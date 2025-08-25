Ông Trần Lưu Quang giữ chức Bí thư Thành ủy TP HCM
Hà Lê
25/08/2025, 09:10
Sáng 25-8, Thành ủy TP HCM tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.
Dự hội nghị có ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM.
Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương thôi giữ chức Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương và các chức danh có liên quan, điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy TP HCM nhiệm kỳ 2020-2025.c
Ông Trần Lưu Quang sinh năm 1967. Quê tỉnh Tây Ninh. Ông có trình độ chuyên môn là Thạc sĩ Quản lý công, Kỹ sư cơ khí. Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân.
Trước khi giữ chức Bí thư Thành ủy TP HCM, ông Trần Lưu Quang từng đảm nhận nhiều chức vụ quan trọng từ địa phương đến Trung ương: Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM, Bí thư Thành ủy Hải Phòng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Kinh tế Trung ương (từ tháng 2-2025 đổi tên thành Ban Chính sách, chiến lược Trung ương)...
Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho biết ông Trần Lưu Quang là cán bộ đã trải qua nhiều vị trí công tác từ địa phương đến Trung ương. Ông Trần Lưu Quang là cán bộ có năng lực, kinh nghiệm trong xây dựng Đảng, quản lý nhà nước, sâu sát với cơ sở.
Theo đánh giá của ông Trần Cẩm Tú trên các cương vị công tác luôn có những đóng góp quan trọng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Việc ông Trần Lưu Quang giữ chức Bí thư Thành ủy TP HCM thể hiện sự tin tưởng, ghi nhận của Bộ Chính trị với ông Trần Lưu Quang.
Ông Trần Cẩm Tú tin tưởng với kinh nghiệm phong phú trong quá trình công tác, ông Trần Lưu Quang sẽ tiếp nối vững vàng nhiệm vụ của Bí thư Thành ủy TP HCM, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng thời, đề nghị TP HCM tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, đưa TP HCM phát triển hơn nữa.
Tóm tắt quá trình công tác của ông Trần Lưu Quang:
Tháng 1-2011, tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng;
Từ tháng 7-2015 đến 2-2019: Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng (tháng 1-2016);
Từ tháng 2-2019 đến 4-2021: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM. Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được bầu làm Ủy viên Trung ương Đảng (tháng 1-2021);
Từ tháng 5-2021 đến 1-2023: Bí thư Thành ủy Hải Phòng;
Từ tháng 1-2023 đến 8-2024: Phó Thủ tướng Chính phủ;
Từ tháng 8-2024 đến nay: Trưởng ban Kinh tế Trung ương (từ tháng 2-2025 đổi tên thành Ban Chính sách, chiến lược Trung ương);
Tháng 1-2025: được bầu làm Ủy viên Ban Bí thư khóa XIII.
