Phát triển cụm công nghiệp: Động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thành phố Đà Nẵng

Cùng với các khu công nghiệp lớn như Chu Lai Trường Hải, Hòa Khánh, Liên Chiểu… Đà Nẵng đang chú trọng vào việc xây dựng và phát triển các cụm công nghiệp (CCN) như một chiến lược quan trọng để góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội. Với 63 cụm công nghiệp hiện có và nhiều dự án đang trong quá trình triển khai, Đà Nẵng không chỉ tạo ra cơ hội cho các doanh nghiệp mà còn xây dựng nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của thành phố.

Bà Lê Thị Kim Phương, Giám đốc Sở Công Thương Đà Nẵng, cho biết hiện tại, thành phố có 63 cụm công nghiệp với tổng diện tích hơn 1.464ha, trong đó 51 cụm đã đi vào hoạt động. Các cụm công nghiệp này không chỉ đáp ứng nhu cầu mặt bằng cho các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng các nhà máy sản xuất.

Tuy nhiên, vẫn còn một số cụm công nghiệp chưa hoàn thiện hạ tầng, gặp vướng mắc về đền bù giải tỏa mặt bằng. Điều này đòi hỏi sự chỉ đạo quyết liệt từ lãnh đạo UBND TP. Đà Nẵng để hoàn thiện các thủ tục pháp lý và hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo các cụm công nghiệp đủ điều kiện hoạt động theo quy định. Yêu cầu cấp thiết này được Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Trần Chí Cường nhấn mạnh rằng cụm công nghiệp là cơ sở hạ tầng kỹ thuật quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội. Việc đẩy nhanh tiến độ triển khai các cụm công nghiệp không chỉ giúp doanh nghiệp có mặt bằng xây dựng nhà máy sản xuất mà còn tránh lãng phí nguồn lực và lỡ cơ hội đầu tư.

Một trong những thách thức lớn nhất hiện nay là tỷ lệ giải phóng mặt bằng mới chỉ đạt khoảng 60%. Để giải quyết vấn đề này, ông Cường yêu cầu Sở Công Thương thành phố cần phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Đà Nẵng và các địa phương liên quan để xây dựng phương án cụ thể, giải quyết dứt điểm mặt bằng đối với 40% diện tích còn lại. Đồng thời, việc xác định rõ chủ thể quản lý, đơn vị khai thác và vận hành hạ tầng kỹ thuật đối với từng cụm công nghiệp cũng là một nhiệm vụ quan trọng.

Ông Cường cho biết, thành phố giao nhiệm vụ cho Sở Công Thương phối hợp với các cơ quan liên quan đến cuối năm 2027 phải hoàn thiện toàn bộ hồ sơ pháp lý và các điều kiện hạ tầng kỹ thuật cơ bản, đưa các cụm công nghiệp hiện còn vướng mắc về mặt bằng và các thủ tục pháp lý đi vào hoạt động ổn định.

Theo quy hoạch đến năm 2030, Đà Nẵng sẽ có 126 cụm công nghiệp với tổng diện tích 3.713,83ha; đến năm 2050 sẽ có 129 cụm công nghiệp với tổng diện tích 3.938,83 ha. Điều này cho thấy tầm nhìn dài hạn của lãnh đạo thành phố trong việc phát triển các cụm công nghiệp như một động lực chính cho sự phát triển kinh tế - xã hội. Các cụm công nghiệp không chỉ thu hút đầu tư mà còn tạo ra hàng ngàn việc làm, góp phần nâng cao đời sống của người dân địa phương.

Việc xây dựng các cụm công nghiệp không chỉ đơn thuần là tạo ra mặt bằng cho các doanh nghiệp mà còn là một phần của chiến lược phát triển bền vững của Đà Nẵng. Các cụm công nghiệp được kỳ vọng sẽ trở thành những trung tâm sản xuất hiện đại, áp dụng công nghệ cao, thân thiện với môi trường, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố trên trường quốc tế.

Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu này, Đà Nẵng cần phải giải quyết nhiều thách thức, từ việc hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, giải phóng mặt bằng, đến việc xây dựng mô hình quản lý hiệu quả cho các cụm công nghiệp. Sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành và địa phương là yếu tố then chốt để đảm bảo các cụm công nghiệp phát triển bền vững và hiệu quả.

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, việc phát triển các cụm công nghiệp không chỉ là một lựa chọn mà là một yêu cầu cấp thiết để Đà Nẵng duy trì và nâng cao vị thế của mình. Với sự quyết tâm và nỗ lực không ngừng, Đà Nẵng đang từng bước khẳng định vai trò của mình như một trung tâm kinh tế năng động và phát triển bền vững của khu vực miền Trung và cả nước.

Cùng với việc phát triển các CCN, hiện chỉ tính riêng trên địa bàn các địa phương đồng bằng khu vực phía Nam của thành phố Đà Nẵng có 20 khu công nghiệp đã được phê duyệt (Theo Quyết định số 72/QĐ- TTg ngày 17/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Quảng Nam (cũ) thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050); trong đó có 13 khu công nghiệp đã được thành lập. Một số khu công nghiệp đã có những dự án lớn khởi động, đơn cử như Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Phân khu B-Khu công nghiệp Nam Thăng Bình nằm trong quy hoạch được UBND tỉnh Quảng Nam (cũ) Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư vào ngày 30/5/2025, với tổng vốn đầu tư hơn 3.373 tỷ đồng do Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Nam Thăng Bình làm chủ đầu tư, có quy mô diện tích 346 ha trên địa bàn 2 xã Thăng Điền, Thăng Trường thuộc Khu kinh tế mở Chu Lai. Đây là khu công nghiệp đa ngành, được định hướng phát triển theo mô hình khu công nghiệp sinh thái, ưu tiên thu hút các ngành sản xuất thân thiện môi trường, sử dụng năng lượng tái tạo, ứng dụng công nghệ tiên tiến và hiện đại.

Ngày 19/12/2025, UBND TP. Đà Nẵng đã tổ chức lễ khởi công Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Phân khu B-Khu công nghiệp Nam Thăng Bình. Tiến độ thực hiện dự án là 5 năm kể từ khi được Nhà nước giao đất. Đây là minh chứng cho sự hỗ trợ đắc lực của chính quyền thành phố cùng phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành và địa phương giúp các nghiệp đầu tư phát triển bền vững và hiệu quả.