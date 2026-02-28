Thứ Hai, 02/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thị trường

Đột kích 2 kho lạnh, phát hiện gần 6 tấn thực phẩm trôi nổi

Nguyễn Thuấn

28/02/2026, 14:17

Gần 6 tấn xương, gân, đuôi trâu, bò đang được sơ chế trong kho lạnh tại hai cơ sở trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa bị phát hiện không rõ nguồn gốc, một số sản phẩm đã bốc mùi nhưng vẫn chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ...

Lực lượng chức năng kiểm tra số thực phẩm không rõ nguồn gốc. Ảnh: Công an Thanh Hoá.
Lực lượng chức năng kiểm tra số thực phẩm không rõ nguồn gốc. Ảnh: Công an Thanh Hoá.

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa, ngày 27/2/2026, đơn vị đã chủ trì phối hợp với Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm và Đội Quản lý thị trường số 09 tiến hành kiểm tra đột xuất hai kho lạnh đồng thời là cơ sở thu mua, chế biến xương, đuôi, chân trâu, bò trên địa bàn xã Trung Chính và xã Thọ Long.

Hai cơ sở bị kiểm tra gồm hộ kinh doanh Lê Thị Nhang (sinh năm 1964), trú tại xã Thọ Long và hộ kinh doanh Lê Văn Thảo (sinh năm 1984), trú tại xã Trung Chính.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong các kho lạnh chứa số lượng lớn xương, đuôi, chân, gân trâu, bò đang được sơ chế với tổng khối lượng gần 6 tấn.

Quá trình làm việc, các chủ hộ kinh doanh không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số hàng hóa nói trên. Đáng chú ý, nhiều sản phẩm đã bốc mùi hôi, có dấu hiệu hư hỏng nhưng vẫn được bảo quản để tiếp tục chế biến.

Làm việc với cơ quan chức năng, các chủ hộ thừa nhận đã thu gom số hàng hóa trôi nổi trên thị trường, sau đó sơ chế, phân loại và bán lại cho các tiểu thương, quán phở, quán lẩu, quán nhậu trên địa bàn để tiêu thụ.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục phối hợp các đơn vị chức năng xác minh, làm rõ nguồn gốc số thực phẩm trên, đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Triệt phá đường dây buôn bán thuốc lá điện tử, thu giữ 50.000 sản phẩm

07:50, 14/02/2026

Ninh Bình: Triệt phá cơ sở dùng chất cấm "nước kẹo" sản xuất giá đỗ

08:53, 09/02/2026

Ninh Bình: Triệt phá cơ sở dùng chất cấm

Từ khóa:

cơ sở chế biến thực phẩm kiểm tra thực phẩm Thanh Hóa quán nhậu Thanh Hóa thực phẩm không rõ nguồn gốc xương trâu bò hư hỏng

Đọc thêm

PMI tháng 2 đạt 54,3 điểm, ngành sản xuất Việt Nam bứt phá

PMI tháng 2 đạt 54,3 điểm, ngành sản xuất Việt Nam bứt phá

Chỉ số PMI tháng 2/2026 bứt phá lên 54,3 điểm, kéo dài chuỗi tăng trưởng 8 tháng liên tiếp của ngành sản xuất Việt Nam. Sản lượng và đơn hàng mới tăng tốc mạnh mẽ giúp niềm tin kinh doanh đạt mức cao nhất trong 41 tháng. Dù vậy, doanh nghiệp đang phải đối mặt với áp lực chi phí đầu vào tăng nhanh nhất kể từ giữa năm 2022…

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 09-2026

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 09-2026

Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 09-2026 phát hành ngày 02/03/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...

Thanh Hoá hoàn thiện chính sách để nông nghiệp bứt phá giai đoạn mới

Thanh Hoá hoàn thiện chính sách để nông nghiệp bứt phá giai đoạn mới

Giai đoạn 2021 - 2025, Thanh Hóa đã huy động nguồn lực lớn để triển khai các chương trình, chính sách phát triển nông nghiệp, tạo chuyển biến rõ nét về quy mô sản xuất và cơ cấu ngành. Tuy nhiên, trước yêu cầu phát triển nông nghiệp xanh, số và bền vững, việc xây dựng chính sách cho giai đoạn 2026-2030 đang được đặt ra với tầm nhìn dài hạn và cách tiếp cận thực chất hơn...

Mục tiêu phát triển giai đoạn 2026-2030 và các nút thắt thế chế cần tháo gỡ

Mục tiêu phát triển giai đoạn 2026-2030 và các nút thắt thế chế cần tháo gỡ

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang trải qua nhiều biến động, Việt Nam đã đặt ra những mục tiêu phát triển đầy tham vọng cho giai đoạn 2026-2030. Để đạt được những mục tiêu này, Việt Nam cần phải chuyển đổi sang một mô hình phát triển mới, dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số...

Tuyệt đối không để gián đoạn nguồn cung xăng dầu

Tuyệt đối không để gián đoạn nguồn cung xăng dầu

Trước những bất ổn địa chính trị tại Trung Đông và xung đột Nga – Ukraine, Bộ Công Thương yêu cầu các doanh nghiệp đầu mối phải chủ động phương án nguồn hàng, vận hành ổn định các nhà máy lọc dầu và đảm bảo cung ứng liên tục cho thị trường...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Mỹ thâm hụt thương mại hàng hóa với những nền kinh tế nào nhiều nhất năm 2025?

Thế giới

Mỹ thâm hụt thương mại hàng hóa với những nền kinh tế nào nhiều nhất năm 2025?

[Phóng sự ảnh]: Người dân xếp hàng sớm mua vàng ngày vía Thần tài

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh]: Người dân xếp hàng sớm mua vàng ngày vía Thần tài

Xây dựng “phòng tuyến kép” cho không gian số

eMagazine

Xây dựng “phòng tuyến kép” cho không gian số

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Lễ hội Rước lợn làng La Phù: Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia độc đáo giữa lòng Thủ đô

Dân sinh

2

Bán tháo vội vã, tiền bắt đáy đẩy thanh khoản lên cao kỷ lục 5 tháng

Chứng khoán

3

Chứng khoán trong nước sẽ có một nhịp rung lắc mạnh do ảnh hưởng xung đột tại Iran?

Chứng khoán

4

Viettel và thị trường Myanmar: “Bây giờ cạnh tranh mới khốc liệt”

Kinh tế số

5

Giá mua, bán vàng miếng SJC tăng gần 5 triệu đồng mỗi lượng trong 2 phiên

Tài chính

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy