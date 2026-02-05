Thứ Sáu, 06/02/2026

Trang chủ Chứng khoán

Blog chứng khoán: Thoát hàng “tránh” Tết?

iTrader

05/02/2026, 16:25

Áp lực bán hạ giá hôm nay cao trong khi dòng tiền bất ngờ co lại đáng kể khiến biên độ giảm giá sâu xuất hiện trên diện rộng. Sự “sống còn” của VNI lại đặt lên vai nhóm Vin trong khi phần còn lại của thị trường thì tan tác.

Tranh minh họa.
Tranh minh họa.

Tỷ lệ tăng/giảm của cổ phiếu sàn HSX cuối ngày chỉ khoảng 0,33/1, kém nhất 8 phiên. Đáng buồn là các cổ phiếu vừa và nhỏ mới khởi sắc được vài ngày đã quay đầu hàng loạt. Toàn sàn này có tới 164 giảm quá 1%, trong đó gần trăm mã giảm vượt 2%. Đây là biến động rất lớn trong một ngày.

Danh mục của nhà đầu tư chắc chắn bị tổn thương nặng nề khi xác suất có mã xanh là rất nhỏ. Với mức thanh khoản hai sàn co lại còn hơn 26k tỷ là tương đối thấp, trong đó giao dịch nhóm VN30 lại chiếm 60,2% sàn HSX. Như vậy dòng tiền có tín hiệu co lại ở mọi nhóm cổ phiếu, nhất là với các mã vừa và nhỏ (giảm gần 2,7k tỷ so với hôm qua).

Thị trường không hề đón nhận thông tin tiêu cực nào mới trong hôm nay nhưng tâm lý rất kém. Ngay từ đầu thị trường đã yếu, bất chấp VIC, VHM tăng sớm và tăng mạnh toàn thời gian. Khả năng bù điểm của nhóm Vin rất tốt, bất chấp ngân hàng và nhiều blue-chips khác lao dốc sâu thì VNI cũng chỉ giảm 0,5%. Tuy nhiên điều này không có mấy ý nghĩa, vì nhà đầu tư vẫn thiệt hại quá nặng. VIC và VHM sau nhịp điều chỉnh hơn 30% kể từ đỉnh, chưa rõ có thể dừng lại sau phiên kịch trần hôm nay hay không. Nếu sức ép này tiếp tục, điểm số sẽ còn bị ảnh hưởng thêm và có thể càng thúc đẩy áp lực từ các nhóm còn cổ phiếu còn lại. Trong khi đó nhóm ngân hàng có vốn nhà nước vẫn đang neo khá cao.

Lực cầu bắt đáy không cho thấy có tín hiệu tích cực: Khoảng 45,5% số cổ phiếu có giao dịch của VNI hoàn toàn đóng cửa ở giá thấp nhất ngày và trong vùng đỏ. Nếu tính cả các cổ phiếu chỉ “thoát đáy” 1 bước giá nhờ lệnh mua kỹ thuật thì tỷ lệ này lên tới 64,3%. Nói một cách đơn giản thì bên bán đã khống chế hoàn toàn dao động cho đến phút cuối cùng và bên mua gần như hoàn toàn “thất thủ”.

Với trạng thái giao dịch bi quan của hôm nay, VNI sẽ khó có thể đảo ngược tâm lý được, trừ phi các nhóm dẫn dắt khác phục hồi sớm, ví dụ ngân hàng, hoặc dòng tiền vận động mạnh trở lại để tạo phân hóa trong nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ. Không rõ mức độ sử dụng margin ở nhịp tăng tháng 1 vừa rồi như thế nào, có lẽ thị trường sẽ còn ép thêm nữa để kiểm tra.

Hiện thị trường đã chuẩn bị nghỉ Tết Nguyên đán, nếu bên bán giảm cường độ thì vẫn có thể xuất hiện nhịp nảy trở lại, giảm bớt cảm giác nặng nề cho kỳ nghỉ dài. Một tuần không giao dịch là khoảng trống khá dài, do đó tuần tới sẽ là đợt cuối để những ai muốn thoát ra phải hành động. Nếu thanh khoản giảm và biên độ dao động giá nhỏ lại sẽ là tín hiệu tốt.

Trái ngược với thị trường cơ sở, thị trường phái sinh hôm nay tiếp tục thể hiện trạng thái kỳ vọng quá lố. Hôm qua basis F1 đã chênh lệch tới +21,81 điểm, mời gọi một lượng Short qua đêm không nhỏ. Với chênh lệch này mà khi dồn lệnh chờ VN30 đầu phiên sáng nay, basis vẫn chênh tới 14-15 điểm. Điều này cầm chắc VN30 sẽ còn giảm, ít nhất là đầu phiên để bên Short có thể “ăn” thêm nữa.

Tuy nhiên thời gian sau đó thì khó đoán hơn và thị trường phái sinh vẫn duy trì mức kỳ vọng cao. Nhịp “lăn chốt Short” kéo dài tới khoảng 9h52 sáng mà basis vẫn chấp nhận +15 điểm. Mức chênh lệch này thì không thể Long được và toàn thời gian còn lại chỉ có thể canh Short. VN30 va chạm vào vùng 1989.xx nhiều lần và lần nào cũng cho Setup Short dù hiệu quả có khác nhau. Chênh lệch đến cuối ngày ở F1 đã giảm bớt, hi vọng thị trường cơ sở ngày cuối tuần sẽ bớt áp lực.

Hiện thị trường phái sinh vẫn là “cửa” duy nhất để bù lỗ phần nào cho danh mục cơ sở. Basis F1 đã hẹp, có thể canh Long lại.

VnEconomy

VN30 đóng cửa hôm nay tại 1969.27. Cản gần nhất ngày mai là 1980; 1990; 1997; 2013; 2027; 2040; 2048. Hỗ trợ 1968; 1959; 1947; 1937; 1930; 1919; 1906.

“Blog chứng khoán” mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.

Từ khóa:

blog chứng khoán cổ phiếu ngân hàng cổ phiếu VN30 cổ phiếu vừa và nhỏ giao dịch phái sinh nhận định chứng khoán tết nguyên đán thị trường chứng khoán hôm nay thị trường chứng khoán Việt Nam

