Thứ Sáu, 06/02/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Các doanh nghiệp linh hoạt hơn trong tuyển dụng và giữ chân nhân sự gen Z

Nhật Dương

05/02/2026, 16:23

Các doanh nghiệp đang thay đổi chiến lược thu hút và giữ chân nhân viên trẻ tuổi, nhóm được xem là thường có xu hướng nhảy việc cao hơn...

Doanh nghiệp phỏng vấn tuyển dụng nhóm lao động trẻ. Ảnh: TH.
Doanh nghiệp phỏng vấn tuyển dụng nhóm lao động trẻ. Ảnh: TH.

Báo cáo thị trường lao động của các nền tảng tuyển dụng công bố gần đây đều cho thấy các doanh nghiệp đã linh hoạt hơn trong việc thu hút và giữ chân nhân sự gen Z.

Theo Báo cáo Thị trường Việc làm Việt Nam trong bối cảnh mới do nền tảng Cốc Cốc phối hợp với các đơn vị thực hiện trong tháng 12/2025, có 22,5% công ty cho biết sự thay đổi hành vi của gen Z cũng là một mối quan tâm lớn, đặc biệt là việc quản lý và giữ chân nhân viên trẻ tuổi, những người thường có xu hướng nhảy việc cao.

Dữ liệu từ Báo cáo Lương và Thị trường lao động năm 2026 của Navigos Group cũng chỉ ra rằng, theo đánh giá của doanh nghiệp, gen Z ưu tiên cao nhất cơ hội học hỏi, phát triển, và mức lương cạnh tranh.

Điều này phản ánh đặc điểm nổi bật của thế hệ lao động trẻ: coi trọng tốc độ phát triển sự nghiệp, mong muốn nâng cấp kỹ năng liên tục và kỳ vọng được trả công tương xứng trong bối cảnh chi phí sinh hoạt gia tăng.

Các động lực tiếp theo bao gồm môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện, sự hỗ trợ từ cấp trên, và cân bằng công việc – cuộc sống. Ngược lại, ý nghĩa công việc lại ít được ưu tiên hơn, phản ánh sự thực tế của gen Z tại Việt Nam, đó là ưu tiên cơ hội, thu nhập và trải nghiệm làm việc.

Trong các hoạt động doanh nghiệp đang triển khai để thu hút và giữ chân gen Z, xây dựng văn hóa cởi mở và tôn trọng khác biệt là yếu tố nổi bật nhất, với 61,6%.

Điều này cho thấy doanh nghiệp đã nhận thức rõ tầm quan trọng của môi trường làm việc tích cực đối với gen Z - nhóm lao động đề cao sự đa dạng, được lắng nghe và được là chính mình.

Tiếp theo là lộ trình phát triển nghề nghiệp rõ ràng, phù hợp với kỳ vọng tăng trưởng nhanh của Gen Z, và môi trường linh hoạt, phản ánh sự thích ứng của doanh nghiệp với nhu cầu cân bằng cuộc sống – công việc của thế hệ trẻ. Phúc lợi linh hoạt cũng tiếp tục là lựa chọn được quan tâm nhằm cá nhân hóa trải nghiệm nhân viên.

Tuy nhiên, điểm đáng chú ý là đào tạo kỹ năng mềm và kỹ năng số, yếu tố gen Z đánh giá rất cao, lại chỉ đạt 8,8% trong chính sách đang triển khai. Điều này tạo ra khoảng cách rõ rệt giữa kỳ vọng của người lao động trẻ (ưu tiên học hỏi, phát triển, được quản lý hỗ trợ) và hành động thực tế của một bộ phận doanh nghiệp.

Việc đầu tư thấp vào đào tạo có thể xuất phát từ hạn chế về ngân sách hoặc ưu tiên vào các chính sách văn hóa và phúc lợi dễ triển khai hơn, nhưng lại có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng giữ chân gen Z - nhóm vốn có tỷ lệ dịch chuyển cao và nhạy cảm với cơ hội phát triển nghề nghiệp.

Ngoài ra, 7,6% doanh nghiệp chưa có bất kỳ chiến lược cụ thể nào, phản ánh khoảng trống đáng kể trong việc thích ứng với đặc điểm của lực lượng lao động trẻ nhất hiện nay.

