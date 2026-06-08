Đường Mặt Trời nâng tỷ lệ sở hữu tại PAN lên 6,06%

Ngày 27/5, Đường Mặt Trời mua tiếp 2,06 triệu cổ phiếu PAN và nâng số lượng cổ phiếu nắm giữ lên 12,66 triệu cổ phiếu, chiếm 6,063% vốn tại PAN.

Công ty Cổ phần Đầu tư Đường Mặt Trời báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN (mã PAN-HOSE).

Cụ thể, Đường Mặt trời đã mua 206.000 cổ phiếu PAN vào ngày 20/4 và đến ngày 27/5, Đường Mặt Trời mua tiếp 2,06 triệu cổ phiếu PAN.

Sau 2 giao dịch trên, Đường Mặt Trời đã nâng sở hữu từ 10,24 triệu cổ phiếu chiếm 4,9% lên mức 12,66 triệu cổ phiếu chiếm 6,06% và trở thành cổ đông lớn của PAN.

Bên cạnh đó, nhóm cổ đông liên quan đến Đường Mặt trời là Chứng khoán SSI và 5 cá nhân khác đang nắm giữ tổng cộng 27,2 triệu cổ phiếu, chiếm 13,04% vốn PAN. Tổng cộng nhóm này đang nắm giữ 39,9 triệu cổ phiếu, tương đương 19,105% vốn PAN.

Về kết quả kinh doanh quý 1/2026, công ty ghi nhận lợi nhuận sau thuế hợp nhất là 670 tỷ đồng (cùng kỳ quý 1/2025 đạt 194 tỷ đồng). PAN cho biết ngoài tăng trường tại các mảng hoạt động cốt lõi của các công ty con, tại công ty mẹ ghi nhận khoản lợi nhuận từ giao dịch chuyển nhượng vốn công ty con khiến lợi nhuận biến động so với cùng kỳ.

Dự kiến trong các quý tiếp theo, Tập đoàn tiếp tục tập trung thúc đẩy kinh doanh, quản lý rủi ro thị trường, tối ưu chi phí, tập trung nguồn lực cho các mảng kinh doanh hiệu quả cao để đạt mục tiêu tăng trưởng và phát triển bền vững.

Được biết ngày 1/6 vừa qua, PAN Group đã chốt danh sách cổ đông để phát hành gần 41,8 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:20, (sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 20 cổ phiếu mới) và số cổ phiếu này không bị hạn chế chuyển nhượng.

Nguồn vốn được lấy từ thặng dư vốn cổ phần theo Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2025 của PAN Group. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện phân bổ quyền là 1/6. Nếu thành công, vốn điều lệ của PAN Group sẽ tăng từ gần 2.163 tỷ đồng lên mức gần 2.581 tỷ đồng.

Đồng thời, PAN Group cũng chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức tiền mặt năm 2026 với tỷ lệ 30%, tương đương cổ đông sở hữu một cổ phiếu được nhận 3.000 đồng. Ngày thanh toán dự kiến là 18/7/2026.