Tạm ngưng hiệu lực Nghị định 46, gỡ áp lực cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu

Thứ Sáu, 06/02/2026
Nguyệt Hà
05/02/2026, 14:32
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 09/2026/NQ-CP về việc tạm ngưng hiệu lực và điều chỉnh thời hạn áp dụng Nghị định số 46/2026/NĐ-CP ngày 26/01/2026 quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật An toàn thực phẩm và Nghị quyết số 66.13/2026/NQ-CP ngày 27/01/2026 quy định về công bố, đăng ký sản phẩm thực phẩm.
Cụ thể, Chính phủ quyết nghị tạm ngưng hiệu lực áp dụng Nghị
định số 46/2026/NĐ-CP ngày 26/01/2026 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành
một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật An toàn thực phẩm
và Nghị quyết số 66.13/2026/NQ-CP ngày 27/01/2026 của Chính phủ về công bố,
đăng ký sản phẩm thực phẩm cho đến hết ngày 15/4/2026; các văn bản này sẽ tiếp
tục có hiệu lực từ ngày 16/4/2026.
Trong thời gian tạm ngưng hiệu lực như nêu trên, Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm và các văn bản quy định, hướng dẫn thi hành Nghị định này tiếp tục có hiệu lực.
Thời gian giãn hoãn kéo dài hơn hai tháng này được đánh giá là cần thiết để các bộ, ngành và địa phương chuẩn bị kỹ lưỡng hơn các điều kiện thực thi, đảm bảo sự thông suốt trong hoạt động sản xuất – kinh doanh.
Nghị định 46/2026/NĐ-CP quy định bổ sung nhiều thủ tục kiểm tra chuyên ngành và quy định an toàn thực phẩm khắt khe hơn, đặc biệt với nhóm hàng thực phẩm nhập khẩu, nguyên liệu chế biến và dược phẩm. Dù mục tiêu là nâng cao tiêu chuẩn chất lượng và an toàn, song thời điểm ban hành, áp dụng quá cận Tết Nguyên đán và thiếu hướng dẫn kỹ thuật, đã tạo ra sự lúng túng lớn cho doanh nghiệp, kéo theo nguy cơ tắc hàng loạt tại cảng biển, sân bay.
Trước đó, ngày 2/2/2026, Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam (VLA) đã có công văn khẩn gửi Văn phòng Chính phủ và các Bộ ngành, đề nghị xem xét hoãn thực hiện Nghị định 46 ít nhất 90 ngày. Theo phản ánh của VLA, nếu thực thi ngay từ 1/2/2026 như kế hoạch, hàng loạt doanh nghiệp logistics có thể bị “đứng bánh”, làm gián đoạn chuỗi cung ứng, kéo theo thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng.
Theo khảo sát nhanh của VLA, gần 78% doanh nghiệp logistics cho biết chưa kịp chuẩn bị hồ sơ theo quy định mới, đặc biệt với các nhóm hàng có chu kỳ quay vòng nhanh như hải sản đông lạnh, nguyên phụ liệu ngành chế biến và mỹ phẩm. Một số doanh nghiệp ước tính, chỉ tính riêng chi phí lưu kho – lưu bãi phát sinh do chờ thông quan kéo dài có thể lên tới 2–3 tỷ đồng mỗi ngày, trong bối cảnh cao điểm tiêu dùng cuối năm.
Trong Nghị quyết mới, Chính phủ yêu cầu các Bộ: Y tế, Nông nghiệp & Môi trường, Công Thương, Tài chính… khẩn trương rà soát và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện kỹ thuật, hệ thống công bố, hướng dẫn chuyên môn để đảm bảo việc thực hiện Nghị định 46 và Nghị quyết 66.13 từ ngày 16/4/2026 diễn ra thuận lợi, không gây gián đoạn chuỗi cung ứng.
Một số chuyên gia cho rằng việc Chính phủ lùi thời hạn áp dụng Nghị định 46 là tín hiệu tích cực, thể hiện tinh thần lắng nghe và điều chỉnh chính sách trên cơ sở thực tiễn. Tuy nhiên, điều quan trọng là trong khoảng thời gian từ nay đến giữa tháng 4, cần khẩn trương xây dựng tài liệu hướng dẫn, số hóa quy trình và tổ chức tập huấn cho doanh nghiệp nhằm tránh tình trạng “giật cục” khi quy định có hiệu lực trở lại.
