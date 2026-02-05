Các doanh nghiệp linh hoạt hơn trong tuyển dụng và giữ chân nhân sự gen Z

Các doanh nghiệp đang thay đổi chiến lược thu hút và giữ chân nhân viên trẻ tuổi, nhóm được xem là thường có xu hướng nhảy việc cao hơn...

Báo cáo thị trường lao động của các nền tảng tuyển dụng công bố gần đây đều cho thấy các doanh nghiệp đã linh hoạt hơn trong việc thu hút và giữ chân nhân sự gen Z.

Theo Báo cáo Thị trường Việc làm Việt Nam trong bối cảnh mới do nền tảng Cốc Cốc phối hợp với các đơn vị thực hiện trong tháng 12/2025, có 22,5% công ty cho biết sự thay đổi hành vi của gen Z cũng là một mối quan tâm lớn, đặc biệt là việc quản lý và giữ chân nhân viên trẻ tuổi, những người thường có xu hướng nhảy việc cao.

Dữ liệu từ Báo cáo Lương và Thị trường lao động năm 2026 của Navigos Group cũng chỉ ra rằng, theo đánh giá của doanh nghiệp, gen Z ưu tiên cao nhất cơ hội học hỏi, phát triển, và mức lương cạnh tranh.

Điều này phản ánh đặc điểm nổi bật của thế hệ lao động trẻ: coi trọng tốc độ phát triển sự nghiệp, mong muốn nâng cấp kỹ năng liên tục và kỳ vọng được trả công tương xứng trong bối cảnh chi phí sinh hoạt gia tăng.

Các động lực tiếp theo bao gồm môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện, sự hỗ trợ từ cấp trên, và cân bằng công việc – cuộc sống. Ngược lại, ý nghĩa công việc lại ít được ưu tiên hơn, phản ánh sự thực tế của gen Z tại Việt Nam, đó là ưu tiên cơ hội, thu nhập và trải nghiệm làm việc.

Trong các hoạt động doanh nghiệp đang triển khai để thu hút và giữ chân gen Z, xây dựng văn hóa cởi mở và tôn trọng khác biệt là yếu tố nổi bật nhất, với 61,6%.

Điều này cho thấy doanh nghiệp đã nhận thức rõ tầm quan trọng của môi trường làm việc tích cực đối với gen Z - nhóm lao động đề cao sự đa dạng, được lắng nghe và được là chính mình.

Tiếp theo là lộ trình phát triển nghề nghiệp rõ ràng, phù hợp với kỳ vọng tăng trưởng nhanh của Gen Z, và môi trường linh hoạt, phản ánh sự thích ứng của doanh nghiệp với nhu cầu cân bằng cuộc sống – công việc của thế hệ trẻ. Phúc lợi linh hoạt cũng tiếp tục là lựa chọn được quan tâm nhằm cá nhân hóa trải nghiệm nhân viên.

Tuy nhiên, điểm đáng chú ý là đào tạo kỹ năng mềm và kỹ năng số, yếu tố gen Z đánh giá rất cao, lại chỉ đạt 8,8% trong chính sách đang triển khai. Điều này tạo ra khoảng cách rõ rệt giữa kỳ vọng của người lao động trẻ (ưu tiên học hỏi, phát triển, được quản lý hỗ trợ) và hành động thực tế của một bộ phận doanh nghiệp.

Việc đầu tư thấp vào đào tạo có thể xuất phát từ hạn chế về ngân sách hoặc ưu tiên vào các chính sách văn hóa và phúc lợi dễ triển khai hơn, nhưng lại có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng giữ chân gen Z - nhóm vốn có tỷ lệ dịch chuyển cao và nhạy cảm với cơ hội phát triển nghề nghiệp.

Ngoài ra, 7,6% doanh nghiệp chưa có bất kỳ chiến lược cụ thể nào, phản ánh khoảng trống đáng kể trong việc thích ứng với đặc điểm của lực lượng lao động trẻ nhất hiện nay.