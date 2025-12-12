Hơn 62 triệu thửa đất đã được rà soát, phân nhóm

Sau chiến dịch 90 ngày làm giàu, làm sạch Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, hiện có 62,49 triệu thửa đất được rà soát, phân nhóm; 39% đạt chuẩn “đúng - đủ - sạch - sống”...

Ngày 11/12/2025, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp Bộ Công an tổ chức Hội nghị tổng kết Kế hoạch 515/KH-BCA-BNN&MT. Đây là chiến dịch 90 ngày làm giàu, làm sạch Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, triển khai từ ngày 1/9 đến 30/11 trên phạm vi toàn quốc.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng nhấn mạnh: việc triển khai Kế hoạch 515 không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà mệnh lệnh từ thực tiễn, là nhiệm vụ chính trị quan trọng nhằm hiện thực hóa các nghị quyết về chuyển đổi số quốc gia.

THIẾT LẬP NỀN TẢNG DỮ LIỆU ĐẤT ĐAI THỐNG NHẤT

Theo Bộ trưởng, trước khi Kế hoạch diễn ra, hệ thống thông tin đất đai tồn tại nhiều bất cập do được xây dựng qua nhiều thời kỳ, tồn tại song song mô hình tập trung và phân tán, sử dụng nhiều loại phần mềm khác nhau. Dữ liệu còn thiếu, trùng lặp, chưa đảm bảo tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống”.

Từ đề xuất của Bộ Công an, hai bộ thống nhất phát động "chiến dịch 90" ngày nhằm mục tiêu thiết lập nền tảng dữ liệu đất đai thống nhất toàn quốc.

Theo báo cáo, về làm sạch dữ liệu, hiện có 62,49 triệu thửa đất được rà soát, phân nhóm; 39% đạt chuẩn “đúng - đủ - sạch - sống”; 59,8% cần bổ sung, chuẩn hóa; 1,2% không sử dụng được, phải xây dựng lại; 38,24 triệu chủ sử dụng đất được xác thực, đối khớp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng phát biểu tại hội nghị

Đối với nội dung bổ sung dữ liệu mới, có 7,62 triệu giấy chứng nhận cần thu thập; đã thu thập 6,2 triệu (81,4%); đã quét và nhập dữ liệu 5,69 triệu (92%).

Về đồng bộ dữ liệu lên hệ thống quốc gia, có 34/34 tỉnh, thành hoàn thành đồng bộ đợt 1; có 61,15 triệu thửa đất đã đồng bộ (99% dữ liệu đang vận hành); 61,6 triệu thửa được gắn mã định danh thống nhất toàn quốc, chia thành 3 nhóm theo mức độ hoàn thiện dữ liệu.

Về kết nối, chia sẻ, cải cách thủ tục hành chính, có Cơ sở dữ liệu đất đai đã kết nối với Thuế, Một cửa điện tử và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trong đó có một số địa phương nổi bật như: Lào Cai có trên 80% hồ sơ trực tuyến, hồ sơ trễ hạn dưới 1%; Gia Lai có 100% hồ sơ nghĩa vụ tài chính thực hiện điện tử. Ngoài ra, có nhiều địa phương như Đồng Nai, An Giang, Hải Phòng, Đắk Lắk… cắt giảm mạnh thành phần hồ sơ, rút ngắn thời gian giải quyết.

KHÔNG ĐỂ DỮ LIỆU “CHẾT”

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long nhấn mạnh rằng đây là nhiệm vụ quan trọng được Ban Chỉ đạo Trung ương giao hoàn thành trong năm 2025 theo các nghị quyết của Đảng và Chính phủ.

Theo Thứ trưởng Long, trong số hơn 100 triệu thửa đất cần số hóa và làm sạch theo tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống”, sau 90 ngày mới làm sạch được khoảng 25 triệu thửa đất, đạt 25%. “Con số 25% là rất quý, nhưng vẫn còn 75% phía trước. Chúng ta phải tiếp tục mạnh mẽ để hoàn thành trong năm 2026”, ông Long nói.

Từ kết quả này, Thứ trưởng Long cho biết hai bộ thống nhất một số định hướng lớn, đầu tiên là triển khai bằng một kế hoạch tổng thể trong năm 2026, xác định rõ loại đất ưu tiên, tiêu chí phân loại và trách nhiệm của từng bộ, ngành, địa phương. Các cơ quan chuyên môn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ phối hợp với C06, C12 của Bộ Công an xây dựng đề xuất tổng thể.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long: Dữ liệu đất đai đã làm sạch phải được đưa vào vận hành trên môi trường thực theo đúng tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống” và thống nhất dùng chung toàn quốc.

Về nguồn lực, Nghị quyết 214 quy định Chính phủ đầu tư cho nền tảng, phần mềm dùng chung; còn địa phương phải bố trí kinh phí để số hóa và đồng bộ dữ liệu. Địa phương nào khó khăn về kinh phí, phải báo cáo để Chính phủ xem xét hỗ trợ.

Ông Long cũng nhấn mạnh: dữ liệu đất đai đã làm sạch phải được đưa vào vận hành trên môi trường thực theo đúng tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống” và thống nhất dùng chung toàn quốc. Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ công bố bộ cơ sở dữ liệu đã hoàn thành, đồng thời, cung cấp app để các bộ, ngành, địa phương khai thác phục vụ rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính liên quan đất đai.

Bên cạnh đó, việc kết nối, đồng bộ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phải được đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn. Lực lượng công an địa phương phối hợp các sở ngành rà soát, bảo đảm không để xảy ra mất dữ liệu hay bị phá hoại.

Lãnh đạo Bộ Công an đề nghị các địa phương tiếp tục hỗ trợ vận hành dữ liệu đã hoàn thành và chuẩn bị cho kế hoạch giai đoạn tiếp theo.

Các địa phương phải cập nhật theo thời gian thực, đồng bộ ngay khi có biến động. Ảnh minh họa

Về phía Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ trưởng Trần Đức Thắng cho rằng kết quả sau 90 ngày là đáng khích lệ nhưng mới chỉ là bước khởi đầu. Mục tiêu hướng tới năm 2026 là hoàn thành hệ thống thông tin đất đai quốc gia tập trung, thống nhất, đa mục tiêu.

Bộ trưởng đề nghị không để dữ liệu “chết”. Trong đó, các địa phương phải cập nhật theo thời gian thực, đồng bộ ngay khi có biến động; phối hợp công an và ngành thông tin truyền thông đảm bảo an ninh dữ liệu, phân quyền và giám sát chặt chẽ.

Đồng thời, hoàn thành phần việc còn lại của Kế hoạch 515, trong đó, làm sạch hơn 18,5 triệu thửa đất có thông tin lệch chuẩn; Hoàn thiện nhập liệu hơn 5,6 triệu giấy chứng nhận đã quét nhưng chưa đủ thông tin.

Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhấn mạnh việc lấy dữ liệu làm trung tâm để cải cách thủ tục hành chính, phục vụ người dân. Đây là mục đích cuối cùng của chuyển đổi số. Dữ liệu đã sạch thì thủ tục phải gọn.

"Phải kiên quyết cắt giảm các thành phần hồ sơ giấy khi thông tin đã có trong Cơ sở dữ liệu. Sử dụng mã định danh thửa đất và VNeID để người dân thực hiện thủ tục mà không phụ thuộc vào địa giới hành chính. Phấn đấu đến năm 2026, 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình", Bộ trưởng Trần Đức Thắng nêu rõ.