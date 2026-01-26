Phía sau cú sụt mạnh của đồng USD và pha bật tăng của đồng yên

Đồng yên Nhật Bản tăng giá mạnh đã kéo tụt đồng USD trong phiên ngày thứ Sáu (23/1) và trong phiên sáng nay (26/1), khi thị trường rộ lên đồn đoán rằng Tokyo sắp sửa có động thái can thiệp bảo vệ tỷ giá đồng nội tệ...

Ngoài ra, nhà đầu tư cũng cắt giảm vị thế USD trước thềm cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và khả năng người được đề cử cho ghế Chủ tịch Fed sẽ được công bố trong tuần này.

Trong phiên châu Á sáng đầu tuần, tỷ giá đồng yên so với USD có lúc tăng gần 1%, đạt 154,22 yên đổi 1 USD, mức cao nhất trong 2 tháng. Đồng euro đạt mức cao nhất 4 tháng so với USD, với 1,1875 USD đổi 1 euro.

KHẢ NĂNG NHẬT BẢN CAN THIỆP THỊ TRƯỜNG

Trước đó, vào ngày Chủ nhật (25/1), Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi tuyên bố Chính phủ nước này sẽ triển khai “các bước đi cần thiết” để chống lại những diễn biến mang tính chất đầu cơ trên thị trường ngoại hối.

“Tôi sẽ không bình luận về những dịch chuyển cụ thể của thị trường. Chính phủ sẽ có các bước đi cần thiết để chống lại những diễn biến mang tính đầu cơ hoặc bất thường”, bà Takaichi nói trong một chương trình của kênh Fuji TV khi được hỏi về việc trái phiếu chính phủ Nhật Bản bị bán tháo và đồng yên giảm giá mạnh. Tuy nhiên, bà không cho biết cụ thể những biện pháp mà Tokyo có thể triển khai là gì.

Hôm thứ Sáu, đồng yên có cú tăng giá so với USD mạnh nhất trong gần 6 tháng.

Trong lúc diễn ra cuộc họp báo của Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) Kazuo Ueda ở Tokyo, sau khi BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,75% trong cuộc họp chính sách tiền tệ đầu tiên của năm 2026, đồng yên giảm giá xuống mức 159,2 yên đổi 1 USD, mức thấp nhất 18 tháng.

Nhưng ngay sau cuộc họp báo, đồng yên nhảy vọt lên mức 157,3 yên đổi 1 USD nhờ thông tin rằng nhà chức trách đã tiến hành kiểm tra tỷ giá tại các ngân hàng thương mại.

Một nguồn thạo tin tiết lộ với hãng tin Reuters rằng Fed chi nhánh New York đã kiểm tra tỷ giá USD/yên với các nhà giao dịch ngoại tệ - một động thái được xem là tiền đề cho việc can thiệp vào thị trường ngoại hối. Thông tin này khiến các nhà đầu cơ rút mạnh khỏi các vị thế bán khống đồng yên, và tính đến sáng nay, đồng yên đã tăng giá khoảng 3% so với mức đáy thiết lập hôm thứ Sáu.

“Việc kiểm tra tỷ giá đã diễn ra hôm thứ Sáu, và những phát biểu mạnh mẽ của nhà chức trách Nhật vào cuối tuần vừa rồi đã đẩy tỷ giá yên tăng mạnh”, chiến lược gia Nick Twidale của công ty ATFX Global nhận xét.

Sáng nay, ông Atsushi Mimura - quan chức cấp cao nhất phụ trách vấn đề tỷ giá hối đoái tại Bộ Tài chính Nhật Bản - xác nhận rằng Tokyo đang duy trì sự phối hợp chặt chẽ với Washington trong vấn đề tỷ giá. “Chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng của Mỹ trên cơ sở tuyên bố chung Nhật - Mỹ vào tháng 9 năm ngoái, và sẽ có hành động phù hợp”, ông Mimura nói với các nhà báo.

Tuyên bố Nhật - Mỹ mà ông Mimura đề cập đến tái khẳng định cam kết của hai bên về việc để thị trường quyết định tỷ giá hối đoái, đồng thời nhất trí rằng việc can thiệp thị trường tiền tệ chỉ nên được tiến hành khi có sự biến động quá mức.

Việc Fed có thể tham gia vào việc can thiệp tỷ giá đồng yên cũng đang khiến các nhà giao dịch lo lắng - theo ông Eugene Epstein, trưởng bộ phận giao dịch và sản phẩm cấu trúc tại công ty Moneycorp. Ông cho rằng một cuộc can thiệp có sự phối hợp giữa Mỹ và Nhật Bản sẽ mang lại cơ hội thành công cao hơn.

VẤN ĐỀ NIỀM TIN GÂY ÁP LỰC LÊN ĐỒNG USD

Về sự mất giá của đồng USD, giới phân tích cho rằng tình trạng trượt giá mạnh của bạc xanh trong những phiên gần đây có thể là dấu hiệu cho thấy nhà đầu tư đang suy giảm niềm tin vào đồng tiền này do những thay đổi chính sách mạnh mẽ và khó lường của Tổng thống Trump.

“Chính sách thuế quan mà Tổng thống Trump công bố vào tháng 4 năm ngoái đã mở ra một thời kỳ chính sách mới không mấy thân thiện của Mỹ. Những động thái gần đây liên quan tới Greenland cũng là những điều chưa ai nghĩ đến trước tháng 1”, ông Steve Englander - trưởng bộ phận nghiên cứu tỷ giá G10 của ngân hàng Standard Chartered - nhận xét với trang MarketWatch. Ông nói thêm rằng Phố Wall giờ đây không chỉ lo về vấn đề Greenland, mà còn lo ngại về mối quan hệ giữa Mỹ với châu Âu và Canada.

Tuần vừa rồi, dù rút lại ý định áp thuế quan lên các nước châu Âu liên quan tới vấn đề Greenland, ông Trump đã dọa áp thuế quan 100% lên Canada và điều một đội tàu chiến tới Trung Đông.

Đồng USD vốn đang yếu, nên việc đồng yên tăng giá càng khiến USD bị bán tháo trên diện rộng hơn Marc Chandler

Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh của USD đã giảm hơn 0,9% trong phiên ngày thứ Sáu. Sáng nay, chỉ số này có lúc giảm thêm gần 0,6%, về sát mức 97 điểm. Trong vòng 5 phiên trở lại đây, chỉ số đã giảm gần 2,4%.

Cuộc họp của Fed sẽ diễn ra vào ngày thứ Ba và thứ Tư tuần này. Thị trường đang đặt cược Fed không có động thái nào về lãi suất trong lần họp này nhưng sẽ có hai lần giảm lãi suất trong năm nay.

Hôm thứ Năm tuần trước, ông Trump tuyên bố ông sẽ sớm công bố người được ông chọn cho ghế Chủ tịch Fed để thay thế ông Jerome Powell khi ông hết nhiệm kỳ ở cương vị này vào tháng 5/2026. Trước đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Scott Bessent nói rằng người được chọn cho ghế Chủ tịch Fed có thể sẽ được công bố trong tuần này.

“Phần bù rủi ro đối với việc nắm giữ đồng USD tiếp tục ở mức cao vì nhà đầu tư lo ngại về đường đi chính sách của Mỹ”, chiến lược gia Jason Wong của ngân hàng BNZ nhận xét.