Trang chủ Chứng khoán

VIC giữ sắc xanh cho VN-Index, cổ phiếu tầm trung bùng nổ, dầu khí là tâm điểm

Kim Phong

27/02/2026, 15:47

Tuy chỉ 4/10 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất của VN-Index còn giữ được sắc xanh lúc đóng cửa, nhưng chỉ riêng VIC đã là một đảm bảo. Trụ này đỡ 5 điểm trong khi tổng mức tăng của chỉ số là chưa tới 1 điểm.

VN-Index chững đà tăng khi tiến vào vùng 1900 điểm.
VN-Index chững đà tăng khi tiến vào vùng 1900 điểm.

VN-Index từ khoảng 2h chiều đã rơi hẳn xuống vùng đỏ nhưng đợt ATC đã kịp thời “sửa sai”. Chỉ số tăng vừa đủ 0,04% dù độ rộng khá tệ với 132 mã tăng/202 mã giảm. Về mặt tỷ lệ tăng/giảm, phiên chiều nay không kém hơn buổi sáng (113 mã tăng/197 mã giảm) nhưng mức độ cải thiện giá là rất ít. Số cổ phiếu giảm vượt 1% vẫn là 93 mã nhưng số cổ phiếu xuất hiện thanh khoản cao vượt trăm tỷ đồng tăng từ 10 mã lên 22 mã.

Nói cách khác, áp lực bán hạ giá trong buổi chiều đã gia tăng dù tổng thể thanh khoản sàn HoSE chỉ tăng 4,2% so với phiên sáng. Thống kê rổ VN30 cũng rất rõ ràng: Có 19 cổ phiếu tụt giá so với phiên sáng, chỉ 10 mã cải thiện. Ngay cả VIC – trụ đỡ chính của VN-Index cuối phiên – cũng đã suy yếu khoảng 1,38% so với giá chốt buổi sáng. Nhóm ngân hàng hầu hết cũng kém hơn, ngay cả VPB cũng đánh mất gần hết biên độ, chỉ còn tăng 0,17% lúc đóng cửa dù buổi sáng rất mạnh, tăng 1,56%. TPB cũng từ mức tăng 1,09% co lại còn 0,27%. BID, HDB, MBB, SSB, STB, TCB, VCB, VIB cũng trượt sâu hơn xuống vùng đỏ.

Hỗ trợ VIC chiều nay là nhóm dầu khí lớn, tiêu biểu là GAS và BSR. GAS không quá mạnh nhưng buổi sáng đã có một nhịp ép rất đáng kể và chỉ tăng yếu 0,19%. Chiều nay GAS có lực cầu khá tốt, giá tăng thêm 1,6% và đóng cửa trên tham chiếu 1,79%. BSR cũng cải thiện 1,13% và chốt tăng 4%. Nhìn chung tổng thể nhóm dầu khí cuối phiên mạnh, đa số tăng tốt như PVD tăng 3,21%, PVT tăng 6,89%, PTV tăng 14,63%, OIL tăng 12,28%, PVC tăng 8,97%, PVO tăng 7,58%, PVB tăng 4,74%, PVS tăng 2,38%... Dù vậy nhóm này mang tính cá biệt và ít ảnh hưởng đến thị trường. Thậm chí GAS và BSR lớn nhất cũng chỉ đem về hơn 2 điểm cho VN-Index.

Ngoài dầu khí, nhóm cổ phiếu tầm trung cũng có nhiều mã thu hút dòng tiền khá ấn tượng trong bối cảnh sắc đỏ lan tràn: DPM tăng 4,15%, DCM 6,31%, PC1 tăng 6,91%, GMD tăng 3,69%, POW tăng 2,84%, VCK tăng 3,01%, VSC tăng 3,19%, VCI tăng 3,63%, GEE tăng 4,21%, HAH tăng 2,28%, PET tăng 6,87%... đều là các cổ phiếu đạt thanh khoản cỡ trăm tỷ đồng trở lên.

VIC và một số cổ phiếu dầu khí nâng đỡ VN-Index tốt hôm nay.
VIC và một số cổ phiếu dầu khí nâng đỡ VN-Index tốt hôm nay.

Với dòng tiền tập trung khá lớn, nhóm cổ phiếu tăng tốt nhất thị trường hôm nay tuy số lượng ít (73 mã tăng từ 1% trở lên) nhưng cũng đóng góp gần 34% tổng giá trị khớp lệnh cả sàn HoSE. Đây là sự tương phản khá rõ khi nhìn vào nhóm giảm sâu nhất (từ 1% trở lên) có tới 93 mã nhưng cũng chỉ chiếm 33% thanh khoản sàn.

Các cổ phiếu giảm giá chịu sức ép lớn nhất vẫn là blue-chips, bao gồm nhiều cổ phiếu ngân hàng. HPG giao dịch đặc biệt lớn với 1.372,2 tỷ đồng, giá giảm2,04% và VNM khoảng 921,1 tỷ, giá giảm 3,4%. Hai cổ phiếu này chịu sức ép rất lớn, trong đó khối ngoại xả tầm 35% tổng thanh khoản VNM, giá trị ròng đạt 243 tỷ đồng. HPG lại do nhà đầu tư trong nước bán là chính, khối ngoại thậm chí mua ròng 127 tỷ. Những cổ phiếu giao dịch cỡ trăm tỷ với mức giảm đáng chú ý khác là DXG giảm 4,13%, PDR giảm 2,96%, CII giảm 2,75%, DIG giảm 2,61%, DGW giảm 3,4%, TCH giảm 3,8%, KDH giảm 2,68%.

Một tín hiệu tốt từ khối ngoại là quy mô mua vào đã cải thiện nhiều trong phiên chiều. Cụ thể, khối này giải ngân mới 2.816 tỷ đồng, tăng 96% so với phiên sáng. Giá trị ròng đảo ngược thành mua với 681,7 tỷ trong khi buổi sáng bán ròng 499,6 tỷ. Ngoài VNM bị xả lớn nhất, thêm VCB -162,7 tỷ, FRT -108,1 tỷ, DXG -107,3 tỷ. Phía mua ròng ngoài HPG có FPT +220 tỷ, GMD +205,7 tỷ, MWG +158,4 tỷ, VPB +151,5 tỷ, PNJ +150,7 tỷ, VHM +110 tỷ.

Thị trường tiếp tục “xanh vỏ”, tiền dịch chuyển sang cổ phiếu vừa và nhỏ

cổ phiếu dầu khí cổ phiếu hpg cổ phiếu ngân hàng nhận định chứng khoán thị trường chứng khoán Việt Nam VN-Index 1900 điểm

Số cổ phiếu giảm giá nhiều gần gấp đôi số tăng không ngăn cản được VN-Index tăng trong phiên sáng nay. Chỉ riêng VIC tăng mạnh 3,26% lên sát đỉnh cao lịch sử cũng đủ đảm bảo cho điểm số xanh.

