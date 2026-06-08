Thứ Hai, 08/06/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Doanh nghiệp niêm yết

Đường Mặt Trời nâng tỷ lệ sở hữu tại PAN lên 6,06%

Hà Anh

08/06/2026, 08:03

Ngày 27/5, Đường Mặt Trời mua tiếp 2,06 triệu cổ phiếu PAN và nâng số lượng cổ phiếu nắm giữ lên 12,66 triệu cổ phiếu, chiếm 6,063% vốn tại PAN.

Sơ đồ giá cổ phiếu PAN trên TradingView.
Sơ đồ giá cổ phiếu PAN trên TradingView.

Công ty Cổ phần Đầu tư Đường Mặt Trời báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN (mã PAN-HOSE).

Cụ thể, Đường Mặt trời đã mua 206.000 cổ phiếu PAN vào ngày 20/4 và đến ngày 27/5, Đường Mặt Trời mua tiếp 2,06 triệu cổ phiếu PAN.

Sau 2 giao dịch trên, Đường Mặt Trời đã nâng sở hữu từ 10,24 triệu cổ phiếu chiếm 4,9% lên mức 12,66 triệu cổ phiếu chiếm 6,06% và trở thành cổ đông lớn của PAN.

Bên cạnh đó, nhóm cổ đông liên quan đến Đường Mặt trời là Chứng khoán SSI và 5 cá nhân khác đang nắm giữ tổng cộng 27,2 triệu cổ phiếu, chiếm 13,04% vốn PAN. Tổng cộng nhóm này đang nắm giữ 39,9 triệu cổ phiếu, tương đương 19,105% vốn PAN.

VnEconomy

Về kết quả kinh doanh quý 1/2026, công ty ghi nhận lợi nhuận sau thuế hợp nhất là 670 tỷ đồng (cùng kỳ quý 1/2025 đạt 194 tỷ đồng). PAN cho biết ngoài tăng trường tại các mảng hoạt động cốt lõi của các công ty con, tại công ty mẹ ghi nhận khoản lợi nhuận từ giao dịch chuyển nhượng vốn công ty con khiến lợi nhuận biến động so với cùng kỳ.

Dự kiến trong các quý tiếp theo, Tập đoàn tiếp tục tập trung thúc đẩy kinh doanh, quản lý rủi ro thị trường, tối ưu chi phí, tập trung nguồn lực cho các mảng kinh doanh hiệu quả cao để đạt mục tiêu tăng trưởng và phát triển bền vững.

Được biết ngày 1/6 vừa qua, PAN Group đã chốt danh sách cổ đông để phát hành gần 41,8 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:20, (sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 20 cổ phiếu mới) và số cổ phiếu này không bị hạn chế chuyển nhượng.

Nguồn vốn được lấy từ thặng dư vốn cổ phần theo Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2025 của PAN Group. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện phân bổ quyền là 1/6. Nếu thành công, vốn điều lệ của PAN Group sẽ tăng từ gần 2.163 tỷ đồng lên mức gần 2.581 tỷ đồng.

Đồng thời, PAN Group cũng chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức tiền mặt năm 2026 với tỷ lệ 30%, tương đương cổ đông sở hữu một cổ phiếu được nhận 3.000 đồng. Ngày thanh toán dự kiến là 18/7/2026.

PAN Group phát hành gần 42 triệu cổ phiếu, chia cổ tức tiền mặt 30%

09:37, 15/05/2026

PAN Group phát hành gần 42 triệu cổ phiếu, chia cổ tức tiền mặt 30%

PAN Group bán Bibica cho đối tác Indonesia

10:19, 27/03/2026

PAN Group bán Bibica cho đối tác Indonesia

Pan group: Lợi nhuận quý 3 ước tính 140 tỷ đồng tăng 192%, gấp rút hoàn thiện hồ sơ tăng vốn

13:12, 07/09/2022

Pan group: Lợi nhuận quý 3 ước tính 140 tỷ đồng tăng 192%, gấp rút hoàn thiện hồ sơ tăng vốn

Từ khóa:

chứng khoán Đường Mặt Trời PAN SSI

Đọc thêm

Ông Nguyễn Ngọc Quang đăng ký bán 6,6 triệu cổ phiếu HPG

Nếu thành công, ông Quang sẽ giảm số lượng cổ phiếu sở hữu xuống còn gần 118,9 triệu cổ phiếu, chiếm 1,55% vốn điều lệ.

VJC sẽ phát hành 177,48 triệu cổ phiếu trả cổ tức 2025

Sau khi hoàn tất đợt chia cổ tức này, Vietjet sẽ tăng vốn điều lệ từ 5.916 tỷ đồng lên gần 7.691 tỷ đồng.

CII nâng tỷ lệ sở hữu tại PC1

Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư CII đã mua 3.888.700 cổ phiếu PC1 trong ngày 2/6, nâng số lượng cổ phiếu lên 6.388.700 cổ phiếu, chiếm 1,55%.

Đang trong thời gian tái cơ cấu, GVR không bị hủy tư cách công ty đại chúng

Tập đoàn có tổng cộng 21.459 cổ đông, trong đó có 1 cổ đông lớn/cổ đông nhà nước là Bộ Tài chính nắm giữ 96,77% số cổ phiếu có quyền biểu quyết và 21.458 cổ đông còn lại nắm giữ 3,23% số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Petrolimex bán toàn bộ cổ phiếu quỹ để tái cấu trúc tài chính

HĐQT Petrolimex thống nhất chủ trương bán toàn bộ số cổ phiếu quỹ hiện có của Tập đoàn là 23.285.846 cổ phiếu để đáp ứng điều kiện Công ty đại chúng theo quy định pháp luật hiện hành, đồng thời giúp tăng cường năng lực tài chính và cân đối nguồn vốn dài hạn của Tập đoàn.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 5/2026

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 5/2026

CEO Ngân hàng: Chuyển từ thử nghiệm sang khai thác AI và dữ liệu quy mô lớn

Video

CEO Ngân hàng: Chuyển từ thử nghiệm sang khai thác AI và dữ liệu quy mô lớn

Hợp lực xây dựng giao thông thông minh tại Việt Nam

eMagazine

Hợp lực xây dựng giao thông thông minh tại Việt Nam

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Điện mặt trời giúp châu Âu tiết kiệm 136 triệu euro mỗi ngày giữa khủng hoảng năng lượng

Thế giới

2

Lao động có kỹ năng ngày càng được săn đón

Dân sinh

3

Hà Nội thành lập Tổ công tác thông tin, tuyên truyền dự án Trục đại lộ sông Hồng

Bất động sản

4

Cấp xã được quyết định thành lập, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

Dân sinh

5

Đếm ngược tới Venture Forum 2026: Điểm hẹn của giới đầu tư công nghệ và tài chính châu Á

Kinh tế số

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy