Phát triển bền vững là yêu cầu cấp thiết để xây dựng doanh nghiệp tự cường

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh: Thúc đẩy phát triển bền vững doanh nghiệp là yêu cầu cấp thiết, khách quan để xây dựng một cộng đồng doanh nghiệp tự cường, tự chủ, có khả năng thích ứng và chống chịu trước những biến động và thách thức. Một cộng đồng doanh nghiệp bền vững sẽ là bệ đỡ vững chắc cho nền kinh tế quốc gia, đóng góp hiệu quả vào công cuộc phát triển kinh tế xã hội của đất nước...

Chiều 5/12/2025, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), với đầu mối là Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD-VCCI) tổ chức lễ công bố các doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam 2025 với chủ đề “Chương mới của Kỷ nguyên Xanh”.

Sự kiện đánh dấu chặng đường 10 năm liên tiếp Chương trình đánh giá, công bố doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam (CSI). CSI tiếp tục được sử dụng làm một trong các căn cứ chính để đánh giá mức độ thực hành kinh doanh trách nhiệm và phát triển bền vững của các doanh nghiệp trên bốn trụ cột: Kinh tế - Môi trường – Xã hội – Quản trị.

DOANH NGHIỆP VIỆT ĐÃ “ĐỘT PHÁ” TRONG TƯ DUY PHÁT TRIỂN

Phát biểu khai mạc, ông Hồ Sỹ Hùng, Chủ tịch VCCI, Trưởng Ban chỉ đạo CSI 2025, chia sẻ rằng cho đến nay, trong hành trình dài của doanh nghiệp Việt Nam, chưa bao giờ câu chuyện “phát triển” và “trách nhiệm” gắn chặt với nhau như hiện tại.

Khép lại hành trình 10 năm đầu tiên, mở ra một trang phát triển mới, Chương trình CSI sẽ được nâng lên tầm cao mới. Chủ tịch VCCI khẳng định: “Không chỉ đánh giá doanh nghiệp, VCCI sẽ đồng hành, khuyến khích, dẫn dắt và kết nối để CSI trở thành hệ sinh thái thúc đẩy chuyển đổi bền vững doanh nghiệp quốc gia. Từ một chương trình ghi nhận thành tựu, VCCI đặt mục tiêu chuyển hóa CSI thành động lực kiến tạo - nơi doanh nghiệp không chỉ được công nhận với các danh hiệu, mà còn cùng nhau định hình tương lai phát triển kinh tế xanh của Việt Nam”.

Ông Hồ Sỹ Hùng, Chủ tịch VCCI, Trưởng Ban chỉ đạo CSI 2025: "Phát triển bền vững không chỉ là khẩu hiệu, mà là chiến lược sống còn".

Thế giới đang chuyển mình mạnh mẽ trước những tác động ngày càng khốc liệt của biến đổi khí hậu. COP30 khởi động một lịch trình hành động toàn diện, kêu gọi mọi nhân tố “từ toàn cầu tới địa phương, từ chính quyền tới doanh nghiệp, cộng đồng” cùng tham gia. Các quốc gia phải thúc đẩy hợp tác công – tư, tăng quy mô đầu tư xanh, thúc đẩy thị trường carbon toàn cầu, tạo điều kiện cho khối doanh nghiệp trở thành trung tâm hành động, chứ không chỉ là đối tượng điều chỉnh.

Việt Nam với khát vọng hội nhập, cùng bản lĩnh đi lên từ thách thức không đứng ngoài cuộc. Việc Việt Nam thúc đẩy tài chính khí hậu, cân bằng thích nghi và thích ứng cho thấy doanh nghiệp, đặc biệt các doanh nghiệp liên quan đến nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng cần xem xét rủi ro khí hậu như một phần của chiến lược dài hạn.

Trong bối cảnh đó, lãnh đạo VCCI nhận định cộng đồng doanh nghiệp Việt đứng trước cơ hội lớn, nhưng trách nhiệm cũng càng lớn hơn. Chúng ta không có lựa chọn nào khác ngoài đổi mới, chuyển mình xanh hóa, coi phát triển bền vững không chỉ là khẩu hiệu, mà là chiến lược sống còn.

Điều đó đồng nghĩa với việc doanh nghiệp cần chuẩn bị sớm và tích cực hơn nữa, từ chiến lược đầu tư, vận hành, quản trị rủi ro đến đổi mới mô hình kinh doanh. Đây chính là “điểm đột phá” trong tư duy phát triển: hoặc chúng ta thay đổi, hoặc bị bỏ lại phía sau. Những doanh nghiệp tiên phong sẽ không chỉ thích ứng, mà còn dẫn dắt cuộc chơi mới, nơi giá trị nằm ở trách nhiệm và sự kiên định với tương lai bền vững.

