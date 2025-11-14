Thứ Sáu, 14/11/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Pháp lý

Phê duyệt trữ lượng khoáng sản một số mỏ than ở Quảng Ninh và đá vôi ở Ninh Bình

Hằng Anh

14/11/2025, 10:29

Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia ngày 13/11/2025 đã họp và thống nhất thông qua nhiều khối trữ lượng khoáng sản quan trọng ở tỉnh Quảng Ninh và Ninh Bình...

Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia thống nhất thông qua nhiều khối lượng khoáng sản. Ảnh minh họa
Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia thống nhất thông qua nhiều khối lượng khoáng sản. Ảnh minh họa

Cụ thể, Hội đồng đã xem xét phê duyệt trữ lượng than tại mỏ than Tràng Bạch, thuộc các phường Hoàng Quế và Bình Khê, mỏ than Tây Khe Sim thuộc các phường Quang Hanh và Mông Dương, tỉnh Quảng Ninh.

Cùng với đó xem xét trữ lượng đá vôi làm nguyên liệu sản xuất vôi công nghiệp tại khu vực thị trấn Kiện Khê và xã Thanh Thủy, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam (nay là phường Châu Sơn và xã Tân Thanh, tỉnh Ninh Bình).

Đại diện đơn vị thực hiện báo cáo thăm dò mỏ Tràng Bạch, Công ty Cổ phần Tin học, Công nghệ, Môi trường- Vinacomin, cho biết TKV đã hoàn thành công tác thăm dò bổ sung, với mục tiêu nâng cấp các khối tài nguyên cấp 333 (tài nguyên dự tính) trong phạm vi Giấy phép khai thác được cấp.

Khối lượng thi công gồm 1.508,4m khoan máy/7 lỗ khoan, hơn 1.500m đo địa vật lý, cùng hàng trăm mẫu khí, mẫu than, mẫu cơ lý đá được phân tích. Đơn vị tư vấn đã sử dụng tổng hợp dữ liệu của hơn 480 lỗ khoan từ các giai đoạn trước.

Đối với mỏ than Tây Khe Sim thuộc các phường Quang Hanh và Mông Dương, tỉnh Quảng Ninh, Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc- TKV thông tin: đơn vị đã thi công 11 lỗ khoan với tổng chiều dài 1.914,5m, cập nhật cấu trúc địa chất mỏ đến thời điểm hiện tại, làm rõ đặc điểm vỉa than, chất lượng than và điều kiện địa chất- kỹ thuật.

Kết quả tính toán cho thấy trữ lượng nâng cấp đạt 1,074 triệu tấn. Đây là cơ sở quan trọng để tiếp tục tổ chức khai thác an toàn, hiệu quả trong phạm vi Giấy phép khai thác đã được cấp.

Tại cuộc họp, Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia đã thống nhất thông qua nhiều khối trữ lượng quan trọng. Cụ thể, tại mỏ than Tràng Bạch, trữ lượng nâng cấp đạt 22,747 triệu tấn; tại mỏ than Tây Khe Sim, trữ lượng cấp 122 được nâng cấp từ tài nguyên cấp 333 đạt 1,074 triệu tấn; đồng thời xem xét trữ lượng đá vôi phục vụ sản xuất vôi công nghiệp tại khu vực phường Châu Sơn và xã Tân Thanh (tỉnh Ninh Bình).

Theo đánh giá của Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Quý Kiên, đây là các kết quả quan trọng, làm cơ sở cho công tác thiết kế khai thác và quy hoạch phát triển ngành than trong giai đoạn tiếp theo, đồng thời bảo đảm tuân thủ quy định về phân cấp tài nguyên, trữ lượng khoáng sản.

Sửa Luật Địa chất và Khoáng sản: Nguồn lực khoáng sản cho phát triển trong tình hình mới

16:52, 04/11/2025

Sửa Luật Địa chất và Khoáng sản: Nguồn lực khoáng sản cho phát triển trong tình hình mới

Tổ chức, doanh nghiệp vi phạm trong lĩnh vực địa chất khoáng sản có thể bị phạt tới 2 tỷ đồng

19:31, 30/10/2025

Tổ chức, doanh nghiệp vi phạm trong lĩnh vực địa chất khoáng sản có thể bị phạt tới 2 tỷ đồng

Khoáng sản Việt Nam: Trữ lượng xếp thứ 10 nhưng giá trị xuất khẩu xếp thứ 41 thế giới

08:00, 16/10/2025

Khoáng sản Việt Nam: Trữ lượng xếp thứ 10 nhưng giá trị xuất khẩu xếp thứ 41 thế giới

