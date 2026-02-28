Đột kích 2 kho lạnh, phát hiện gần 6 tấn thực phẩm trôi nổi

Gần 6 tấn xương, gân, đuôi trâu, bò đang được sơ chế trong kho lạnh tại hai cơ sở trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa bị phát hiện không rõ nguồn gốc, một số sản phẩm đã bốc mùi nhưng vẫn chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ...

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa, ngày 27/2/2026, đơn vị đã chủ trì phối hợp với Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm và Đội Quản lý thị trường số 09 tiến hành kiểm tra đột xuất hai kho lạnh đồng thời là cơ sở thu mua, chế biến xương, đuôi, chân trâu, bò trên địa bàn xã Trung Chính và xã Thọ Long.

Hai cơ sở bị kiểm tra gồm hộ kinh doanh Lê Thị Nhang (sinh năm 1964), trú tại xã Thọ Long và hộ kinh doanh Lê Văn Thảo (sinh năm 1984), trú tại xã Trung Chính.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong các kho lạnh chứa số lượng lớn xương, đuôi, chân, gân trâu, bò đang được sơ chế với tổng khối lượng gần 6 tấn.

Quá trình làm việc, các chủ hộ kinh doanh không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số hàng hóa nói trên. Đáng chú ý, nhiều sản phẩm đã bốc mùi hôi, có dấu hiệu hư hỏng nhưng vẫn được bảo quản để tiếp tục chế biến.

Làm việc với cơ quan chức năng, các chủ hộ thừa nhận đã thu gom số hàng hóa trôi nổi trên thị trường, sau đó sơ chế, phân loại và bán lại cho các tiểu thương, quán phở, quán lẩu, quán nhậu trên địa bàn để tiêu thụ.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục phối hợp các đơn vị chức năng xác minh, làm rõ nguồn gốc số thực phẩm trên, đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.