Phát hiện xe khách chở hàng trăm kg thực phẩm không rõ nguồn gốc

Trưa 6/9, Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa cho biết vừa tiếp nhận từ Công an tỉnh Thanh Hóa vụ việc hơn 400 kg thực phẩm không rõ nguồn gốc, có dấu hiệu nhập lậu, được phát hiện trên tuyến đường Nghi Sơn – Bãi Trành.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 23 giờ ngày 5/9/2025, tại Km10+200, đường Nghi Sơn – Bãi Trành (thuộc xã Trường Lâm), tổ tuần tra kiểm soát của Đội Cảnh sát giao thông số 2, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành dừng kiểm tra xe ô tô khách BKS 74G-001.13 do anh Lê Văn Thái (sinh năm 1994, trú tại xã Khe Sanh, Quảng Trị) điều khiển.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều thùng hàng đông lạnh, bên trong chứa xúc xích và lạp xưởng do nước ngoài sản xuất. Tổng cộng có 30 thùng, tương đương 620 gói sản phẩm, với tổng trọng lượng 424 kg. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được bất kỳ hóa đơn, chứng từ nào chứng minh nguồn gốc hợp pháp của lô hàng.

Theo lời khai ban đầu, lô hàng này được một người đi xe ôm vận chuyển đến đường Phạm Văn Đồng (Hà Nội), sau đó thuê nhà xe chở vào thành phố Huế. Khi đến nơi, sẽ có người khác liên hệ nhận hàng. Hiện toàn bộ số hàng đã được bàn giao cho Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa để xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.

Từ đầu năm 2025 đến nay, Ban Chỉ đạo 389 Thanh Hóa đã tăng cường chỉ đạo các lực lượng chức năng nắm chắc diễn biến thị trường, triển khai nhiều đợt kiểm tra, kiểm soát nhằm ngăn chặn tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Riêng trong tháng 8/2025, lực lượng chức năng tỉnh đã xử lý 13 vụ vi phạm liên quan đến hàng cấm, trong đó chuyển khởi tố hình sự 2 vụ, xử lý vi phạm hành chính 11 vụ với số tiền phạt 104 triệu đồng. Hàng hóa vi phạm bị thu giữ gồm 1.105 gram heroin, 5,205 m³ gỗ, 615 kg gỗ gốc rễ hình thù phức tạp, 50 bao thuốc lá, 546 đồ chơi trẻ em, 13.000 lưỡi dao cạo râu, 23 thiết bị vệ sinh cùng một số phương tiện vận chuyển.

Song song với đó, công tác chống gian lận thương mại cũng được đẩy mạnh. Trong tháng 8, các lực lượng đã phát hiện và xử lý 129 vụ vi phạm, phạt tiền 2,415 tỉ đồng. Đáng chú ý, 10 vụ liên quan đến hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng mạo nhãn hiệu đã bị xử lý, tổng số tiền phạt 80 triệu đồng. Các mặt hàng vi phạm chủ yếu là quần áo, giày dép, phụ tùng xe máy, thắt lưng, kính mắt…

Ngoài ra, trong tháng 8, cơ quan chức năng Thanh Hóa cũng xử lý 11 vụ vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới, phạt tiền 32 triệu đồng; đồng thời phát hiện 78 vụ vi phạm về quản lý thuế, xử phạt 1,887 tỉ đồng và truy thu 9,362 tỉ đồng.

Theo Chi cục Quản lý thị trường, thời gian tới, công tác kiểm tra, kiểm soát sẽ tiếp tục được triển khai thường xuyên, tập trung vào các địa bàn trọng điểm, siêu thị, trung tâm thương mại, chợ đầu mối, nhằm ngăn chặn kịp thời tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, góp phần đảm bảo ổn định thị trường và quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng.



