Phê duyệt trữ lượng khoáng sản một số mỏ than ở Quảng Ninh và đá vôi ở Ninh Bình

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Sáu, 14/11/2025
Hằng Anh
14/11/2025, 10:29
Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia ngày 13/11/2025 đã họp và thống nhất thông qua nhiều khối trữ lượng khoáng sản quan trọng ở tỉnh Quảng Ninh và Ninh Bình...
Cụ thể, Hội đồng đã xem xét phê duyệt trữ lượng than tại mỏ than Tràng Bạch, thuộc các phường Hoàng Quế và Bình Khê, mỏ than Tây Khe Sim thuộc các phường Quang Hanh và Mông Dương, tỉnh Quảng Ninh.
Cùng với đó xem xét trữ lượng đá vôi làm nguyên liệu sản xuất vôi công nghiệp tại khu vực thị trấn Kiện Khê và xã Thanh Thủy, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam (nay là phường Châu Sơn và xã Tân Thanh, tỉnh Ninh Bình).
Đại diện đơn vị thực hiện báo cáo thăm dò mỏ Tràng Bạch, Công ty Cổ phần Tin học, Công nghệ, Môi trường- Vinacomin, cho biết TKV đã hoàn thành công tác thăm dò bổ sung, với mục tiêu nâng cấp các khối tài nguyên cấp 333 (tài nguyên dự tính) trong phạm vi Giấy phép khai thác được cấp.
Khối lượng thi công gồm 1.508,4m khoan máy/7 lỗ khoan, hơn 1.500m đo địa vật lý, cùng hàng trăm mẫu khí, mẫu than, mẫu cơ lý đá được phân tích. Đơn vị tư vấn đã sử dụng tổng hợp dữ liệu của hơn 480 lỗ khoan từ các giai đoạn trước.
Đối với mỏ than Tây Khe Sim thuộc các phường Quang Hanh và Mông Dương, tỉnh Quảng Ninh, Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc- TKV thông tin: đơn vị đã thi công 11 lỗ khoan với tổng chiều dài 1.914,5m, cập nhật cấu trúc địa chất mỏ đến thời điểm hiện tại, làm rõ đặc điểm vỉa than, chất lượng than và điều kiện địa chất- kỹ thuật.
Kết quả tính toán cho thấy trữ lượng nâng cấp đạt 1,074 triệu tấn. Đây là cơ sở quan trọng để tiếp tục tổ chức khai thác an toàn, hiệu quả trong phạm vi Giấy phép khai thác đã được cấp.
Tại cuộc họp, Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia đã thống nhất thông qua nhiều khối trữ lượng quan trọng. Cụ thể, tại mỏ than Tràng Bạch, trữ lượng nâng cấp đạt 22,747 triệu tấn; tại mỏ than Tây Khe Sim, trữ lượng cấp 122 được nâng cấp từ tài nguyên cấp 333 đạt 1,074 triệu tấn; đồng thời xem xét trữ lượng đá vôi phục vụ sản xuất vôi công nghiệp tại khu vực phường Châu Sơn và xã Tân Thanh (tỉnh Ninh Bình).
Theo đánh giá của Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Quý Kiên, đây là các kết quả quan trọng, làm cơ sở cho công tác thiết kế khai thác và quy hoạch phát triển ngành than trong giai đoạn tiếp theo, đồng thời bảo đảm tuân thủ quy định về phân cấp tài nguyên, trữ lượng khoáng sản.
16:52, 04/11/2025
19:31, 30/10/2025
Tiêu chuẩn là công cụ kỹ thuật nền tảng để hiện thực hóa các mục tiêu tăng trưởng xanh, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững. Hiện Việt Nma đã có trên 14200 TCVN với tỷ lệ hài hòa khoảng 63% bao trùm mọi lĩnh vực kinh tế, xã hội; trong đó, có khoảng 400 TCVN liên quan đến chuyển đổi xanh và phát triển bền vững...
Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất xe ô tô sản xuất giai đoạn 2017-2021, khi tham gia giao thông sẽ áp dụng Mức 3 (tương đương tiêu chuẩn Euro 3) từ ngày 1/1/2026; riêng Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh áp dụng Mức 4 (tương đương tiêu chuẩn Euro 4) từ ngày 1/1/2027. Từ ngày 1/1/2029, tất cả các xe ô tô tham gia giao thông ở Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh phải đáp ứng từ Mức 2 trở lên...
Cục Biến đổi khí hậu cho biết tại Phiên cấp cao Cuộc họp lần thứ 37 các Bên tham gia Nghị định thư Montreal (MOP 37) vừa diễn ra, đoàn Việt Nam đã đưa ra ba ưu tiên trọng tâm nhằm thúc đẩy hợp tác và hành động toàn cầu trong bảo vệ tầng ozone và thực hiện Bản sửa đổi, bổ sung Kigali...
Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết mỗi năm Việt Nam phát sinh khoảng 25,3 triệu tấn rác thải sinh hoạt, trong đó có khoảng 1,8 triệu tấn chất thải nhựa, tạo ra áp lực, thách thức rất lớn cho hạ tầng thu gom, phân loại và xử lý. Một trong những điểm nghẽn, bất cập được các chuyên gia chỉ ra là do vấn đề phân loại rác thải tại nguồn và hạ tầng thu gom xử lý...