Năm 2025, lần thứ 8 Traphaco lọt vào Top 10 Doanh nghiệp bền vững Việt Nam, nhận Giải Ngôi sao CSI do 5 năm liền nằm trong Top 10, bà Đào Thúy Hà, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Traphaco, cho biết doanh nghiệp đã theo đuổi, đồng hành cùng CSI từ những ngày đầu tiên, và kiên định với chiến lược phát triển bền vững được dẫn dắt bởi hệ thống quản trị minh bạch, xây dựng chuỗi giá trị khép kín, kiểm soát chất lượng từ nguyên liệu đầu vào tới thành phẩm. Đây nền tảng giúp Traphaco vượt qua thách thức, tạo tăng trưởng ngay cả trong các giai đoạn thị trường biến động mạnh.

Năm 2025, Traphaco ước đạt doanh thu tăng trưởng 9,7%, vượt kế hoạch hơn 40 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 103% kế hoạch. Doanh nghiệp tiếp tục đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và ứng dụng AI sâu rộng, thực hiện tái cấu trúc nhanh và tầm nhìn rộng mở, tiếp tục chiến lược "Đông dược cao cấp - Tân dược chất lượng cao".

TẬP TRUNG ĐỔI MỚI TƯ DUY PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TỪ LÃNH ĐẠO CAO NHẤT

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc, Chủ tịch Hội đồng quốc gia về phát triển bền vững, đánh giá cao sáng kiến của VCCI trong việc duy trì và phát triển chương trình CSI suốt một thập kỷ qua. Chương trình không chỉ tôn vinh các doanh nghiệp tiên phong, mà còn thúc đẩy, lan tỏa ý thức phát triển bền vững trong cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là khu vực kinh tế tư nhân theo tinh thần Nghị quyết số 68-NQ/TW.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đề nghị tất cả doanh nghiệp từ lãnh đạo cao nhất đến từng bộ phận cần tập trung đổi mới tư duy về phát triển bền vững.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh, trong bối cảnh hiện nay, thúc đẩy phát triển bền vững doanh nghiệp là yêu cầu cấp thiết, khách quan để xây dựng một cộng đồng doanh nghiệp tự cường, tự chủ, có khả năng thích ứng và chống chịu trước những biến động và thách thức. Một cộng đồng doanh nghiệp bền vững sẽ là bệ đỡ vững chắc cho nền kinh tế quốc gia, đóng góp hiệu quả vào công cuộc phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Để nâng cao vai trò của cộng đồng doanh nghiệp trong kỷ nguyên mới, Phó Thủ tướng đề nghị tất cả doanh nghiệp từ lãnh đạo cao nhất đến từng bộ phận cần tập trung đổi mới tư duy về phát triển bền vững. Yêu cầu và nguyên tắc này cần được thẩm thấu từ chiến lược, kế hoạch của doanh nghiệp cho đến các hoạt động kinh doanh, đầu tư, sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp. Mọi thành viên đều nhìn về một hướng chung với mục tiêu phát triển xanh và bền vững.

Phó Thủ tướng cho rằng phát triển bền vững là hành trình lâu dài, đòi hỏi từng doanh nghiệp phải luôn kiên trì, bền bỉ, mạnh mẽ đổi mới sáng tạo. Trong đó, tích hợp các sáng kiến về kinh tế tuần hoàn, đánh giá ESG, xây dựng văn hóa doanh nghiệp đa dạng, bao trùm, áp dụng chuyển đổi số song hành với chuyển đổi xanh, công nghiệp mới là những nội dung then chốt.

“Khởi đầu có thể gian nan nhưng sẽ gặt hái "quả ngọt" trong dài hạn, tạo lợi thế cạnh tranh và sức bật cho doanh nghiệp trên thương trường toàn cầu”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc và Chủ tịch VCCI Hồ Sỹ Hùng trao chứng nhận cho top 10 doanh nghiệp bền vững - lĩnh vực sản xuất.

Để tháo gỡ nút thắt về nguồn lực tài chính và năng lực quản trị, cộng đồng doanh nghiệp cần chủ động nâng cao quản trị công ty, minh bạch hóa thông tin và thực hiện trách nhiệm giải trình. Lập và công bố báo cáo phát triển bền vững, trách nhiệm xã hội là cách để tạo niềm tin với nhà đầu tư và đối tác.

Đặc biệt, trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động, doanh nghiệp Việt Nam cần chủ động nắm bắt mô hình kinh tế mới, liên tục đổi mới để tạo ra không gian phát triển. Tận dụng kịp thời các xu thế như thị trường xanh, tiêu dùng có trách nhiệm, giúp doanh nghiệp mở rộng thị trường và tạo lợi thế cạnh tranh bền vững.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc khẳng định Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành luôn đồng hành cùng doanh nghiệp; trong đó, tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống thể chế, chính sách, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, cải cách thủ tục hành chính, quyết liệt cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh nhằm tạo mọi điều kiện thúc đẩy đổi mới công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi sáng tạo phát triển. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ luôn sẵn sàng lắng nghe, tiếp thu mọi sáng kiến của cộng đồng doanh nghiệp để hoàn thiện cơ chế, chính sách.