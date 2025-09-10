Phát Đạt và lợi thế trong cuộc đón sóng vốn ngoại vào bất động sản Việt Nam

Động thái này được xem là bước đi quyết định để dọn đường cho một mối hợp tác quan trọng với các tổ chức tài chính – đầu tư quốc tế nhằm triển khai dự án Thuận An 1 tại phường Thuận Giao, TP.HCM.

Trong bối cảnh dòng vốn ngoại đang quay trở lại mạnh mẽ với ngành bất động sản Việt Nam, Phát Đạt được đánh giá là doanh nghiệp hội tụ nhiều lợi thế để trở thành đối tác ưu tiên của các định chế tài chính và quỹ đầu tư quốc tế. Điều này được minh chứng bằng hàng loạt hoạt động xúc tiến hợp tác trong thời gian qua. Hiện nay, một số đàm phán đang bước vào giai đoạn cao điểm với kỳ vọng sớm đưa đến kết quả hợp tác chính thức.

Theo quan sát, để chọn đối tác rót vốn, các nhà đầu tư quốc tế không chỉ đánh giá cơ hội lợi nhuận, mà còn chú trọng đến nền tảng của doanh nghiệp trên các phương diện tiêu biểu như năng lực quản trị mạnh, chiến lược kinh doanh rõ ràng, quỹ đất dồi dào với pháp lý vững chắc, khả năng triển khai dự án quy mô lớn... Đặc biệt, đối tác quốc tế xem tầm nhìn và tính cam kết của lãnh đạo doanh nghiệp là yếu tố then chốt. Đại diện một nhà đầu tư quốc tế lý giải rằng tiêu chí này sẽ đảm bảo cả tính sẵn sàng lẫn tính kiên định mà họ cần có ở đối tác.

Dự án Thuận An 1&2 có diện tích mặt bằng gần 4,5ha, tọa lạc tại trung tâm phường Thuận Giao.

Đối với Phát Đạt, cuộc tái cấu trúc quyết liệt và hiệu quả trong giai đoạn sóng gió vừa qua của toàn ngành bất động sản đã mang lại sức thuyết phục rất cao với đối tác quốc tế. Trong lịch sử của Phát Đạt, tầm nhìn xa và tính cam kết sâu sắc của lãnh đạo đối với mục tiêu phát triển doanh nghiệp là một trong những yếu tố then chốt, tạo nên khả năng đột phá mạnh mẽ khi thị trường thuận lợi, đồng thời cũng giúp bảo vệ thành tựu của Phát Đạt ở mức tối đa trong những bối cảnh khắc nghiệt nhất.

Từ cuối năm 2022, khi toàn ngành bất động sản chìm vào khủng hoảng nghiêm trọng, Ban lãnh đạo của Phát Đạt đã nhanh chóng phát động cuộc tái cấu trúc quyết liệt, từ tài chính đến danh mục dự án, sắp xếp lại thứ tự ưu tiên, tập trung ứng phó, giải quyết những thách thức sinh tử như dòng tiền, nợ trái phiếu… Những đối sách linh hoạt đã mang lại hiệu quả nhanh chóng, đưa Phát Đạt sớm thoát khỏi vòng xoáy tài chính để bắt đầu xây dựng chiến lược phục hồi. Năng lực ứng biến và xoay chuyển tình thế để bảo vệ doanh nghiệp tối đa đã củng cố lòng tin của đối tác, nhà đầu tư và tiếp tục nâng uy tín của Phát Đạt trong mạng lưới hợp tác.

Theo thiết kế, Thuận An 1&2 gồm 5.970 sản phẩm căn hộ nhiều loại diện tích.

Chính vì vậy, hiện nay, đứng trước triển vọng rất lớn của Phát Đạt, mạng lưới đối tác và cơ hội đầu tư nhanh chóng mở rộng đến các tổ chức lớn từ trong nước đến quốc tế.

Về tiềm năng tăng trưởng, quỹ đất lớn với pháp lý vững và nguồn dự án dồi dào đang sẵn sàng ra thị trường tạo nên hấp lực mạnh, đưa Phát Đạt thành đối tượng đáng quan tâm hàng đầu của giới đầu tư quốc tế trước làn sóng “đổ bộ” vào thị trường bất động sản Việt Nam. Phát Đạt đang sở hữu quỹ đất rộng, với khoảng 6.200 hecta, trải rộng trên nhiều địa phương.

Sau các cuộc tái sắp xếp gần đây, Phát Đạt cho thấy rõ mục tiêu trọng điểm mới là thị trường TP.HCM và các vùng phụ cận thuộc Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu cũ và Đồng Nai, nhằm tạo nên chuỗi kết nối liên vùng, đón đầu làn sóng mới từ các chuyển biến vĩ mô và nhu cầu phát triển thực tế của địa phương.

Dự án này được thiết kế đạt chuẩn FITWEL – tiêu chuẩn cao nhất hiện nay dành cho các dự án bất động sản nhằm mang lại môi trường sống mạnh khỏe cho con người.

Quỹ đất của Phát Đạt luôn được phát triển trên tiêu chí pháp lý vững chắc nên hiện nay, nhiều dự án trong danh mục đã hoàn tất các thủ tục cần thiết để sẵn sàng ra thị trường. Đây là yếu tố giúp Phát Đạt thuận lợi tăng tốc sớm trong bối cảnh pháp lý là điểm nghẽn của nhiều doanh nghiệp bất động sản.

Chiến lược phát triển của Phát Đạt hiện nay đã hữu hình với triển vọng rất lớn. Một số dự án đang triển khai như La Pura và Quy Nhơn Iconic dự kiến sẽ mang lại dòng tiền ổn định từ quý cuối năm 2025. Trong thời gian tới, Phát Đạt sẽ đưa ra thị trường các dự án đồ sộ như Thuận An 1&2, Serenity Phước Hải, Khu phức hợp nghỉ dưỡng tại Côn Đảo, dự án tại Hồ Tràm…

Cụ thể hơn, dự án Thuận An 1 cho thấy đang được ráo riết sắp xếp, hướng tới các hợp tác chiến lược nhằm triển khai với tốc độ cao. Với vị trí trung tâm của một vùng đô thị trẻ đang phát triển nhanh, nhu cầu căn hộ thực tại địa bàn ngày càng tăng, dự án này hội tụ nhiều điều kiện để trở thành “điểm đến” của dòng vốn ngoại.

Việc Phát Đạt thành lập công ty con để triển khai dự án không chỉ giúp tối ưu quản trị và pháp lý, mà còn mở ra cơ chế linh hoạt để tiếp nhận dòng vốn đầu tư.

Tương tự, các dự án khác cũng đang được Phát Đạt xúc tiến mạnh các cơ sở cần thiết để đón nguồn hợp tác - đầu tư.