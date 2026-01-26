Thứ Hai, 26/01/2026

Trang chủ Thế giới

Giá vàng vượt 5.000 USD/oz, nhà đầu tư chờ tin địa chính trị và Fed

Điệp Vũ

26/01/2026, 07:25

Vừa mở cửa sáng nay, giá vàng thế giới đã nhảy qua mốc 5.000 USD/oz và giá bạc duy trì đà tăng trên ngưỡng 100 USD/oz...

Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.
Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.

Sau tuần tăng nóng vừa rồi, đà của thị trường kim loại quý vẫn đang rất mạnh và diễn biến của giá trong tuần này sẽ phụ thuộc vào hai yếu tố chính gồm tình hình địa chính trị và cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Lúc 6h50 sáng nay theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á tăng gần 50 USD/oz so với đóng cửa phiên ngày thứ Sáu tại Mỹ, tương đương tăng 1%, giao dịch ở mức 5.035 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco. Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá này tương đương khoảng 160 triệu đồng/lượng.

Giá bạc tăng hơn 1,7%, đạt hơn 105 USD/oz.

Cùng thời điểm trên, website Vietcombank báo giá USD ở mức 26.031 đồng (mua vào) và 26.381 đồng (bán ra).

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử giá vàng vượt qua mốc 5.000 USD/oz. Đối với giá bạc, mốc 100 USD/oz đã được thiết lập lần đầu tiên vào phiên ngày thứ Sáu vừa rồi.

Theo trang Kitco News, các chỉ số kỹ thuật cho thấy cả giá vàng và giá bạc đều đang bị đẩy cao quá mức song các nhà phân tích tin rằng diễn biến giá đang phản ánh các yếu tố nền tảng mạnh mẽ.

“Đà tăng đã trở thành một phần của câu chuyện, trong đó tâm lý sợ bỏ lỡ cơ hội (FOMO) đóng vai trò rõ rệt trong việc đẩy giá lên mức cao chưa từng thấy. Tuy nhiên, sẽ là sai lầm nếu cho rằng đây chỉ là một cơn sốt đầu cơ. Các yếu tố vĩ mô rộng hơn vẫn đang nghiêng về ủng hộ giá kim loại quý. Nhu cầu của các ngân hàng trung ương vẫn mạnh, củng cố vai trò của vàng như một kênh đa dạng hóa dự trữ vào thời điểm mà niềm tin và kỷ luật tài khóa đang trở nên ngày càng mong manh. Đó là vì các chính phủ vay mượn tràn lan và sự bền vững về nợ trong dài hạn đang bị nghi ngờ”, chiến lược gia Ole Hansen của ngân hàng Saxo Bank nhận xét.

Tuần vừa rồi, căng thẳng địa chính trị tiếp tục nóng. Dù đã rút lại kế hoạch áp thuế quan lên châu Âu liên quan tới Greenland, Tổng thống Donald Trump tiếp tục gây sức ép để giành quyền kiểm soát đảo này. Cùng với đó, ông Trump đã dọa áp thuế quan 100% lên Canada và điều một hạm đội tàu chiến Mỹ tới Trung Đông.

Mối đe dọa từ Mỹ đã dẫn tới việc một số công ty đầu tư và quỹ lương hưu của châu Âu xem xét lại việc nắm giữ trái phiếu chính phủ Mỹ. Quỹ lương hưu AkademikerPension của Đan Mạch tuyên bố sẽ bán hết 100 triệu USD trái phiếu chính phủ Mỹ trong tháng 1 này.

“Khả năng thay đổi trật tự thế giới, hoặc chí ít là một sự thay đổi lập trường của Mỹ trong trật tự thế giới, là lý do khiến nhà đầu tư muốn lấp đầy những chỗ trống trong danh mục của họ bằng một thứ gì đó không phải là tiền giấy”, chiến lược gia Chris Vecchio của công ty Tastylive.com nhận xét.

Theo ông Neil Welsh, trưởng bộ phận kim loại của công ty Britannia Global Markets, dù giá vàng và giá bạc có dấu hiệu của bong bóng, sẽ là hợp lý hơn nếu nhìn nhận những mức giá này trong bối cảnh lớn hơn của thị trường.

“Mức giá hiện nay là hợp lý khi xét tới việc các ngân hàng trung ương mua ròng vàng và tình hình địa chính trị đang căng thẳng. Giao dịch kim loại quý liên quan nhiều hơn tới sự gia tăng cung tiền giấy thay vì là một bong bóng đầu cơ. Các ngân hàng trung ương lớn sẽ tiếp tục mua vàng dù giá có như thế nào. Có khả năng các nhà quản lý danh mục sẽ tiếp tục phân bổ vốn vào vàng, nhất là khi các nhà phân tích - gồm Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Deutsche Bank… - gần đây đều đưa ra các dự báo lạc quan về giá vàng”, ông Welsh nhận định.

Diễn biến giá vàng thế giới 10 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.
Diễn biến giá vàng thế giới 10 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Trưởng phân tích Aaron Hill của công ty FP Markets cho rằng với xung lực hiện tại của thị trường kim loại quý, giá vàng có dư địa để vượt xa mốc 5.000 USD/oz.

“Bây giờ, có cảm giác như không gì cản được giá vàng. Mỗi nhịp giảm của giá vàng đều bị đảo ngược chỉ sau vài giờ, và các lệnh mua được đặt liên tục. Mốc 5.000 USD/oz là tất yếu và các ngân hàng trung ương vẫn mua. Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu giá tăng lên mức 5.200-5.400 USD/oz trước khi có một sự điều chỉnh đáng kể”, ông Hill nói.

Về giá bạc, ông Hill nhận xét: “Về mặt kỹ thuật, giá bạc đang ở vùng mua quá nhiều, nhưng các yếu tố nền tảng đang lấn át các yếu tố kỹ thuật. Dòng tiền đổ vào bạc đang rất lớn, và mỗi nhịp giảm đều chỉ thúc đẩy xu hướng tăng”.

Trong một báo cáo mới công bố, ngân hàng Bank of America nâng dự báo giá vàng trong vòng 1 năm tới lên 6.000 USD/oz, trở thành tổ chức đưa ra mức dự báo giá vàng cao nhất cho khung thời gian này. Mức giá 6.000 USD/oz đồng nghĩa mức tăng 20% so với hiện tại.

Cuộc họp chính sách tiền tệ đầu tiên trong năm 2026 của Fed sẽ diễn ra vào ngày thứ Ba và thứ Tư tuần này. Fed được dự báo sẽ giữ nguyên lãi suất trong lần họp này và sẽ duy trì mức lãi suất hiện tại cho tới tháng 6.

Tuy nhiên, giới phân tích nhận định việc Fed giữ nguyên lãi suất sẽ không cản được xu hướng tăng của giá kim loại quý. Ngoài ra, bất kỳ tín hiệu mềm mỏng nào từ Fed đều có thể thúc đẩy giá vàng và giá bạc tăng mạnh hơn.

Từ khóa:

giá bạc giá USD giá vàng thế giới

Chủ đề:

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

