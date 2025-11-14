Phê duyệt trữ lượng khoáng sản một số mỏ than ở Quảng Ninh và đá vôi ở Ninh Bình

Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia ngày 13/11/2025 đã họp và thống nhất thông qua nhiều khối trữ lượng khoáng sản quan trọng ở tỉnh Quảng Ninh và Ninh Bình...

Cụ thể, Hội đồng đã xem xét phê duyệt trữ lượng than tại mỏ than Tràng Bạch, thuộc các phường Hoàng Quế và Bình Khê, mỏ than Tây Khe Sim thuộc các phường Quang Hanh và Mông Dương, tỉnh Quảng Ninh.

Cùng với đó xem xét trữ lượng đá vôi làm nguyên liệu sản xuất vôi công nghiệp tại khu vực thị trấn Kiện Khê và xã Thanh Thủy, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam (nay là phường Châu Sơn và xã Tân Thanh, tỉnh Ninh Bình).

Đại diện đơn vị thực hiện báo cáo thăm dò mỏ Tràng Bạch, Công ty Cổ phần Tin học, Công nghệ, Môi trường- Vinacomin, cho biết TKV đã hoàn thành công tác thăm dò bổ sung, với mục tiêu nâng cấp các khối tài nguyên cấp 333 (tài nguyên dự tính) trong phạm vi Giấy phép khai thác được cấp.

Khối lượng thi công gồm 1.508,4m khoan máy/7 lỗ khoan, hơn 1.500m đo địa vật lý, cùng hàng trăm mẫu khí, mẫu than, mẫu cơ lý đá được phân tích. Đơn vị tư vấn đã sử dụng tổng hợp dữ liệu của hơn 480 lỗ khoan từ các giai đoạn trước.

Đối với mỏ than Tây Khe Sim thuộc các phường Quang Hanh và Mông Dương, tỉnh Quảng Ninh, Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc- TKV thông tin: đơn vị đã thi công 11 lỗ khoan với tổng chiều dài 1.914,5m, cập nhật cấu trúc địa chất mỏ đến thời điểm hiện tại, làm rõ đặc điểm vỉa than, chất lượng than và điều kiện địa chất- kỹ thuật.

Tại cuộc họp, Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia đã thống nhất thông qua nhiều khối trữ lượng quan trọng. Cụ thể, tại mỏ than Tràng Bạch, trữ lượng nâng cấp đạt 22,747 triệu tấn; tại mỏ than Tây Khe Sim, trữ lượng cấp 122 được nâng cấp từ tài nguyên cấp 333 đạt 1,074 triệu tấn; đồng thời xem xét trữ lượng đá vôi phục vụ sản xuất vôi công nghiệp tại khu vực phường Châu Sơn và xã Tân Thanh (tỉnh Ninh Bình).

Theo đánh giá của Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Quý Kiên, đây là các kết quả quan trọng, làm cơ sở cho công tác thiết kế khai thác và quy hoạch phát triển ngành than trong giai đoạn tiếp theo, đồng thời bảo đảm tuân thủ quy định về phân cấp tài nguyên, trữ lượng khoáng sản.