Triển khai nhiều siêu dự án, năm 2026 Hà Nội cần rất nhiều lao động

10:50, 05/02/2026

Triển khai nhiều siêu dự án, năm 2026 Hà Nội cần rất nhiều lao động

Gen Z và làn sóng nhảy việc: Cơ hội phát triển hay thách thức?

15:46, 18/04/2025

Gen Z và làn sóng nhảy việc: Cơ hội phát triển hay thách thức?

Từ khóa:

Gen Z lao động nhân sự tuyển dụng

Chủ đề:

Nhân lực - Việc làm

Đọc thêm

CPI tháng 1/2026 tăng 0,05%, sức mua dịp Tết Nguyên đán thúc đẩy thị trường

CPI tháng 1/2026 tăng 0,05%, sức mua dịp Tết Nguyên đán thúc đẩy thị trường

Dù chịu áp lực từ nhu cầu tiêu dùng tăng cao trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 01/2026 chỉ ghi nhận mức tăng nhẹ 0,05% so với tháng trước. Trong khi đó, thị trường vàng trong nước biến động mạnh theo xu hướng thế giới với mức tăng hơn 5%...

Vụ Công ty Hoàng Dân: Các sai phạm nghiêm trọng gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 251 tỷ đồng

Vụ Công ty Hoàng Dân: Các sai phạm nghiêm trọng gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 251 tỷ đồng

Sai phạm xảy ra tại các gói thầu thủy lợi tại tỉnh Đắk Lắk, Nghệ An, Hòa Bình, Lạng Sơn do Công ty Hoàng Dân thực hiện, khiến nhà nước thiệt hại hơn 251 tỷ đồng.

Hà Nội cơ bản hoàn thành chi gộp lương hưu và quà Tết 2026

Hà Nội cơ bản hoàn thành chi gộp lương hưu và quà Tết 2026

TP. Hà Nội đã cơ bản hoàn thành công tác chi trả gộp 2 tháng lương hưu (tháng 2 và tháng 3/2026) vào kỳ chi trả tháng 2, chi quà Tết của thành phố cho người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động trên địa bàn…

Chợ hoa Tết rực rỡ tại Quảng trường Lam Sơn

Chợ hoa Tết rực rỡ tại Quảng trường Lam Sơn

Những ngày giáp Tết Nguyên đán 2026, chợ hoa tại Quảng trường Lam Sơn, Thanh Hóa trở nên rực rỡ và nhộn nhịp. Dòng người tấp nập giữa sắc đào, quất, mai, cúc... tạo nên bức tranh xuân sống động giữa lòng đô thị.

Bộ Giáo dục: Không có đề minh hoạ kỳ thi tốt nghiệp 2026

Bộ Giáo dục: Không có đề minh hoạ kỳ thi tốt nghiệp 2026

Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026 không có thay đổi về định dạng kỹ thuật, cấu trúc hay định hướng đánh giá so với năm 2025, bảo đảm phù hợp với Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Vì vậy, Bộ không xây dựng và công bố đề minh họa mới...

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Những chủ nợ lớn nhất của Chính phủ Mỹ năm 2025, Nhật Bản và Anh dẫn đầu

Thế giới

Những chủ nợ lớn nhất của Chính phủ Mỹ năm 2025, Nhật Bản và Anh dẫn đầu

Công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên

eMagazine

Công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên

“Khu đô thị 5 phút” Green Skyline giữa tâm điểm Đông Bắc TP.HCM

eMagazine

“Khu đô thị 5 phút” Green Skyline giữa tâm điểm Đông Bắc TP.HCM

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Ninh Bình đẩy mạnh thu hút dòng vốn FDI từ Singapore

Đầu tư

2

Ngành Xây dựng được giao hơn 130.000 tỷ đồng vốn đầu tư năm 2026

Bất động sản

3

Sản xuất nông, lâm, thủy sản tháng 1 khởi sắc

Thị trường

4

Vì sao du lịch Việt Nam cần “hãng hàng không du lịch”?

Doanh nghiệp

5

Tháng 1/2026: Doanh nghiệp gia nhập thị trường tăng, quy mô vốn nhỏ lại

Đầu tư

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy