Bán đảo SOLA - Dấu ấn tiếp theo của Masterise Homes trong dòng sản phẩm Villa Compound

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Sáu, 12/12/2025
Lan Anh
12/12/2025, 12:06
Khi thị trường ngày càng hướng đến các chuẩn mực khắt khe và trải nghiệm sống trở thành thước đo cho một không gian sống đẳng cấp, giá trị của một dự án không chỉ nằm trong từng khối kiến trúc, mà còn được quyết định bởi năng lực nhà phát triển.
Là phân khu villa compound duy nhất tại The Global City, bán đảo SOLA là minh chứng rõ ràng cho yếu tố “niềm tin thương hiệu quyết định giá trị” - nơi từng chi tiết quy hoạch hay thiết kế đều phản chiếu năng lực đã được kiểm chứng của nhà phát triển bất động sản hàng hiệu đẳng cấp quốc tế Masterise Homes.
Tại Branded Living Summit 2025, ông Anthony Moulton – Nhà sáng lập Brand & Co – đã nhấn mạnh rằng trong bất động sản cao cấp, thương hiệu không đơn thuần chỉ là yếu tố cộng thêm, mà là một “tài sản chiến lược” có thể mang lại tới 20% giá trị cho dự án, nếu thương hiệu đủ uy tín, đủ năng lực thực thi để xây dựng một niềm tin có trọng lượng và bền vững cho khách hàng.
Masterise Homes là một ví dụ điển hình cho niềm tin thương hiệu được tích lũy theo thời gian. Không chạy theo những giá trị ngắn hạn, Masterise Homes lựa chọn hướng đi khó nhưng mang lại giá trị lâu dài: ưu tiên chất lượng trải nghiệm của cư dân trong không gian sống, bắt đầu từ việc đưa chuẩn quốc tế vào toàn bộ vòng đời dự án - từ quy hoạch, thiết kế cảnh quan, cách tổ chức không gian sống đến các dịch vụ vận hành. Việc hợp tác chiến lược cùng các thương hiệu, đối tác quốc tế hàng đầu như Marriott International, Elie Saab, Foster + Partners hay WATG đã vượt lên trên sự cộng tác về mặt danh tiếng để trở thành những cam kết mạnh mẽ về tiêu chuẩn chất lượng đồng bộ cho các dự án phát triển bởi Masterise Homes.
Tính nhất quán này được thể hiện rõ ràng ở các dự án đã đi vào vận hành, điển hình như các khu căn hộ Masteri Centre Point – Lumière Boulevard – Lumière Riverside ở TP. HCM, hay bộ đôi Masteri West Heights - Masteri Waterfront tại Hà Nội. Không nhiều dự án tại Việt Nam hình thành được một cộng đồng cư dân quốc tế văn minh, hiện đại trong thời gian ngắn đến vậy.
Điều này đến từ môi trường sống có chiều sâu và chất lượng tiện ích, dịch vụ được vận hành theo chuẩn mực quốc tế, bảo chứng bởi tầm nhìn, năng lực, nền tảng quản trị ổn định của nhà phát triển. Đến nay, sau hơn 1 thập kỷ phát triển, có thể khẳng định, uy tín thương hiệu của Masterise Homes được xây nên từ chính những trải nghiệm của cư dân, chứ không chỉ từ tuyên ngôn hay lời hứa thương hiệu.
Độ chín của năng lực và uy tín thương hiệu của Masterise Homes tiếp tục được phát huy tại bán đảo SOLA, biểu tượng villa compound duy nhất tại The Global City - trung tâm TP. HCM, cũng là 1 trong 2 dự án villa compound hiếm hoi của thương hiệu này hiện nay.
Ở bán đảo SOLA, toàn bộ triết lý, tiêu chuẩn và kinh nghiệm của Masterise Homes trong phân khúc cao cấp được áp dụng một cách cụ thể: từ cách tổ chức quy hoạch, lựa chọn ngôn ngữ kiến trúc, bố trí layout đến chuẩn vận hành trong tương lai. Bán đảo SOLA vì thế được kỳ vọng sẽ là dự án phản chiếu rõ ràng nhất năng lực thực thi tại các dự án thấp tầng hạng sang chuẩn quốc tế của Masterise Homes.
Toạ lạc tại vị trí ba mặt giáp sông hiếm có, bán đảo SOLA - biểu tượng villa compound duy nhất tại The Global City mở ra một bài toán quy hoạch và thiết kế phức tạp đòi hỏi năng lực triển khai vững chắc.
Khi phát triển phân khu này trong khu đô thị The Global City, Masterise Homes đặt nguyên tắc khắt khe, đảm bảo mỗi đường nét không gian, mỗi trải nghiệm sống của cư dân đều đạt đến những tiêu chuẩn cao nhất, đáp ứng nhu cầu riêng tư tối ưu, nhưng vẫn kết nối dễ dàng với nhịp sống đô thị quốc tế hiện đại.
Ngôn ngữ kiến trúc tại bán đảo SOLA không chỉ tạo nên một diện mạo hiện đại, mà còn tạo nên một tuyến phố đầy nhịp điệu – một dòng chảy thị giác được tính toán kỹ lưỡng để dẫn dắt cảm xúc và sự riêng tư.
Khoảng lùi, tuyến phố, mảng xanh… đều được đặt đúng vị trí để tạo nên một không gian sống kín đáo nhưng không tách biệt, tinh tế nhưng không phô trương. Hệ cảnh quan gồm 5 công viên compound nội khu vận hành như “mạch cảm xúc” của bán đảo, đưa cư dân qua nhiều cung bậc, từ tĩnh tại đến kết nối, từ vận động đến thưởng lãm.
Giá trị của bán đảo SOLA còn được hoàn thiện bởi cộng đồng giới hạn với hơn 200 chủ nhân. Ở phân khúc hạng sang, vòng kết nối cư dân được xem là lõi giá trị của toàn khu. Một cộng đồng ưu tú với những chủ nhân đồng điệu về vị thế, về phong cách sống, về kỳ vọng chất lượng và chuẩn sống,... sẽ là yếu tố bảo chứng cho giá trị tài sản trong dài hạn, và điều này đang thể hiện rất rõ tại bán đảo SOLA.
Dù là ở bất kỳ quy mô hay phân khúc nào, sự hoàn thiện về cả không gian sống xứng tầm lẫn chuẩn sống cao cấp của khu đô thị biểu tượng The Global City nói chung, hay bán đảo SOLA nói riêng đều một lần nữa khẳng định tư duy phát triển của Masterise Homes: Quy hoạch chuẩn chỉnh, thiết kế có chiều sâu và tiêu chuẩn vận hành hướng đến sự ổn định dài hạn. Tại đây, năng lực đã được kiểm chứng của thương hiệu được thể hiện qua chất lượng không gian sống – và qua cách dự án đặt dấu ấn riêng của Masterise Homes lên phân khúc villa compound cao cấp.