Từ khóa:

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đá vôi sản xuất vôi công nghiệp Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia khoáng sản mỏ mỏ than Tây Khe Sim phê duyệt quy hoạch phát triển ngành than Thứ trưởng Trần Quý Kiên tỉnh Quảng Ninh trữ lượng trữ lượng khoáng sản quốc gia trữ lượng than Tràng Bạch

Đọc thêm

Việt Nam đã có khoảng 400 tiêu chuẩn TCVN liên quan đến chuyển đổi xanh, phát triển bền vững

Việt Nam đã có khoảng 400 tiêu chuẩn TCVN liên quan đến chuyển đổi xanh, phát triển bền vững

Tiêu chuẩn là công cụ kỹ thuật nền tảng để hiện thực hóa các mục tiêu tăng trưởng xanh, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững. Hiện Việt Nma đã có trên 14200 TCVN với tỷ lệ hài hòa khoảng 63% bao trùm mọi lĩnh vực kinh tế, xã hội; trong đó, có khoảng 400 TCVN liên quan đến chuyển đổi xanh và phát triển bền vững...

Đề xuất áp dụng quy chuẩn khí thải cao hơn, sớm hơn cho xe ô tô tại Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh

Đề xuất áp dụng quy chuẩn khí thải cao hơn, sớm hơn cho xe ô tô tại Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất xe ô tô sản xuất giai đoạn 2017-2021, khi tham gia giao thông sẽ áp dụng Mức 3 (tương đương tiêu chuẩn Euro 3) từ ngày 1/1/2026; riêng Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh áp dụng Mức 4 (tương đương tiêu chuẩn Euro 4) từ ngày 1/1/2027. Từ ngày 1/1/2029, tất cả các xe ô tô tham gia giao thông ở Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh phải đáp ứng từ Mức 2 trở lên...

Việt Nam đề xuất ba ưu tiên trọng tâm thúc đẩy hợp tác và hành động toàn cầu bảo vệ tầng ozone

Việt Nam đề xuất ba ưu tiên trọng tâm thúc đẩy hợp tác và hành động toàn cầu bảo vệ tầng ozone

Cục Biến đổi khí hậu cho biết tại Phiên cấp cao Cuộc họp lần thứ 37 các Bên tham gia Nghị định thư Montreal (MOP 37) vừa diễn ra, đoàn Việt Nam đã đưa ra ba ưu tiên trọng tâm nhằm thúc đẩy hợp tác và hành động toàn cầu trong bảo vệ tầng ozone và thực hiện Bản sửa đổi, bổ sung Kigali...

Ô nhiễm rác thải sinh hoạt là một thách thức lớn đối với việc bảo vệ môi trường

Ô nhiễm rác thải sinh hoạt là một thách thức lớn đối với việc bảo vệ môi trường

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết mỗi năm Việt Nam phát sinh khoảng 25,3 triệu tấn rác thải sinh hoạt, trong đó có khoảng 1,8 triệu tấn chất thải nhựa, tạo ra áp lực, thách thức rất lớn cho hạ tầng thu gom, phân loại và xử lý. Một trong những điểm nghẽn, bất cập được các chuyên gia chỉ ra là do vấn đề phân loại rác thải tại nguồn và hạ tầng thu gom xử lý...

Hà Nội có 239 cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm

Hà Nội có 239 cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm

Trong số này có 138 cơ sở thuộc lĩnh vực công trình xây dựng, tòa nhà, khách sạn; 100 cơ sở thuộc lĩnh vực sản xuất công nghiệp...

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 10/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 10/2025

Mở khóa tiềm năng nhà máy thông minh

eMagazine

Mở khóa tiềm năng nhà máy thông minh

Những nền kinh tế sử dụng tiền mặt nhiều nhất năm 2025

Thế giới

Những nền kinh tế sử dụng tiền mặt nhiều nhất năm 2025

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

AI thay đổi cách chúng ta chăm sóc người cao tuổi

Sức khỏe

2

Việt Nam: Bệ phóng mới của ngành công nghiệp thời trang chức năng toàn cầu

Thị trường

3

Vinachem quyết tâm đẩy nhanh tiến độ Dự án muối mỏ Kali tại Lào

Thị trường

4

Cà Mau tạo đột phá hai mũi nhọn kinh tế: Phát triển năng lượng tái tạo và nông nghiệp sạch

Kinh tế xanh

5

Khẩn trương khôi phục sản xuất, ổn định đời sống nhân dân tại miền Trung

Tiêu điểm

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy