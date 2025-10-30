Tổ chức, doanh nghiệp vi phạm trong lĩnh vực địa chất khoáng sản có thể bị phạt tới 2 tỷ đồng

Theo đề xuất, mức phạt tiền tối đa đối với một hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực địa chất và khoáng sản đối với cá nhân là 1 tỷ đồng, đối với tổ chức là 2 tỷ đồng...

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang dự thảo Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực địa chất và khoáng sản.

Nghị định này quy định các hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính, thẩm quyền xử phạt và thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực địa chất và khoáng sản.

NHỮNG HÀNH VI VI PHẠM DỰ KIẾN BỊ ÁP MỨC PHẠT CAO

Vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản quy định tại Nghị định này gồm: Vi phạm các quy định về điều tra cơ bản địa chất, điều tra địa chất về khoáng sản; bảo vệ tài nguyên địa chất, khoáng sản chưa khai thác; hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản; thu hồi khoáng sản; đóng cửa mỏ; đấu giá quyền khai thác khoáng sản;

Cùng với đó là sử dụng số liệu, thông tin kết quả điều tra địa chất, điều tra địa chất về khoáng sản, hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản; quyền lợi của địa phương và người dân nơi có khoáng sản được khai thác; tài chính về địa chất, khoáng sản; kỹ thuật an toàn mỏ...

Theo dự thảo Nghị định, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực địa chất và khoáng sản bị áp dụng một trong các hình thức xử phạt hành chính như: cảnh cáo; phạt tiền. Mức phạt tiền tối đa đối với một hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực địa chất và khoáng sản đối với cá nhân là 1 tỷ đồng, đối với tổ chức là 2 tỷ đồng.

Hoạt động khai thác khoáng sản. Ảnh minh họa

Một số hành vi có thể bị áp dụng mức phạt cao như: Phạt tiền từ 500 triệu đồng đến 800 triệu đồng đối với hành vi lợi dụng điều tra địa chất, điều tra địa chất về khoáng sản để xâm phạm an ninh quốc gia, lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư.

Mức phạt này cũng áp dụng với hành vi lợi dụng thăm dò khoáng sản để xâm phạm an ninh quốc gia, lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư.

Phạt tiền từ 400 triệu đồng đến 500 triệu đồng đối với trường hợp khai thác vượt công suất được phép khai thác hàng năm nêu trong giấy phép khai thác khoáng sản từ 100% trở lên.

Phạt tiền từ 300 triệu đồng đến 500 triệu đồng với hành vi không thực hiện đóng cửa mỏ; không cải tạo, phục hồi môi trường theo quy định.

Phạt tiền từ 500 triệu đồng đến 800 triệu đồng với hành vi lợi dụng khai thác khoáng sản để xâm phạm an ninh quốc gia, lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư.

Phạt tiền từ 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng đối với hành vi thực hiện không đầy đủ các biện pháp ngăn ngừa ô nhiễm môi trường đã được xác định trong báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế mỏ, gây ô nhiễm môi trường trong quá trình khai thác.

Phạt tiền từ 600 triệu đồng đến 800 triệu đồng đối với hành vi đã gây ô nhiễm môi trường trong quá trình khai thác mà thực hiện không đầy đủ các biện pháp khắc phục.

Đáng chú ý mức phạt tiền từ 800 triệu đồng đến 1 tỷ đối với hành vi gây ô nhiễm môi trường trong quá trình khai thác mà không thực hiện biện pháp khắc phục.

ÁP DỤNG PHẠT BỔ SUNG VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ

Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, tổ chức, cá nhân vi phạm có thể bị áp dụng một hoặc nhiều hình thức xử phạt bổ sung: đình chỉ hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản từ 01 tháng đến 12 tháng; tịch thu phương tiện để thực hiện hành vi vi phạm hành chính; tịch thu tang vật, mẫu vật là khoáng sản có được do thực hiện hành vi vi phạm hành chính; tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề.

Đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính, ngoài việc bị áp dụng hình thức xử phạt chính, hình thức xử phạt bổ sung, tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính có thể bị áp dụng một hoặc nhiều biện pháp khắc phục hậu quả.

Hoạt động khai thác khoáng sản. Ảnh minh họa

Ví dụ như, buộc báo cáo, thống kê đầy đủ, trung thực các thông tin theo quy định pháp luật; Buộc cung cấp thông tin, dữ liệu về hoạt động khoáng sản theo đúng quy định; Buộc cải chính thông tin, dữ liệu sai lệch do thực hiện hành vi vi phạm

Buộc bổ sung thiết bị thi công chuyên dụng đáp ứng yêu cầu kỹ thuật; buộc hoàn thiện hồ sơ thủ tục thu hồi đất, đá thải, quặng đuôi theo quy định; buộc kiểm tra, lắp đặt bổ sung thiết bị thông gió đảm bảo lưu lượng; buộc hoàn thiện hồ sơ kỹ thuật an toàn theo quy định; buộc lập hồ sơ quản lý kỹ thuật đối với thiết bị khai thác mới đưa vào mỏ.

Buộc thực hiện đầy đủ các biện pháp cải tạo, phục hồi môi trường theo quy định; buộc hoàn trả chi phí hoàn nguyên, cải tạo, phục hồi môi trường.

Các tổ chức cá nhân cũng có thể bị buộc tổ chức huấn luyện lại kỹ thuật an toàn cho lực lượng vận hành; buộc huấn luyện lại an toàn lao động cho đội ngũ kỹ thuật. Buộc tháo dỡ hoặc khôi phục hiện trạng ban đầu đối với công trình không được phê duyệt.

Buộc lập và lưu trữ đầy đủ biên bản kiểm tra kỹ thuật an toàn định kỳ; buộc tổ chức kiểm định, đăng kiểm lại thiết bị, phương tiện khai thác mỏ; buộc kiểm tra lại toàn bộ thiết bị có nguy cơ mất an toàn; buộc kiểm tra, rà soát, lắp đặt thiết bị bảo vệ chống rò điện; buộc chi trả kinh phí giám định, kiểm định, đo đạc để xác minh vi phạm.

Buộc nộp đầy đủ tiền cấp quyền khai thác còn thiếu. Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được từ hoạt động thăm dò, khai thác không phép; Buộc trả lại khoáng sản đã thu hồi không đúng quy định hoặc nộp lại giá trị tương đương; Buộc nộp lại khoản lợi bất hợp pháp do sử dụng dữ liệu sai lệch.

Bên cạnh đó, các tổ chức, cá nhân vi phạm cũng có thể bị buộc thực hiện đầy đủ biện pháp khắc phục các biện pháp bảo vệ khoáng sản chưa khai thác, các giải pháp an toàn, phục hồi môi trường khu vực khai thác; buộc thực hiện các biện pháp khắc phục hư hỏng hạ tầng kỹ thuật; thực hiện việc nâng cấp, duy tu, xây dựng đường giao thông;

Buộc giao nộp mẫu vật, thông tin về khoáng sản cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về khoáng sản; buộc nộp vào ngân sách nhà nước toàn bộ khoản tiền sử dụng thông tin về khoáng sản theo thông báo của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, nộp bổ sung phần tiền do chậm nộp; buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm.