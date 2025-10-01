Phấn đấu xây dựng Ninh Bình thành trung tâm công nghiệp, du lịch, đô thị trực thuộc Trung ương

Ngày 1/10/2025, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đã có bài phát biểu quan trọng, định hướng chiến lược cho sự phát triển toàn diện của vùng đất cố đô trong giai đoạn mới.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ I diễn ra trong bối cảnh sau hợp nhất, địa phương đã có bước phát triển mạnh mẽ, đạt nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Lê Minh Hưng khẳng định 5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Ninh Bình đã đoàn kết, nỗ lực, đổi mới sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được nhiều kết quả toàn diện.

THÀNH TỰU NỔI BẬT TRONG NHIỆM KỲ QUA

Kinh tế Ninh Bình tăng tốc rõ rệt với quy mô sau hợp nhất đạt 352.164 tỷ đồng; thu ngân sách năm 2025 ước 75.219 tỷ đồng; GRDP giai đoạn 2020-2025 tăng bình quân 9,26%/năm. Thu nhập bình quân đầu người đạt 89,45 triệu đồng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Du lịch bứt phá, thu hút trung bình 10,35 triệu lượt khách/năm, khẳng định vị thế ngành mũi nhọn.

Trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các nghị quyết, chỉ đạo của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng được triển khai nghiêm túc; công tác cán bộ đổi mới theo hướng công khai, minh bạch, đúng nguyên tắc. Kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, tiêu cực được đẩy mạnh, góp phần siết chặt kỷ luật, kỷ cương. Công tác dân vận và thực hiện dân chủ ở cơ sở phát huy hiệu quả, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân. Đặc biệt, Ninh Bình đã thực hiện quyết liệt chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức bộ máy tinh gọn, xây dựng chính quyền địa phương hai cấp – bước ngoặt chiến lược cho phát triển.

Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Lĩnh vực văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn dưới 1%. Giáo dục – đào tạo giữ vững vị trí tốp đầu cả nước; chất lượng nguồn nhân lực được nâng cao. Các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội được mở rộng; y tế, chăm sóc sức khỏe Nhân dân được bảo đảm. Tỉnh hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới, thay đổi căn bản diện mạo nông thôn.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu tỉnh dự Đại hội.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Lê Minh Hưng biểu dương, ghi nhận những thành tích quan trọng mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Ninh Bình đã đạt được, coi đây là đóng góp tích cực vào thành tựu chung của đất nước.

Bên cạnh những kết quả nổi bật, đồng chí cũng chỉ rõ các hạn chế: công tác xây dựng Đảng có nơi chưa đáp ứng yêu cầu; kinh tế tuy mở rộng nhưng tính bền vững, sức cạnh tranh chưa cao; hạ tầng giao thông còn thiếu đồng bộ; chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao vẫn là điểm nghẽn; lĩnh vực văn hóa, giáo dục, xã hội cần được quan tâm nhiều hơn; an ninh trật tự còn tiềm ẩn nguy cơ phức tạp.

Đồng chí đề nghị Đại hội tập trung thảo luận, phân tích kỹ nguyên nhân, đặc biệt là nguyên nhân chủ quan để rút ra bài học kinh nghiệm, từ đó đưa ra giải pháp khả thi nhằm tạo sức bật cho sự phát triển của Ninh Bình trong giai đoạn mới.

ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC CHO GIAI ĐOẠN 2025 - 2030

Đồng chí Lê Minh Hưng nhấn mạnh mục tiêu đến năm 2030, Ninh Bình phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, có công nghiệp hiện đại, dịch vụ du lịch chất lượng cao, đô thị xanh gắn với di sản, nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước về tốc độ tăng trưởng, thu nhập bình quân đầu người.

Để đạt mục tiêu này, Đại hội được gợi mở 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Một là, tiếp tục củng cố đoàn kết trong Đảng bộ, hệ thống chính trị và Nhân dân.

Hai là, xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; kiên quyết phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Ba là, tập trung phát triển kinh tế với tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân từ 11%/năm trở lên, trọng tâm là công nghiệp công nghệ cao, chế biến chế tạo; phát triển du lịch, văn hóa, công nghiệp giải trí thành ngành kinh tế mũi nhọn; quy hoạch đô thị hiện đại, thông minh.

Bốn là, nâng cao đời sống Nhân dân, gắn phát triển kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội; đẩy mạnh an sinh, phúc lợi, phát triển giáo dục, y tế chất lượng cao.

Năm là, tăng cường quốc phòng, an ninh, xây dựng thế trận toàn dân vững chắc; xử lý kịp thời các vấn đề xã hội phát sinh.

Sáu là, chủ động tranh thủ sự hỗ trợ của Trung ương, phối hợp hiệu quả với các bộ, ngành và địa phương trong cả nước.

Tại Đại hội, Bộ Chính trị công bố quyết định về công tác nhân sự: đồng chí Trương Quốc Huy thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, được phân công làm Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ; đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ, được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 phát biểu nhận nhiệm vụ.

Đồng chí Lê Minh Hưng chúc mừng, tin tưởng hai đồng chí trên sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mới; đồng thời đề nghị tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các cấp, ngành của Ninh Bình đoàn kết, tạo điều kiện để đồng chí Đặng Xuân Phong phát huy năng lực, lãnh đạo đưa Ninh Bình phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn tới.