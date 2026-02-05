Giá xăng dầu trong nước tăng theo biến động của thị trường thế giới

Trước những biến động của thị trường thế giới, trong kỳ điều hành ngày 5/2, giá xăng dầu trong nước tiếp tục được điều chỉnh tăng. Theo đó, giá các mặt hàng xăng có mức tăng từ 35 – 100 đồng/lít; các loại dầu có mức tăng từ 214 – 517 đồng/kg/lít…

Chiều 5/2/2026, liên Bộ Công Thương – Tài chính công bố điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu.

Trong kỳ điều hành này, liên Bộ tiếp tục không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu điêzen, dầu hỏa, dầu madút.

Sau khi thực hiện việc điều chỉnh, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

Xăng E5RON92: không cao hơn 18.439 đồng/lít (tăng 100 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 441 đồng/lít;

Xăng RON95-III: không cao hơn 18.880 đồng/lít (tăng 35 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);

Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 18.453 đồng/lít (tăng 280 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);

Dầu hỏa: không cao hơn 18.390 đồng/lít (tăng 214 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);

Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 15.150 đồng/kg (tăng 517 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành).

Về nguyên nhân tăng giá xăng dầu, liên Bộ cho biết thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 29/01/2026 - 04/02/2026) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: OPEC+ giữ nguyên sản lượng khai thác dầu trong tháng 3; đồng USD tăng giá; tình hình căng thẳng giữa Mỹ và Iran; tồn kho dầu thô của Mỹ giảm; xung đột quân sự giữa Nga với Ucraina vẫn tiếp diễn… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng.

Cụ thể, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 29/01/2026 và kỳ điều hành ngày 05/02/2026 là: 72,426 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 0,958 USD/thùng, tương đương tăng 1,34%); 74,246 USD/thùng xăng RON95 (tăng 0,664 USD/thùng, tương đương tăng 0,90%); 86,586 USD/thùng dầu hỏa (tăng 1,782 USD/thùng, tương đương tăng 2,10%); 87,314 USD/thùng dầu điêzen 0,05S (tăng 2,160 USD/thùng, tương đương tăng 2,54%); 410,444 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 20,778 USD/tấn, tương đương tăng 5,33%).

Kỳ điều hành này, trước diễn biến giá xăng dầu thế giới, biến động tỷ giá VND/USD và các quy định hiện hành, Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định phương án điều hành giá xăng dầu nhằm bảo đảm biến động giá xăng dầu trong nước phù hợp với biến động giá xăng dầu thế giới; tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học theo chủ trương của Chính phủ; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.