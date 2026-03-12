Thứ Năm, 12/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Đầu tư

Phát triển cụm công nghiệp: Động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thành phố Đà Nẵng

Ngô Anh Văn

12/03/2026, 11:32

Cùng với các khu công nghiệp lớn như Chu Lai Trường Hải, Hòa Khánh, Liên Chiểu… Đà Nẵng đang chú trọng vào việc xây dựng và phát triển các cụm công nghiệp (CCN) như một chiến lược quan trọng để góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội. Với 63 cụm công nghiệp hiện có và nhiều dự án đang trong quá trình triển khai, Đà Nẵng không chỉ tạo ra cơ hội cho các doanh nghiệp mà còn xây dựng nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của thành phố.

Khu công nghệ cao Đà Nẵng (ảnh minh họa).
Khu công nghệ cao Đà Nẵng (ảnh minh họa).

Bà Lê Thị Kim Phương, Giám đốc Sở Công Thương Đà Nẵng, cho biết hiện tại, thành phố có 63 cụm công nghiệp với tổng diện tích hơn 1.464ha, trong đó 51 cụm đã đi vào hoạt động. Các cụm công nghiệp này không chỉ đáp ứng nhu cầu mặt bằng cho các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng các nhà máy sản xuất.

Tuy nhiên, vẫn còn một số cụm công nghiệp chưa hoàn thiện hạ tầng, gặp vướng mắc về đền bù giải tỏa mặt bằng. Điều này đòi hỏi sự chỉ đạo quyết liệt từ lãnh đạo UBND TP. Đà Nẵng để hoàn thiện các thủ tục pháp lý và hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo các cụm công nghiệp đủ điều kiện hoạt động theo quy định. Yêu cầu cấp thiết này được Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Trần Chí Cường nhấn mạnh rằng cụm công nghiệp là cơ sở hạ tầng kỹ thuật quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội. Việc đẩy nhanh tiến độ triển khai các cụm công nghiệp không chỉ giúp doanh nghiệp có mặt bằng xây dựng nhà máy sản xuất mà còn tránh lãng phí nguồn lực và lỡ cơ hội đầu tư.

Một trong những thách thức lớn nhất hiện nay là tỷ lệ giải phóng mặt bằng mới chỉ đạt khoảng 60%. Để giải quyết vấn đề này, ông Cường yêu cầu Sở Công Thương thành phố cần phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Đà Nẵng và các địa phương liên quan để xây dựng phương án cụ thể, giải quyết dứt điểm mặt bằng đối với 40% diện tích còn lại. Đồng thời, việc xác định rõ chủ thể quản lý, đơn vị khai thác và vận hành hạ tầng kỹ thuật đối với từng cụm công nghiệp cũng là một nhiệm vụ quan trọng.

Ông Cường cho biết, thành phố giao nhiệm vụ cho Sở Công Thương phối hợp với các cơ quan liên quan đến cuối năm 2027 phải hoàn thiện toàn bộ hồ sơ pháp lý và các điều kiện hạ tầng kỹ thuật cơ bản, đưa các cụm công nghiệp hiện còn vướng mắc về mặt bằng và các thủ tục pháp lý đi vào hoạt động ổn định.

Theo quy hoạch đến năm 2030, Đà Nẵng sẽ có 126 cụm công nghiệp với tổng diện tích 3.713,83ha; đến năm 2050 sẽ có 129 cụm công nghiệp với tổng diện tích 3.938,83 ha. Điều này cho thấy tầm nhìn dài hạn của lãnh đạo thành phố trong việc phát triển các cụm công nghiệp như một động lực chính cho sự phát triển kinh tế - xã hội. Các cụm công nghiệp không chỉ thu hút đầu tư mà còn tạo ra hàng ngàn việc làm, góp phần nâng cao đời sống của người dân địa phương.

Việc xây dựng các cụm công nghiệp không chỉ đơn thuần là tạo ra mặt bằng cho các doanh nghiệp mà còn là một phần của chiến lược phát triển bền vững của Đà Nẵng. Các cụm công nghiệp được kỳ vọng sẽ trở thành những trung tâm sản xuất hiện đại, áp dụng công nghệ cao, thân thiện với môi trường, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố trên trường quốc tế.

Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu này, Đà Nẵng cần phải giải quyết nhiều thách thức, từ việc hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, giải phóng mặt bằng, đến việc xây dựng mô hình quản lý hiệu quả cho các cụm công nghiệp. Sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành và địa phương là yếu tố then chốt để đảm bảo các cụm công nghiệp phát triển bền vững và hiệu quả.

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, việc phát triển các cụm công nghiệp không chỉ là một lựa chọn mà là một yêu cầu cấp thiết để Đà Nẵng duy trì và nâng cao vị thế của mình. Với sự quyết tâm và nỗ lực không ngừng, Đà Nẵng đang từng bước khẳng định vai trò của mình như một trung tâm kinh tế năng động và phát triển bền vững của khu vực miền Trung và cả nước.

