầu năm 2026...

Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 89/TB-VPCP ngày 26/2/2026 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo, tại Phiên họp lần thứ 23 Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải...

Văn bản nêu rõ, đối với các dự án đường bộ cao tốc đã thông xe kỹ thuật dịp 19/12/2025, TP.HCM và các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Tuyên Quang, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Đồng Nai, Đồng Tháp, Cần Thơ, An Giang, Tây Ninh xác định việc hoàn thành dự án là nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Chỉ đạo chủ đầu tư, nhà thầu huy động tối đa nguồn lực, tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp”, hoàn thành sớm nhất các hạng mục còn lại.

Bộ Xây dựng được giao chỉ đạo các chủ đầu tư, nhà thầu hoàn thiện đồng bộ các hạng mục đường gom, trạm dừng nghỉ, trạm thu phí, hệ thống kiểm soát tải trọng, ITS tại các dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông và các tuyến đã thông xe kỹ thuật, bảo đảm điều kiện khai thác.

Đối với Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, các bộ, cơ quan, đặc biệt là Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), khẩn trương rà soát khối lượng còn lại, xây dựng kế hoạch chi tiết, tổ chức thi công khoa học, bảo đảm hoàn thành trong nửa đầu năm 2026. Chịu trách nhiệm trước Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và nhân dân về tiến độ, chất lượng, an toàn dự án; xử lý nghiêm sai phạm theo quy định pháp luật, không để ách tắc trong quá trình triển khai.

Đối với các công trình phục vụ APEC, Thủ tướng yêu cầu TP.Hà Nội và tỉnh Bắc Ninh hoàn thành phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đường nối sân bay Gia Bình trong tháng 2/2026. Bộ Công an, Bộ Xây dựng chỉ đạo nhà đầu tư hoàn tất thủ tục phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án sân bay Gia Bình trong tháng 2/2026.

Tỉnh An Giang được yêu cầu kiểm soát chặt chất lượng, an toàn lao động, đẩy nhanh tiến độ dự án mở rộng, nâng cấp Cảng hàng không Phú Quốc.

TP.Hà Nội và các tỉnh Bắc Ninh, An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long thực hiện cơ chế đặc thù cấp phép khai thác, nâng công suất mỏ vật liệu xây dựng thông thường để bảo đảm nguồn vật liệu cho các dự án Vành đai 4 vùng Thủ đô, cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng và Mỹ Thuận – Cần Thơ. TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh Đồng Nai, An Giang, Vĩnh Long tiếp tục ưu tiên hỗ trợ nguồn đá cho các dự án dự kiến hoàn thành năm 2026.

Bộ Xây dựng chỉ đạo tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp” tại các dự án đã thông xe kỹ thuật; tiếp tục đôn đốc tiến độ các dự án còn lại. Các địa phương rà soát tiến độ, chủ động nguồn vật liệu, bù lại phần chậm do yếu tố thời tiết.

UBND các tỉnh có dự án cao tốc đi qua phối hợp Bộ Công an bảo đảm an ninh, an toàn công trình; xử lý nghiêm hành vi trộm cắp tài sản tại công trường.

Đối với các dự án cảng biển như Cái Mép – Thị Vải, Lạch Huyện, Liên Chiểu, các địa phương đẩy nhanh giải phóng mặt bằng. Các dự án cải tạo, mở rộng sân bay Quảng Trị, Phù Cát, Côn Đảo, Thổ Chu được yêu cầu triển khai bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn bay.