Petrolimex bán toàn bộ cổ phiếu quỹ để tái cấu trúc tài chính

HĐQT Petrolimex thống nhất chủ trương bán toàn bộ số cổ phiếu quỹ hiện có của Tập đoàn là 23.285.846 cổ phiếu để đáp ứng điều kiện Công ty đại chúng theo quy định pháp luật hiện hành, đồng thời giúp tăng cường năng lực tài chính và cân đối nguồn vốn dài hạn của Tập đoàn.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (mã PLX-HOSE) thông báo Nghị quyết HĐQT về chủ trương bán cổ phiếu quỹ của Petrolimex.

Theo đó, HĐQT Petrolimex thống nhất chủ trương bán toàn bộ số cổ phiếu quỹ hiện có của Tập đoàn là 23.285.846 cổ phiếu để đáp ứng điều kiện Công ty đại chúng theo quy định pháp luật hiện hành, đồng thời giúp tăng cường năng lực tài chính và cân đối nguồn vốn dài hạn của Tập đoàn.

Đồng thời, Chủ tịch HĐQT được giao nhiệm vụ trực tiếp chỉ đạo và tổ chức thực hiện thương vụ này.

Mới đây, HĐQT PLX thông qua việc góp vốn thành lập Công ty cổ phần Hạ tầng Năng lượng Xanh Việt Nam. Theo đó, vốn điều lệ của công ty này là 100 tỷ đồng) - PLX góp 35 tỷ chiếm 35% tổng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Hạ tầng Năng lượng xanh Việt Nam. Công ty hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh chính: Dịch vụ sạc điện ô tô, đổi pin xe máy điện và hoạt động kinh doanh khác bổ trợ liên quan.

Trước đó, căn cứ danh sách chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 tại ngày đăng ký cuối cùng 25/03/2026 được lập bởi Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam. Theo đó, PLX có tổng cộng 43.266 cổ đông - trong đó số cổ đông nắm giữ cổ phiếu có quyền biểu quyết không phải cổ đông lớn là 43.264 cổ đông với tỷ lệ nắm giữ là 9,419%.

Như vậy, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 32 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung tại điểm a, khoản 11, Điều 1 Luật số 56/2024/QH15, cụ thể: không đảm bảo có tối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ.

Theo quy định tại khoản 2, Điều 38 Luật Chứng khoán (được sửa đổi, bổ sung): “Sau 01 năm kể từ ngày không còn đáp ứng quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 32 của Luật này mà công ty vẫn không đáp ứng được điều kiện là công ty đại chúng, công ty phải gửi hồ sơ hủy tư cách công ty đại chúng đến ủy ban Chứng khoán Nhà nước để xem xét hủy tư cách công ty đại chúng”.

Do đó, Tập đoàn xăng dầu Việt Nam có 01 năm để khắc phục điều kiện công ty đại chúng theo quy định của Luật này. Trong thời gian tới, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam sẽ tiếp tục báo cáo các cơ quan quản lý về vướng mắc trong điều kiện công ty đại chúng đối với doanh nghiệp cổ phần hóa, chủ động xây dựng phương án phù hợp nhằm đáp ứng các điều kiện công ty đại chúng theo quy định.

Về kết quả kinh doanh, lợi nhuận sau thuế quý 1/2026 của Tập đoàn theo Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đều giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù lợi nhuận từ các hoạt động kinh doanh khác của Tập đoàn tiếp tục ổn định và ghi nhận tăng 15% so với cùng kỳ, tuy nhiên hoạt động kinh doanh xăng dầu (gồm Công ty mẹ và 34 Công ty TNHH một thành viên kinh doanh xăng dầu trong nước) ghi nhận lỗ 930 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ 11 tỷ đồng).

Được biết, VCBS nâng giá mục tiêu của PLX thêm 10%, phản ánh triển vọng lợi nhuận tích cực hơn trong các quý tới. Động lực chính đến từ giả định giá dầu duy trì ở mức cao, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoàn nhập một phần khoản dự phòng hàng tồn kho đã trích lập trong quý 1/2026.

Bên cạnh đó, sản lượng tiêu thụ xăng dầu được kỳ vọng tiếp tục tăng trưởng nhờ nhu cầu năng lượng phục hồi, trong khi các quy định ngày càng chặt chẽ đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu có thể thúc đẩy quá trình sàng lọc thị trường, qua đó củng cố vị thế dẫn đầu và hỗ trợ PLX gia tăng thị phần.

Theo đó, VCBS khuyến nghị "mua" đối với cổ phiếu PLX, với giá mục tiêu 48.524 đồng/cp (+16% so với giá đóng cửa ngày 04/06/2025).

Theo luận điểm đầu tư của VCBS thì một là, PLX sớm đáp ứng điều kiện công ty đại chúng. HĐQT Petrolimex đã thông qua chủ trương bán toàn bộ gần 23,3 triệu cổ phiếu quỹ đang nắm giữ (~1,8% vốn điều lệ). Theo VCBS thì mặt bằng giá dầu được kỳ vọng duy trì ở mức cao trong quý 2 hỗ trợ PLX từng bước hoàn nhập các khoản dự phòng hàng tồn kho đã trích lập trong giai đoạn giá dầu biến động mạnh trước đó.

Về triển vọng tích cực nhờ nhu cầu xăng dầu ngày càng tăng tại Việt Nam, VCBS cho biết các quy định trên thị trường xăng dầu ngày càng trở nên khắt khe hơn, tạo thêm dư địa tăng trưởng cho các doanh nghiệp khác trong cùng ngành.

Thêm vào đó, PLX được hưởng lợi từ việc Việt Nam chuyển đổi hoàn toàn sang xăng E10 từ giữa năm 2026 và việc triển khai xăng sinh học E10 trên toàn quốc từ ngày 01/06/2026 được kỳ vọng tạo thêm dư địa tăng trưởng cho PLX nhờ lợi thế dẫn đầu về quy mô hệ thống phân phối và hạ tầng pha chế nhiên liệu sinh học.

Và cuối cùng là những điểm mới của Dự thảo Nghị định về kinh doanh xăng dầu có tác động tích cực đối với các thương nhân kinh doanh và phân phối xăng dầu như PLX.