Cùng với việc phát triển các CCN, hiện chỉ tính riêng trên địa bàn các địa phương đồng bằng khu vực phía Nam của thành phố Đà Nẵng có 20 khu công nghiệp đã được phê duyệt (Theo Quyết định số 72/QĐ- TTg ngày 17/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Quảng Nam (cũ) thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050); trong đó có 13 khu công nghiệp đã được thành lập. Một số khu công nghiệp đã có những dự án lớn khởi động, đơn cử như Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Phân khu B-Khu công nghiệp Nam Thăng Bình nằm trong quy hoạch được UBND tỉnh Quảng Nam (cũ) Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư vào ngày 30/5/2025, với tổng vốn đầu tư hơn 3.373 tỷ đồng do Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Nam Thăng Bình làm chủ đầu tư, có quy mô diện tích 346 ha trên địa bàn 2 xã Thăng Điền, Thăng Trường thuộc Khu kinh tế mở Chu Lai. Đây là khu công nghiệp đa ngành, được định hướng phát triển theo mô hình khu công nghiệp sinh thái, ưu tiên thu hút các ngành sản xuất thân thiện môi trường, sử dụng năng lượng tái tạo, ứng dụng công nghệ tiên tiến và hiện đại.

Ngày 19/12/2025, UBND TP.  Đà Nẵng đã tổ chức lễ khởi công Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Phân khu B-Khu công nghiệp Nam Thăng Bình. Tiến độ thực hiện dự án là 5 năm kể từ khi được Nhà nước giao đất. Đây là minh chứng cho sự hỗ trợ đắc lực của chính quyền thành phố cùng phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành và địa phương giúp các nghiệp đầu tư phát triển bền vững và hiệu quả.

Từ khóa:

cụm công nghiệp Đà Nẵng Dự án Khu công nghiệp Nam Thăng Bình Giám đốc Sở Công Thương Đà Nẵng phát triển kinh tế - xã hội

Đọc thêm

Danh sách loạt cổ phiếu “trú ẩn” an toàn với cổ tức cao, thanh khoản tốt, tiền mặt dồi dào

Danh sách loạt cổ phiếu “trú ẩn” an toàn với cổ tức cao, thanh khoản tốt, tiền mặt dồi dào

Nhóm cổ phiếu tiền mặt dồi dào và cổ tức cao thường thuộc về các doanh nghiệp đầu ngành có nền tảng tài chính vững mạnh, đòn bẩy thấp. Với dòng tiền ổn định, đây là lớp tài sản phòng thủ tối ưu, giúp giảm thiểu rủi ro khi thị trường biến động mạnh.

Các quỹ cổ phiếu quy mô lớn đẩy mạnh giải ngân, cổ phiếu nào được săn đón nhiều nhất?

Các quỹ cổ phiếu quy mô lớn đẩy mạnh giải ngân, cổ phiếu nào được săn đón nhiều nhất?

Trong tháng 2/2026, phần lớn các quỹ mở cổ phiếu (21/36 quỹ) đã tăng giải ngân, đảo chiều so với xu hướng tăng nắm giữ tiền mặt trong hai tháng trước đó.

Câu chuyện nâng hạng “lu mờ” trước rủi ro xung đột Trung Đông, dòng vốn chủ động sẽ thận trọng hơn?

Câu chuyện nâng hạng “lu mờ” trước rủi ro xung đột Trung Đông, dòng vốn chủ động sẽ thận trọng hơn?

Dòng tiền đang ưu tiên dịch chuyển đến các thị trường an toàn như Mỹ, thể hiện rất rõ qua việc chỉ số USD là DXY tăng giá vượt 99 điểm, tiếp cận mốc 100 là mốc cao nhất từ tháng 1/2026 trong khi tài sản an toàn như vàng thậm chí còn giảm giá...

Tìm kênh huy động vốn cho nền kinh tế

Tìm kênh huy động vốn cho nền kinh tế

Với mục tiêu tăng trưởng GDP được duy trì ở mức cao trong năm 2026, hệ thống dẫn vốn của nền kinh tế đang đứng trước những thách thức mang tính cấu trúc. Trong bối cảnh kênh tín dụng ngân hàng đang gặp nhiều áp lực và ngân hàng đang gia tăng các biện pháp điều chỉnh thanh khoản, việc chuyển dịch trọng tâm sang thị trường nợ trung và dài hạn được xem là giải pháp phù hợp để thúc đẩy tăng trưởng, đặc biệt là đối với các dự án hạ tầng quy mô lớn...

Loạt quỹ ETF Vanguard sẽ mua vào 1 tỷ USD sau nâng hạng tháng 9, những cổ phiếu nào tiềm năng?

Loạt quỹ ETF Vanguard sẽ mua vào 1 tỷ USD sau nâng hạng tháng 9, những cổ phiếu nào tiềm năng?

Ước tính giá trị cổ phiếu Việt Nam được các ETF mô phỏng các chỉ số của FTSE mua vào khi Việt Nam được nâng hạng như sau: Vanguard Total International Stock Index Fund mua vào 221,7 triệu USD; Vanguard Institutional Total International Stock Market Index Trust II mua vào 223,3 triệu USD; Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund mua vào 480 triệu USD...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Hóa giải thách thức từ xung đột tại Trung Đông

eMagazine

Hóa giải thách thức từ xung đột tại Trung Đông

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 2/2026

Video

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 2/2026

10 thị trường nhập khẩu dầu lớn nhất của Trung Quốc

Thế giới

10 thị trường nhập khẩu dầu lớn nhất của Trung Quốc

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Người dân hưởng lợi từ chuyển đổi số trong ngành y tế

Sức khỏe

2

Nhận diện các "điểm nghẽn" của du lịch golf Việt Nam

Du lịch

3

Chốt lời ngắn hạn, thị trường điều chỉnh

Chứng khoán

4

Đột phá nền tảng số thúc đẩy mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu hai con số

Thị trường

5

Hải Phòng: Cưỡng chế thu hồi nhà đất công sản sử dụng sai mục đích

Bất động sản

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy