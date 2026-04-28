PC1 bị nhắc nhở vì chậm công bố Nghị quyết Đại hội cổ đông 2026

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM nhắc nhở chậm công bố thông tin Nghị quyết, Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 (mã PC1-HOSE).

Cụ thể: ngày 31/03/2026, HOSE đã nhận được công bố thông tin của PCI về tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 có thời gian tổ chức là ngày 22/04/2026.

Được biết, công ty đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2026 vào ngày 22/4 vừa qua, với tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và thông qua người được ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội là 81 người, đại diện cho 215.638.849 cổ phần, tương ứng 215.638.849 phiếu biểu quyết, chiếm 52,43% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết (căn cứ theo Danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 chốt ngày 16/03/2026 do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam lập). Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn PCI, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty đảm bảo đủ điều kiện tiến hành.

Căn cứ điểm b khoản 3 Điều 10 và điểm c khoản 1 Điều 11 Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán quy định: Công ty đại chúng phải công bố thông tin bất thường trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi thông qua quyết định của ĐHĐCĐ thường niên. Tài liệu công bố bao gồm: Biên bản họp, nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên và tài liệu kèm theo trong biên bản, nghị quyết.

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 68/2024/TT-BTC ngày 18/09/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch chứng khoán; bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán; hoạt động của Công ty chứng khoán và công bố thông tin trên thị trường chứng khoán: ‘Tổ chức niêm yết, công ty đại chúng quy mô lớn công bố thông tin định kỳ đồng thời bằng tiếng Anh, kể từ ngày 01/01/2025 ”.

Đến thời điểm hiện nay đã quá thời hạn công bố thông tin, HOSE cho biết vẫn chưa nhận được Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2026 tổ chức vào ngày 22/04/2026 của Công ty cổ phần Tập đoàn PC1 theo quy định.

Do đó, HOSE nhắc nhở công ty nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ báo cáo và Công bố thông tin theo đúng quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán để đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

Theo báo cáo của ĐHĐCĐ thường niên 2026, PC1 tái khẳng định chiến lược tăng trưởng đa trụ cột; phát hành quyền mua hỗ trợ tốc độ tăng trưởng lợi nhuận kép khoảng 30%.

Cụ thể: tại ĐHCĐ năm 2026, ban lãnh đạo của CTCP Tập Đoàn PC1 (PC1) đã tái khẳng định bốn trụ cột tăng trưởng cốt lõi: (1) hoạt động phát điện, (2) tổng thầu EPC điện (mở rộng ra thị trường nước ngoài và vượt ra ngoài phạm vi điện truyền thống), (3) khu công nghiệp xanh/mảng Bất động sản nhà ở có tính thanh khoản cao, và (4) khoáng sản. Công ty đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng doanh thu kép (CAGR) 5 năm đạt 15–18% và CAGR lợi nhuận đạt khoảng 30%, hỗ trợ tích cực cho dự báo CAGR EPS giai đoạn 2026–2028 đạt khoảng 35% của VCSC.

VCSC nhận thấy tiềm năng điều chỉnh tăng nhẹ đối với dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số năm 2026 ở mức 1,2 nghìn tỷ đồng (+12% so với cùng kỳ năm trước) do lợi nhuận từ KCN Western Pacific và KCN Nomura 2 có thể cao hơn kỳ vọng, cùng với khoản lãi thoái vốn tại CTCP Đầu tư Bất động sản CT2, có khả năng bù đắp cho mức đóng góp yếu hơn từ mảng xây lắp điện, thủy điện và sản lượng niken, dù cần thêm đánh giá chi tiết. Ngoài ra, bản tin quý 4 của PC1 cho thấy tiềm năng điều chỉnh tăng dài hạn đến từ các KCN mới tại Vũng Tàu và Hải Phòng, cũng như mảng điện gió ngoài khơi của công ty.

VCSC hiện duy trì khuyến nghị "mua" đối với PC1 với mức giá mục tiêu là 30.500 đồng/cổ phiếu.

VCSC cho biết kế hoạch năm 2026 tương đối thận trọng: Doanh thu đạt 15,6 nghìn tỷ đồng (+19% so với cùng kỳ năm trước, đạt khoảng 103% dự báo năm 2026); lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số đạt 1,1 nghìn tỷ đồng (-23% so với cùng kỳ năm trước, đạt khoảng 69% dự báo năm 2026). PC1 đã đạt 149% kế hoạch lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số trong hai năm qua và xác nhận khả năng KQKD thực tế năm 2026 có thể vượt mức kế hoạch.

Về kết quả sơ bộ quý 1/2026: PC1 ghi nhận doanh thu đạt 2,3 nghìn tỷ đồng (+26% so với cùng kỳ năm trước, đạt khoảng 15% dự báo năm 2026); lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số đạt 264 tỷ đồng (+82% so với cùng kỳ năm trước, đạt 17% dự báo năm 2026).

VCSC kỳ vọng lợi nhuận thực tế sẽ cao hơn nhờ doanh số bán hàng tại Tháp Vàng và ghi nhận thoái vốn CT2. Thông thường, quý 1 là mùa thấp điểm của mảng EPC. Cổ đông đã thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu mới trong năm 2026, tổng cộng lên đến 36% lượng cổ phiếu đang lưu hành hiện tại, bao gồm:

Cổ tức: Phát hành 61,7 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu 15%. Công ty cũng đặt mục tiêu cổ tức 15% cho năm 2026.

ESOP năm 2026: Tối đa 12,3 triệu cổ phiếu (khoảng 3% lượng cổ phiếu đang lưu hành); giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu.

Phát hành quyền mua: Tối đa 74 triệu cổ phiếu (khoảng 18% lượng cổ phiếu đang lưu hành), dự kiến thực hiện trong năm 2026. Giá chào bán cuối cùng do HĐQT quyết định nhưng không thấp hơn 20.000 đồng/cổ phiếu (so với giá hiện tại là 27.500 đồng/cổ phiếu) và không thấp hơn 80% giá đóng cửa bình quân 20 phiên liên tiếp trước ngày quyết định. PC1 đặt ra mục tiêu huy động 1,5 nghìn tỷ đồng. Cổ phiếu không được đăng ký mua hết sẽ được phân phối lại và chịu thời gian hạn chế chuyển nhượng một năm.

Sử dụng vốn huy động cho dự án thủy điện mới gồm Bảo Lạc A, Thượng Hà (125 tỷ đồng); Dự án điện mặt trời nổi Trung Thu (306 tỷ đồng); Dự án nhà ở Gia Lâm (120 tỷ đồng); và trả nợ cùng bổ sung vốn lưu động (930 tỷ đồng); Ban lãnh đạo nhấn mạnh nhu cầu vốn cho các mảng thâm dụng vốn với thời gian tạo dòng tiền dài (mảng KCN cần khoảng 3 nghìn tỷ đồng bao gồm góp vốn chủ sở hữu vào Western Pacific, mảng Bất động sản nhà ở, và kế hoạch mở rộng công suất thêm 400–500 MW trong 5 năm tới).

Mảng xây lắp điện:

Hợp đồng tồn đọng: Khoảng 7 nghìn tỷ đồng (giảm từ mức khoảng 8 nghìn tỷ đồng vào cuối năm 2025 sau khi đã ghi nhận doanh thu quý 1/2026). Yếu tố hỗ trợ tăng trưởng chính là điện mặt trời nổi, điện gió gần bờ và hệ thống lưu trữ năng lượng (BESS); Biên lợi nhuận gộp dự kiến sẽ bình thường hóa ở mức thấp hơn mức đỉnh năm 2025 (11,4%) do chi phí đầu vào và logistics tăng cao. Biên lợi nhuận ròng cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi lãi suất gia tăng.

Hợp đồng tồn động hiện tại bao gồm 50% từ EVN và 50% ngoài EVN, đủ để đảm bảo đạt kế hoạch doanh thu năm 2026.

EPC nước ngoài: Dự kiến đóng góp khoảng 1 nghìn tỷ đồng doanh thu trong năm 2026 (từ 58 MW điện gió tại Philippines), danh mục dự án phát triển tiềm năng đạt khoảng 300 MW; Định hướng phát triển dài hạn: Trở thành nhà thầu EPC khu vực (Châu Á - Thái Bình Dương) với 30–40% doanh thu/hợp đồng tồn đọng đến từ thị trường nước ngoài; có khả năng tham gia vào lĩnh vực điện hạt nhân với vai trò nhà thầu phụ (hiện chưa hợp tác với VinEnergo).

Mảng phát điện:

Mục tiêu doanh thu 2026: 1,7 nghìn tỷ đồng (-3% so với cùng kỳ năm trước), phản ánh khả năng ảnh hưởng của hiện tượng El Nino trong nửa cuối năm; Dự án điện mặt trời nổi Trung Thu dự kiến đi vào vận hành thương mại (COD) trong năm 2027 (sớm hơn so với dự báo của VCSC là năm 2028), cho thấy năng lực thực thi và sự cộng hưởng giữa mảng EPC - phát điện; Sẵn sàng nắm bắt các cơ hội M&A.

Mảng khu công nghiệp:

Western Pacific: Đã bán hết quỹ đất tại Yên Phong 2A và Yên Lệnh, tạo ra tiềm năng điều chỉnh tăng đối với dự báo năm 2026 của VCSC; Nomura 2: Đã ký Biên bản ghi nhớ (MoU) cho 25 ha (so với dự báo bàn giao 14 ha trong năm 2026 của VCSC); Mục tiêu doanh thu năm 2030: 6 nghìn tỷ đồng (gấp khoảng 9 lần năm 2025), cùng với việc mở rộng danh mục dự án phát triển tại Vũng Tàu và Hải Phòng.

Mảng Bất động sản nhà ở:

Tập trung vào phân khúc trung cấp và nhà ở xã hội có tính thanh khoản cao; Ưu tiên thu tiền, điều này giải thích cho việc biên LN gộp tại dự án Tháp Vàng thấp hơn so với các đối thủ cùng ngành; Chưa có kế hoạch M&A trong ngắn hạn.

Mảng niken:

Kế hoạch doanh thu năm 2026: 1,2 nghìn tỷ đồng (+5% so với cùng kỳ năm trước, đạt khoảng 76% dự báo của chúng tôi), qua đó cho thấy rủi ro điều chỉnh giảm nhẹ từ sản lượng và ban lãnh đạo kỳ vọng xu hướng giá bán trung bình sẽ tăng trong giai đoạn 2026–2028 nhờ nhu cầu thị trường ổn định.

Trước đó, HĐQT PC1 thông qua việc góp vốn thành lập CTCP Điện mặt trời Điện Biên. Theo đó, PC1 góp 27 tỷ với lý do là góp thực hiện quyền mua 2,7 triệu cổ phần phát hành theo hình thức chào bán cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ trong năm 2026.

Trong phiên ngày 23/4 vừa qua, giao dịch sốc nhất là PC1 khi trong giờ nghỉ trưa những thông tin đồn thổi lan truyền qua hội nhóm. Trong chưa đầy 10 phút khi thị trường mở cửa trở lại, PC1 đã bị xả xuống giá sàn còn 22.450 đồng/cổ phiếu, rơi về mức thấp nhất trong vòng 4 tháng. Theo đó, vốn hóa của PC1 giảm xuống còn khoảng 9.900 tỷ đồng.